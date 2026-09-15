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Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam cầu nối thúc đẩy ứng dụng 5G tại Việt Nam

Hiền Ngô

Hiền Ngô

18:11 | 15/09/2026
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Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Sáng 15/9, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, Cục Tần số vô tuyến điện và Ericsson Việt Nam đã có cuộc trao đổi nhằm thúc đẩy ứng dụng 5G tại Việt Nam, gắn với danh mục công nghệ chiến lược theo Nghị quyết 57-NQ/TW.
Công nghệ 5G là nền tảng cho Công nghiệp 4.0 'Hạ tầng 5G Việt Nam đã sẵn sàng nhưng bài toán lớn hơn mới bắt đầu' Công nghệ 5G mở hướng mới trong giám sát không phận

Dự cuộc làm việc, Cục Tần số vô tuyến điện có TS. Lê Văn Tuấn, Cục trưởng, cùng đại diện Phòng Hợp tác và Phối hợp tần số quốc tế. Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam có TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội, PGS.TS Nguyễn Cảnh Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội, ông Đoàn Quang Hoan, Phó Chủ tịch Hội, cùng đại diện các ban chuyên môn và hội viên tại các trường đại học, học viện. Phía Ericsson Việt Nam có đại diện trình bày ý tưởng.

Đại diện Ericsson trình bày phương án cuộc thi ý tưởng ứng dụng 5G trước Cục Tần số vô tuyến điện và Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam sáng 15/9
Đại diện Ericsson trình bày ý tưởng ứng dụng 5G trước Cục Tần số vô tuyến điện và Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam sáng 15/9

Phó Chủ tịch Đoàn Quang Hoan cho rằng muốn nâng hiệu quả khai thác 5G thì nhu cầu sử dụng phải xuất phát từ thực tế của người dùng và doanh nghiệp, thay vì chờ nhà cung cấp thiết bị đề xuất sẵn mô hình ứng dụng. Với những nhu cầu phổ biến như lướt web hay xem video, lợi thế tốc độ và độ trễ của 5G chưa được khai thác hết, nên dư địa lớn nằm ở khối doanh nghiệp và các ngành sản xuất.

Cục trưởng Lê Văn Tuấn đồng tình và cho rằng thúc đẩy nhu cầu ứng dụng 5G cần trở thành một nội dung mới trong hoạt động của cơ quan quản lý, bên cạnh công tác cấp phép và quản lý phổ tần. Khi 5G lan tới sản xuất, giao thông, năng lượng và nông nghiệp, hiệu quả khai thác tài nguyên tần số cũng được nâng lên.

Chủ tịch Trần Đức Lai cho biết các hoạt động thường niên của Hội đang gắn chặt hơn với định hướng chính sách quốc gia thông qua một hội nghị khoa học quốc tế và một hội nghị khoa học quốc gia tổ chức vào tháng 12 hằng năm, lấy công nghệ chiến lược làm trục chủ đề. Ông dẫn mục tiêu tăng 10% số lượng công bố khoa học mỗi năm theo Nghị quyết 57-NQ/TW làm thước đo cho chuỗi hoạt động chuyên môn về ứng dụng 5G, đồng thời mong phong trào lan dần từ sinh viên tới doanh nghiệp, tổ chức và toàn xã hội.

Theo ý tưởng Ericsson Việt Nam giới thiệu, hoạt động hướng tới kết hợp tìm hiểu công nghệ với giải quyết các tình huống thực tế trong khai thác 5G. Qua đó, sinh viên, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, trao đổi ý tưởng và tìm kiếm các hướng ứng dụng 5G phù hợp với nhu cầu thực tế, từ đó phát triển những giải pháp có khả năng triển khai trong nhiều lĩnh vực.

Việt Nam chuẩn bị tần số cho 6G, UAV và đường sắt tốc độ cao
Việt Nam chuẩn bị tần số cho 6G, UAV và đường sắt tốc độ cao

Cục trưởng Lê Văn Tuấn đề nghị nghiên cứu bám sát vào vai trò kỹ sư vận hành hoặc kỹ sư ứng dụng công nghệ, xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp để xây dựng phương án kỹ thuật dựa trên năng lực của 5G.

Chủ tịch Trần Đức Lai đề nghị không giới hạn phạm vi ứng dụng, đồng thời khuyến khích phát triển các mô hình mô phỏng và mô hình hóa. Các hướng ứng dụng có thể trải rộng từ giao thông thông minh, đường sắt đô thị, năng lượng, nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, logistics, y tế, giáo dục đến đô thị thông minh và quản lý hạ tầng trên nền tảng 5G.

Đại diện Trường Đại học Điện lực và Đại học Công nghệ Giao thông vận tải cho rằng 5G đang mở ra nhiều hướng ứng dụng trong giao thông, công nghiệp, tự động hóa và quản lý hạ tầng, đồng thời thu hút sự quan tâm của sinh viên ở nhiều ngành kỹ thuật. Các trường cũng mong muốn hoạt động có yêu cầu, tiêu chí đánh giá và phạm vi ứng dụng rõ ràng, qua đó định hướng cách tiếp cận và phát triển ý tưởng, đồng thời khuyến khích các hướng tiếp cận gắn kiến thức chuyên môn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và xã hội.

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam định hướng mở rộng các hoạt động thúc đẩy ứng dụng 5G, tạo thêm không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, nhà trường, doanh nghiệp và giới nghiên cứu. Các bên thống nhất tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động phù hợp, phát huy sự tham gia của chuyên gia, giảng viên và doanh nghiệp, đồng thời gắn với các chương trình khoa học và công nghệ của Hội.

Ứng dụng 5G ứng dụng 5G vào sản xuất Mạng 5G 5G Việt Nam Nghị quyết 57-NQ/TW công nghệ chiến lược Cục Tần số vô tuyến điện Ericsson

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Khánh Hòa

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Hà Nội - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Miền Tây - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Cập nhật: 15/09/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,890 ▼30K 14,490 ▼30K
Trang sức 99.99 13,900 ▼30K 14,500 ▼30K
Cập nhật: 15/09/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,423 ▼3K 14,532 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,423 ▼3K 14,533 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,418 ▼3K 1,448 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,418 ▼3K 1,449 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,393 ▼3K 1,438 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,376 ▼297K 142,376 ▼297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,211 ▼225K 108,011 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,144 ▼204K 97,944 ▼204K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,077 ▲70251K 87,877 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,194 ▼175K 83,994 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,321 ▼125K 60,121 ▼125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Cập nhật: 15/09/2026 19:00
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Cập nhật: 15/09/2026 19:00
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Cập nhật: 15/09/2026 19:00
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