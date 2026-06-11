Cục Tần số Vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, sáng ngày 10/6/2026, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII tiếp nhận phản ánh của người dân qua số hotline do Phòng Kiểm soát Tần số chuyển đến. Nội dung phản ánh nêu rõ tình trạng can nhiễu khóa thông minh tại số nhà 02, đường 19A, Tổ dân phố 19, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Những người sống quanh khu vực này cùng chung một nỗi lo lắng khi chiếc chìa khóa thông minh trên xe của họ bất ngờ mất tác dụng, bấm nút mở cửa xe ô tô, đề máy không nổ.

Theo chuyên gia đánh giá, bản chất của hệ thống chìa khóa thông minh lại nằm ở sóng vô tuyến, và bất kỳ thiết bị nào phát sóng trùng dải tần đều có thể trở thành thủ phạm gây nhiễu mà chính họ cũng không biết. Đứng trước phản ánh của người dân, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII lập tức cử lực lượng kỹ thuật xuống hiện trường, khẩn trương tổ chức kiểm soát, phát hiện và xử lý nhiễu. Đội ngũ kỹ thuật mang theo máy phân tích phổ cầm tay cùng ăng-ten định hướng để dò tìm tín hiệu lạ đang lan tỏa trong không gian.

Cận cảnh điều khiển quạt trần là nguồn gây nhiễu khóa thông minh ô tô xe máy tại Đắk Lắk. Ảnh: CTS

Hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy, tần số trung tâm hiển thị ở mức 433.918 363 MHz với độ rộng quét 5.000 MHz, đỉnh tín hiệu thu được vào khoảng âm 32.75 dBm. Một đỉnh phổ nhô cao bất thường giữa nền nhiễu chính là dấu vết kỹ thuật giúp lực lượng chức năng lần theo và khoanh vùng nguồn phát.

Cục Tần số Vô tuyến điện cho biết, đến 15h00 cùng ngày, chỉ sau ít giờ làm việc khẩn trương, nguyên nhân gây nhiễu được xác định chính xác. Điều khiển quạt trần của một gia đình bị lỗi kỹ thuật, hoạt động trên tần số 433.918MHz. Chính dải tần này trùng với dải tần mà nhiều hệ thống khóa thông minh trên ô tô, xe máy đang sử dụng, dẫn tới hiện tượng sóng chèn sóng và làm tê liệt khả năng nhận diện của chìa khóa thông minh.

Thực tế khiến nhiều người giật mình thủ phạm gây ra lại là một vật dụng quen thuộc, nhỏ gọn và được bán nhiều trên thị trường mà gần như nhà nào cũng có. Linh kiện bên trong bộ điều khiển gặp sự cố, nó không phát sóng đúng cách theo thiết kế ban đầu mà phát ra tín hiệu liên tục, gây nhiễu dải tần chung và biến thành nguồn nhiễu ảnh hưởng cho cả khu dân cư. Nếu không có sự can thiệp kịp thời và chính xác của lực lượng kiểm soát tần số, người dân khó lòng tự mình tìm ra nguyên nhân.

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII cho biết, sau khi tìm ra và xử lý dứt điểm thiết bị gây nhiễu, các ô tô, xe máy sử dụng khóa thông minh trong khu vực đã hoạt động trở lại bình thường.

Những bộ điều khiển quạt trần giá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, được bày bán tràn lan tại các cửa hàng nhỏ lẻ và sàn thương mại điện tử chưa được kiểm định rất dễ trở thành nguồn phát sóng gây nhiễu mà người mua khó lòng nhận biết bằng mắt thường.

Dải tần 433MHz mà chiếc điều khiển trong vụ việc hoạt động thuộc nhóm dải tần chung dành cho nhiều thiết bị công suất thấp, từ chuông cửa, cảm biến nhiệt cho tới khóa xe thông minh.Chính vì dùng chung không gian sóng nên một thiết bị lỗi phát liên tục sẽ chiếm sóng, gây nhiễu khiến các thiết bị hợp chuẩn khác không sử dụng được.