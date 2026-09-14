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Công nghiệp 4.0

Hưng Yên khởi công 2 dự án công nghiệp gần 6.000 tỷ đồng

Lê Giang

Lê Giang

18:43 | 14/09/2026
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Hai dự án Khu công nghiệp Thổ Hoàng và Cụm công nghiệp Lạc Đạo có tổng diện tích gần 300ha, tổng vốn đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, dự kiến thu hút khoảng 10.000 tỷ đồng vốn đầu tư thứ cấp.
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Ngày 12/9, tại khu vực Khu công nghiệp Thổ Hoàng, Quốc lộ 38, xã Xuân Trúc và xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã diễn ra lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Thổ Hoàng và Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp (CCN) Lạc Đạo.

Dự lễ khởi công có ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; cùng đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và địa phương.

KCN Thổ Hoàng quy mô 250ha, vốn đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Thổ Hoàng được triển khai trên địa bàn xã Xuân Trúc và xã Ân Thi, với quy mô 250ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Ân Thi là chủ đầu tư dự án.

Hưng Yên khởi công 2 dự án công nghiệp gần 6.000 tỷ đồng
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại lễ khởi công dự án.

KCN Thổ Hoàng được định hướng khai thác lợi thế kết nối với Quốc lộ 38B và các tuyến cao tốc, qua đó hình thành không gian sản xuất quy mô lớn, gắn với công nghiệp hỗ trợ và logistics.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời tạo thêm việc làm cho người lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

CCN Lạc Đạo rộng khoảng 42,5ha

CCN Lạc Đạo được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 27/4/2022, với diện tích khoảng 42,5ha, thuộc địa bàn xã Như Quỳnh và xã Lạc Đạo do Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng Cụm công nghiệp Văn Lâm là chủ đầu tư dự án.

CCN Lạc Đạo được định hướng thu hút các ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp đa ngành và các dự án không gây ô nhiễm môi trường. Với vị trí gần Hà Nội, cụm công nghiệp có lợi thế trong tiếp cận nguồn nhân lực và các chuỗi cung ứng hiện hữu, phù hợp với các doanh nghiệp sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, trong đó có nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngay sau khi được thành lập, chủ đầu tư đã triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy định.

Hưng Yên khởi công 2 dự án công nghiệp gần 6.000 tỷ đồng
Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công dự án.

Theo thông tin tại lễ khởi công, hai dự án có tổng diện tích gần 300ha, tổng vốn đầu tư gần 6.000 tỷ đồng và dự kiến thu hút khoảng 10.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, quốc tế.

Hưng Yên mở rộng không gian phát triển công nghiệp

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các chủ đầu tư, sở, ngành, địa phương và sự đồng thuận của các hộ dân trong quá trình triển khai dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao việc các chủ đầu tư phối hợp với cơ quan chức năng sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đưa dự án đến bước khởi công.

Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, ngày 10/9, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành kế hoạch tổ chức khởi công 10 công trình, dự án nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Việc đồng loạt triển khai các công trình, dự án được kỳ vọng tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm 2026 và những năm tiếp theo.

Hưng Yên khởi công 2 dự án công nghiệp gần 6.000 tỷ đồng
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng nhà đầu tư dự án tại lễ khởi công.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Hưng Yên đang là khu vực tập trung các trung tâm công nghiệp lớn, hiện đại, có kết cấu hạ tầng đồng bộ và lực lượng lao động trẻ, năng động, tạo điều kiện phát triển công nghiệp, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội và khẳng định vị thế của tỉnh trong kỷ nguyên mới.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Hưng Yên tăng 10,72%, thuộc nhóm 5 địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,4%; thu ngân sách nhà nước đạt 48,4% dự toán.

Trong định hướng phát triển không gian công nghiệp, Hưng Yên đã quy hoạch 66 KCN với tổng diện tích trên 23.000ha và 126 CCN với tổng diện tích gần 8.000ha.

Việc triển khai KCN Thổ Hoàng và CCN Lạc Đạo được kỳ vọng bổ sung thêm không gian cho sản xuất công nghiệp, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào địa bàn.

Ông Hoàng Anh Tuân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Phố Hiến, cho biết hai dự án có tổng diện tích gần 300ha, vốn đầu tư gần 6.000 tỷ đồng và dự kiến thu hút khoảng 10.000 tỷ đồng vốn trong nước và quốc tế.

Theo ông Tuân, KCN Thổ Hoàng được định hướng phát triển sản xuất, công nghiệp hỗ trợ và logistics; trong khi CCN Lạc Đạo phát huy lợi thế về vị trí gần Hà Nội, nguồn nhân lực và các chuỗi cung ứng hiện hữu.

Hai dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu, cụm công nghiệp tích hợp các yếu tố ESG. Các vấn đề về sử dụng tài nguyên, cây xanh, xử lý nước thải, quan trắc và quản lý chất thải được tính đến trong quá trình phát triển dự án.

Chủ đầu tư cho biết sẽ tập trung nguồn lực, phối hợp với các cơ quan, đối tác và nhà đầu tư để sớm đưa KCN Thổ Hoàng và CCN Lạc Đạo vào khai thác, hướng tới đạt tỷ lệ lấp đầy trong vòng 5 năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư triển khai dự án, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Các cơ quan chức năng được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN, CCN theo hướng văn minh, hiện đại, đúng quy định, bảo đảm các tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Đối với các chủ đầu tư, ông Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu tập trung toàn bộ nguồn lực, nhanh chóng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất, kinh doanh, qua đó phát huy hiệu quả dự án và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tỉnh Hưng Yên.

Hưng yên dự án công nghiệp Khu công nghiệp Thổ Hoàng Cụm công nghiệp Lạc Đạo

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Hà Nội - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Miền Tây - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Cập nhật: 14/09/2026 19:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,260 ▼40K 14,560 ▼40K
Miếng SJC Nghệ An 14,260 ▼40K 14,560 ▼40K
Miếng SJC Thái Bình 14,260 ▼40K 14,560 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,260 ▼40K 14,610 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,260 ▼40K 14,610 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,260 ▼40K 14,610 ▼40K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,920 ▼40K 14,520 ▼40K
Trang sức 99.99 13,930 ▼40K 14,530 ▼40K
Cập nhật: 14/09/2026 19:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,426 ▲1283K 14,562 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,426 ▲1283K 14,563 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,421 ▼4K 1,451 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,421 ▼4K 1,452 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,396 ▲1256K 1,441 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,673 ▼396K 142,673 ▼396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,436 ▼300K 108,236 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,348 ▲79486K 98,148 ▲88306K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,826 ▼70678K 8,806 ▼79498K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,369 ▼233K 84,169 ▼233K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,446 ▼167K 60,246 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Cập nhật: 14/09/2026 19:45
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