Kinh tế số

Đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Cellphone S nhận ưu đãi đến 5 triệu đồng

Hồng Nhung

Hồng Nhung

21:28 | 12/09/2026
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Ngay sau đó, chương trình mở bán sẽ được thực hiện vào sáng ngày 18/9/2026 tại tất cả các cửa hàng CellphoneS trên toàn quốc.
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Đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Cellphone S nhận ưu đãi đến 5 triệu đồng
Đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Cellphone S nhận ưu đãi đến 5 triệu đồng

Đáng chú ý, khách hàng đặt trước bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại hệ thống CellphoneS sẽ được hưởng nhiều khuyến mãi và ưu tiên nhận hàng trước như:

  • Trợ giá đến 5 triệu khi bán máy cũ lên đời;
  • Giảm thêm đến 2 triệu khi thanh toán qua thẻ tín dụng ngân hàng hoặc ví điện tử liên kết.
  • Hệ thống còn có thêm gói cam kết giá thu S-BuyBack, giúp khách hàng an tâm về giá trị thu cũ lên đến 65% giá trị máy sau thời gian sử dụng lên đến 15 tháng.
  • Đồng thời CellphoneS hỗ trợ trả góp 3-Không trên giá ưu đãi với thời gian lên đến 18 tháng với lãi suất 0%, không phụ phí;
  • Giảm thêm 5% khi mua máy, phụ kiện, và trợ giá đến 1 triệu khi thu cũ lên đời dành cho thành viên SMember.

Ngoài ra khi mua kèm phụ kiện cùng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại CellphoneS, khách hàng được giảm lên đến 20% cho các sản phẩm phụ kiện ốp lưng, miếng dán, cáp sạc, pin dự phòng, âm thanh và bảo hành mở rộng chính hãng AppleCare+.

* CellphoneS sẽ tổ chức mở bán iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max từ 8:00 sáng ngày 18/09 tại đồng loạt hơn 180 cửa hàng trên toàn quốc. Bên cạnh đó, tai nghe AirPods 5 mới cũng mở bán tại hệ thống cùng ngày.

Chia sẻ về thông tin người dùng liên quan đế bộ đôi iPhone mới, đại diện CellphoneS cho biết: "Từ khi mở thông tin, hệ thống đã ghi nhận gần 40,000 khách hàng quan tâm đăng kí thông tin sớm về iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Hiện nay, con số này vẫn đang tiếp tục tăng và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt". Đồng thời hệ thống cũng cho biết CellphoneS tự tin trong việc giao hàng sớm cho khách hàng đặt cọc thành công tại hệ thống từ nay đến ngày 17/09.”

iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max CellphoneS mở đặt trước ưu đãi thu cũ đổi mới

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Cụ thể, sau chương trình đặt hàng sớm (Pre-order) diễn ra từ 19h00 ngày 12/09/2026 khách hàng sẽ được nhận sớm dự kiến là 08h00 ngày 18/09/2026 tại các chi nhánh của hệ thống trên phạm vi toàn quốc, đi cùng với đó là chính sách "Thu cũ - Đổi mới" trợ giá lên tới 88%.
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 146,000
Hà Nội - PNJ 143,000 146,000
Đà Nẵng - PNJ 143,000 146,000
Miền Tây - PNJ 143,000 146,000
Tây Nguyên - PNJ 143,000 146,000
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 146,000
Cập nhật: 13/09/2026 10:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,300 14,600
Miếng SJC Nghệ An 14,300 14,600
Miếng SJC Thái Bình 14,300 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,300 14,650
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,300 14,650
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,300 14,650
NL 99.99 13,600
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Trang sức 99.9 13,960 14,560
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Cập nhật: 13/09/2026 10:45
SJC Giá mua Giá bán
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Hồ nước ngọt 248 tỷ đồng ở Cà Mau chờ nhà máy xử lý sau hai năm

Hồ nước ngọt 248 tỷ đồng ở Cà Mau chờ nhà máy xử lý sau hai năm

Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII diễn ra ngày 15-16/9

Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII diễn ra ngày 15-16/9

Bệnh viện 19-8 kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Bệnh viện 19-8 kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Hai khu nghỉ dưỡng Azerai vào Top 10 khách sạn có dịch vụ xuất sắc nhất Châu Á

Hai khu nghỉ dưỡng Azerai vào Top 10 khách sạn có dịch vụ xuất sắc nhất Châu Á

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Di Động Việt ưu đãi đến 10 triệu đồng cho khách đặt sớm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

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Một vòng triển lãm AVSHOW Sài Gòn 2026 ngày khai mạc

Một vòng triển lãm AVSHOW Sài Gòn 2026 ngày khai mạc

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Khi cuộc đua AI tăng tốc, bài toán an toàn và kiểm soát rủi ro trở nên cấp thiết

Khi cuộc đua AI tăng tốc, bài toán an toàn và kiểm soát rủi ro trở nên cấp thiết

Qualcomm đang chuẩn bị cho việc ra mắt công nghệ 6G vào năm 2029

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Token trở thành cuộc đua mới của ba nhà mạng Trung Quốc

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Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

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Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

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Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 35 năm thành lập trường Nguyễn Siêu

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 35 năm thành lập trường Nguyễn Siêu

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Hai trung tâm mới của Đại học Thái Nguyên tại Cao Bằng: Cú hích cho đào tạo và đổi mới sáng tạo

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Sun Life Việt Nam đạt 1.480 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm

Sun Life Việt Nam đạt 1.480 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm

TCP tiếp tục đưa

TCP tiếp tục đưa 'Không gian thể thao thanh niên' đến với khu công nghiệp Mỹ Phước 3

Token trở thành cuộc đua mới của ba nhà mạng Trung Quốc

Token trở thành cuộc đua mới của ba nhà mạng Trung Quốc

Grab bị rà soát chính sách giá cước, phí và chiết khấu với tài xế

Grab bị rà soát chính sách giá cước, phí và chiết khấu với tài xế

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Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Xiaomi ra mắt pin

Xiaomi ra mắt pin 'vảy rồng'

Động cơ B20 vận hành được khi ngập nước sâu 1,1 m

Động cơ B20 vận hành được khi ngập nước sâu 1,1 m

Ford Ranger 6 bánh: Bán tải quân sự không dành cho số đông

Ford Ranger 6 bánh: Bán tải quân sự không dành cho số đông

Xe xăng vắng bóng trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất Trung Quốc

Xe xăng vắng bóng trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất Trung Quốc

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Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10

Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10

Siêu phẩm Onimusha: Way of the Sword bán 1 triệu bản chỉ sau 24 giờ

Siêu phẩm Onimusha: Way of the Sword bán 1 triệu bản chỉ sau 24 giờ

Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

Sony và Lego tái hiện PlayStation 1 bằng bộ xếp hình trị giá 180 USD

Sony và Lego tái hiện PlayStation 1 bằng bộ xếp hình trị giá 180 USD