Giao diện website đang hoạt động trên tên miền ishikoi.vn sau khi tên miền này được đăng ký lại bởi một chủ thể khác.

Tên miền là một phần quan trọng của hạ tầng thương hiệu số doanh nghiệp, tích lũy giá trị từ các kết quả SEO, cơ sở khách hàng và nhận diện thương hiệu qua nhiều năm hoạt động. Khác với các tài sản thông thường, giá trị thực của một tên miền thương hiệu không nằm ở phí đăng ký hàng năm mà ở toàn bộ hệ sinh thái số gắn liền với địa chỉ đó. Khi tên miền bị mất, thiệt hại vượt xa phí đăng ký và thường rất khó khôi phục. Một sự việc liên quan đến Công ty Cổ phần Mắt Bão cho thấy ngay cả khi đã hoàn tất thanh toán, doanh nghiệp vẫn có thể mất tài sản số này nếu nhà cung cấp xử lý sai quy trình nội bộ.

Theo phản ánh của ông Bùi Cao Liêm, đại diện thương hiệu ISHI Koi Farm, tên miền ishikoi.vn là địa chỉ trực tuyến gắn liền với toàn bộ hoạt động kinh doanh, nhận diện thương hiệu, website và các kết quả tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) tích lũy nhiều năm của doanh nghiệp.

Ông Liêm cho biết trước thời điểm hết hạn, đơn vị quản lý tên miền là Công ty Cổ phần Mắt Bão đã gửi thông báo gia hạn dịch vụ. Sau đó, ông thực hiện thanh toán theo hướng dẫn với tổng số tiền 916.000 đồng cho hai tên miền, gồm ishikoi.vn và ishilandscape.vn.

Email ngày 04/05/2026 của nhân viên Mắt Bão gửi khách hàng, xác nhận việc gia hạn tên miền không được xử lý kịp thời do sai sót trong quá trình kiểm tra và đối soát mã thanh toán.

Các chứng từ do khách hàng cung cấp thể hiện giao dịch chuyển khoản được thực hiện ngày 6/4/2026 qua VietinBank với nội dung thanh toán mang mã đơn hàng S6355841, chuyển đến tài khoản VPBank của Chi nhánh Công ty Cổ phần Mắt Bão. Trên hệ thống quản lý tài khoản của Mắt Bão, giao dịch nạp tiền 916.000 đồng được ghi nhận thành công ngày 6/4/2026. Đến thời điểm phản ánh, số dư tài khoản vẫn còn 962.100 đồng, cho thấy khoản tiền này chưa được hoàn lại hay sử dụng để kích hoạt dịch vụ.

Tuy nhiên, tên miền ishikoi.vn sau đó không được gia hạn đúng thời hạn và bị thu hồi theo quy định. Đến ngày 3/5/2026, tên miền này đã được một chủ thể khác đăng ký lại.

Nhà cung cấp thừa nhận sai sót trong đối soát thanh toán

Theo nội dung email ngày 4/5/2026 do nhân viên chăm sóc khách hàng của Mắt Bão gửi cho khách hàng, đơn vị này xác nhận ông Liêm đã thanh toán đúng hạn.

Email nêu rõ phía Mắt Bão "sơ sót trong việc kiểm tra và đối soát mã thanh toán", dẫn tới việc không xử lý gia hạn kịp thời cho tên miền ishikoi.vn. Nhân viên Mắt Bão cho biết tên miền đã được kiểm tra để hỗ trợ đăng ký lại nhưng thời điểm đó đã có đơn vị khác đăng ký trước.

Phương án được đưa ra gồm hoàn trả số tiền đã thanh toán hoặc hỗ trợ miễn phí một tên miền thay thế là ishikoi.com.vn.

Đại diện quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng của Mắt Bão tiếp tục gửi thư xin lỗi và cho biết tên miền ishikoi.vn đã được chủ thể khác đăng ký lại sau khi hết hạn.

Trong email ngày 12/5/2026 do quản lý bộ phận phụ trách gửi khách hàng, Mắt Bão tiếp tục thừa nhận đây là "thiếu sót trong quy trình xử lý nội bộ" khi việc xác minh thanh toán giữa nhân sự phụ trách và khách hàng không được hoàn tất. Đơn vị này lý giải hệ thống không thể tự kích hoạt gia hạn do số tiền thanh toán (916.000 đồng cho hai tên miền) không khớp với thông báo gia hạn trước đó chỉ ghi nhận một tên miền với chi phí 458.000 đồng. Việc không khớp số tiền khiến quy trình tự động của hệ thống dừng lại, nhưng phía Mắt Bão thừa nhận đã không liên hệ thành công với khách hàng để xác minh và hoàn tất gia hạn trước khi tên miền hết hạn.

Đơn vị này đồng thời đề xuất đăng ký tên miền thay thế ishikoi.com.vn với thời hạn sử dụng 4 năm, gồm 2 năm tương ứng với thời gian dịch vụ cũ và 2 năm tương ứng với khoản phí đã thanh toán.

Tài sản số bị mất, doanh nghiệp chờ phương án xử lý

Đơn hàng S6355841 thể hiện phí gia hạn hai tên miền ishikoi.vn và ishilandscape.vn với tổng giá trị 916.000 đồng.

Trao đổi về vụ việc, ông Bùi Cao Liêm cho rằng vấn đề không nằm ở giá trị phí gia hạn tên miền.

Theo ông, ishikoi.vn là tài sản số được xây dựng trong thời gian dài, gắn với hoạt động kinh doanh, hệ thống khách hàng, dữ liệu nhận diện thương hiệu và hiệu quả SEO. Tên miền này tích lũy lịch sử liên kết, thứ hạng tìm kiếm và nhận thức người dùng qua nhiều năm những giá trị số không thể chuyển sang một địa chỉ mới chỉ bằng cách đổi tên miền, bởi toàn bộ hệ sinh thái từ khách hàng cũ đến công cụ tìm kiếm đều ghi nhận địa chỉ cũ.

"Việc hoàn tiền hoặc tặng một tên miền khác không thể thay thế giá trị của một tên miền thương hiệu đã vận hành nhiều năm", ông Liêm cho biết.

Ông cũng phản ánh sau khi tên miền được đăng ký lại bởi chủ thể khác, website hoạt động trên tên miền này xuất hiện một số nội dung và hình thức trình bày mà ông cho rằng có dấu hiệu gây nhầm lẫn với hoạt động kinh doanh trước đây của doanh nghiệp.

Chứng từ chuyển khoản ngày 06/04/2026 cho thấy khách hàng đã thanh toán 916.000 đồng theo nội dung đơn hàng S6355841.

Theo khách hàng, từ giữa tháng 5/2026, ông đã nhiều lần gửi email đề nghị Mắt Bão làm rõ trách nhiệm và phương án xử lý cụ thể đối với tên miền đã mất. Tuy nhiên đến nay chưa nhận được phản hồi thỏa đáng.

Vụ việc là cảnh báo thực tế về rủi ro trong quản lý tài sản số doanh nghiệp. Khi nhận diện thương hiệu trực tuyến từ thứ hạng SEO và email doanh nghiệp đến nhận thức khách hàng gắn với một tên miền duy nhất, sự cố từ phía nhà cung cấp dịch vụ có thể để lại tổn thất lớn hơn nhiều so với giá trị phí đăng ký hàng năm. Trách nhiệm xử lý và bồi thường khi nhà cung cấp sai sót là thách thức vận hành mà ngành dịch vụ tên miền Việt Nam đang phải đối mặt.