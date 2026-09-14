Chứng khoán 14/9: VN-Index lùi về 1.788 điểm, cổ phiếu vừa và nhỏ chịu áp lực

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu tuần mới trong trạng thái giằng co nhưng áp lực bán gia tăng rõ hơn về cuối phiên. VN-Index đóng cửa ngày 14/9 tại 1.788,23 điểm, giảm 6,98 điểm, tương đương 0,39%. VN30-Index giảm 8,12 điểm xuống 1.928,57 điểm. Trên hai sàn còn lại, HNX-Index giảm 0,74 điểm về 271,94 điểm, còn UPCoM-Index giảm 0,92 điểm xuống 125,63 điểm.

Độ rộng toàn thị trường nghiêng về phía giảm với 435 mã đi xuống, 187 mã tăng và 889 mã đứng giá. Riêng HoSE ghi nhận 85 mã tăng và 229 mã giảm. Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh không chỉ đến từ một vài cổ phiếu trụ mà đã lan sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, dù mức giảm của chỉ số chung được hạn chế nhờ một số mã dầu khí và ngân hàng.

Thanh khoản có cải thiện so với trạng thái trầm lắng của tuần trước. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 20.600 tỷ đồng; dữ liệu khớp lệnh được ghi nhận quanh 19.500 tỷ đồng. Dòng tiền tăng trở lại nhưng chủ yếu phản ánh sự giằng co giữa lực bán ở các cổ phiếu yếu và lực cầu bắt đáy tại một số mã có câu chuyện riêng.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 14/9

Diễn biến thị trường và dòng tiền nổi bật

Điểm đáng chú ý nhất của phiên 14/9 là mức độ suy yếu ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Chỉ số Midcap giảm 1,76%, Smallcap giảm 0,77%, trong khi VN30-Index chỉ giảm 0,42%. Trên HoSE có tới 149 mã giảm từ 1% trở lên, trong đó nhiều cổ phiếu thanh khoản lớn giảm sâu.

VIC tiếp tục là cổ phiếu gây áp lực lớn nhất lên VN-Index khi giảm 0,78%, lấy đi khoảng 3,09 điểm. HPG giảm 1,88%, MWG giảm 2,1%, GEE giảm 6,94% và VHM giảm 0,42% cũng nằm trong nhóm kéo chỉ số đi xuống. Ở chiều ngược lại, GAS tăng 3,38%, BSR tăng 3,45%, SSB tăng trần 6,83%, VPL tăng 2,06% và BVH tăng 6,25% giúp thu hẹp mức giảm của thị trường.

Một diễn biến riêng lẻ đáng chú ý là nhóm cổ phiếu liên quan hệ sinh thái Gelex chịu áp lực bán rất mạnh. GEX giảm 6,89%, GEE giảm 6,94% và GEL giảm 6,91%, trong bối cảnh thị trường phản ứng với thông tin liên quan một lãnh đạo tại doanh nghiệp trong hệ sinh thái. VIX, VSC và EIB cũng giảm mạnh, làm tâm lý ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa trở nên thận trọng hơn.

Trong nhóm ngân hàng, giao dịch phân hóa nhưng vẫn có một số điểm sáng. SSB tăng trần 6,83%, VPB tăng 0,93%, TCB tăng 0,79%, VCB tăng 0,52% và BID tăng 0,42%. HDB, ACB và VIB đứng giá. Trong khi đó, SHB giảm 1,3%, STB giảm 1,16%, CTG giảm 0,33%, MBB giảm 0,25%, LPB giảm 1,5% và EIB giảm 4,76%.

Dù biến động giá chưa đồng thuận, ngân hàng lại là nhóm thu hút dòng vốn ngoại rõ nhất. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 825 tỷ đồng trên HoSE, mức cao nhất trong nhiều phiên gần đây. VPB được mua ròng khoảng 149 tỷ đồng, MBB gần 136 tỷ đồng, TCB gần 131 tỷ đồng và VCB hơn 95 tỷ đồng. Đây là tín hiệu hỗ trợ đáng chú ý khi khối ngoại đã bán ròng kéo dài trong các tuần trước.

Hoạt động mua ròng xuất hiện ngay trước giai đoạn các quỹ ETF cơ cấu danh mục. Theo ước tính được SSI Research công bố trên truyền thông, các quỹ mô phỏng FTSE GEIS có thể mua ròng khoảng 240 triệu USD tại 27 cổ phiếu Việt Nam, với đợt giải ngân đầu tiên dự kiến tập trung vào cuối tuần. Vì vậy, dòng tiền ngoại có thể tiếp tục tạo biến động đáng kể ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong những phiên tới.

Các nhóm ngành phân hóa mạnh

Nhóm chứng khoán là một trong những nhóm yếu nhất phiên. VIX giảm 4,91%, VND giảm 3,63%, HCM giảm 2,94%, VCI giảm 2,24%, SHS giảm 2,1% và MBS giảm 0,61%, trong khi SSI đứng tham chiếu. Việc thanh khoản thị trường hồi phục chưa đủ giúp nhóm môi giới lấy lại vai trò dẫn dắt, do áp lực giảm tỷ trọng và tâm lý phòng thủ vẫn chiếm ưu thế.

Bất động sản cũng nghiêng về sắc đỏ. VIC giảm 0,78%, VHM giảm 0,42%, NVL giảm 2,05%, KDH giảm 3,68%, NLG giảm 3,85%, CEO giảm 2,52%, PDR giảm 1,7% và TCH giảm 2,14%. Một số mã giữ được sắc xanh như VRE tăng 0,59% và VPI tăng 1,17%, còn DXG đứng giá. Dòng tiền trong nhóm này vì vậy vẫn mang tính chọn lọc hơn là lan tỏa.

Ở nhóm năng lượng, trong bối cảnh giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng, dầu khí trở thành lực nâng đỡ thị trường. BSR tăng 3,45%, GAS tăng 3,38%, PVT tăng 2,71%, PVD tăng 2,16%, PVS tăng khoảng 1,9% và PLX tăng nhẹ. Dòng tiền cho thấy nhà đầu tư tiếp tục ưu tiên nhóm có động lực từ giá hàng hóa quốc tế trong khi thị trường chung chưa xác lập được xu hướng tăng trở lại.

Công nghệ lại chịu áp lực điều chỉnh. FPT giảm khoảng 0,4% nhưng vẫn được khối ngoại mua ròng hơn 117 tỷ đồng. CMG giảm 3,64%, PIA giảm 4,11%, SGT giảm 5,54%. Ở nhóm điện tử và phân phối công nghệ, DGW đi ngược xu hướng khi tăng 3,6%, cho thấy dòng tiền vẫn tìm đến một số cổ phiếu có câu chuyện kinh doanh riêng.

Nhóm viễn thông cũng giảm, với VGI mất 2,01%, FOX giảm 0,98% và MFS giảm 1,38%. Một số mã quy mô nhỏ như VTC và CCS tăng mạnh nhưng tác động lên mặt bằng chung không lớn.

Với logistics và vận tải, áp lực bán chiếm ưu thế tại VSC giảm 2,31%, HAH giảm 2,28% và VJC giảm 1,44%. GMD giao dịch giằng co quanh tham chiếu trong phần lớn thời gian. PVT là điểm sáng khi tăng 2,71%, hưởng lợi cùng diễn biến tích cực của nhóm dầu khí và vận tải năng lượng.

Nguồn vietstock

Bán lẻ chưa lấy lại được động lực. MWG giảm 2,1%, PNJ giảm 3,75% dù khối ngoại mua ròng hơn 80 tỷ đồng. Trong khi đó, DGW tăng 3,6% tạo điểm sáng ở nhóm phân phối thiết bị công nghệ. Sự trái chiều này cho thấy dòng tiền đang ưu tiên câu chuyện riêng hơn là mua theo ngành.

Nhóm điện và tiện ích giao dịch không đồng nhất. GAS tăng mạnh 3,38% nhưng POW giảm 1,59%, NT2 giảm 1,22% và TTA giảm 1,78%. Với các cổ phiếu dược, thanh khoản nhìn chung vẫn thấp hơn các nhóm dẫn dắt. DHG bước vào ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt 5.000 đồng/cổ phiếu, vì vậy biến động giá cần được đọc cùng yếu tố điều chỉnh kỹ thuật do cổ tức.

VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ ngắn hạn

Về kỹ thuật, VN-Index có lúc lùi xuống vùng 1.776-1.780 điểm rồi hồi phục về cuối phiên. Khu vực này gần đường trung bình 50 ngày và đang đóng vai trò hỗ trợ ngắn hạn. Tuy nhiên, việc chỉ số không thể vượt lại 1.800 điểm, trong khi độ rộng thị trường tiêu cực, cho thấy xu hướng hồi phục chưa đủ tin cậy.

Điểm tích cực là thanh khoản đã cải thiện và khối ngoại chuyển sang mua ròng mạnh. Ngược lại, rủi ro nằm ở áp lực bán tại nhóm midcap, chứng khoán và bất động sản, cùng biến động bên ngoài khi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ diễn ra trong hai ngày 15-16/9. Trong bối cảnh giá dầu ở vùng cao, kỳ vọng lãi suất và tỷ giá sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư trong nước.

Với trạng thái hiện tại, thị trường chưa cho tín hiệu xác nhận một nhịp tăng mới. Dòng tiền có xu hướng ưu tiên cổ phiếu dầu khí, một số ngân hàng được khối ngoại mua mạnh và các mã có câu chuyện riêng. Trong khi đó, nhà đầu tư ngắn hạn vẫn cần thận trọng với những cổ phiếu đã phá vỡ nền giá hoặc đang chịu áp lực bán lớn.