Đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Cellphone S nhận ưu đãi đến 5 triệu đồng

Đáng chú ý, khách hàng đặt trước bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại hệ thống CellphoneS sẽ được hưởng nhiều khuyến mãi và ưu tiên nhận hàng trước như:

Trợ giá đến 5 triệu khi bán máy cũ lên đời;

Giảm thêm đến 2 triệu khi thanh toán qua thẻ tín dụng ngân hàng hoặc ví điện tử liên kết.

Hệ thống còn có thêm gói cam kết giá thu S-BuyBack, giúp khách hàng an tâm về giá trị thu cũ lên đến 65% giá trị máy sau thời gian sử dụng lên đến 15 tháng.

Đồng thời CellphoneS hỗ trợ trả góp 3-Không trên giá ưu đãi với thời gian lên đến 18 tháng với lãi suất 0%, không phụ phí;

Giảm thêm 5% khi mua máy, phụ kiện, và trợ giá đến 1 triệu khi thu cũ lên đời dành cho thành viên SMember.

Ngoài ra khi mua kèm phụ kiện cùng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại CellphoneS, khách hàng được giảm lên đến 20% cho các sản phẩm phụ kiện ốp lưng, miếng dán, cáp sạc, pin dự phòng, âm thanh và bảo hành mở rộng chính hãng AppleCare+.

* CellphoneS sẽ tổ chức mở bán iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max từ 8:00 sáng ngày 18/09 tại đồng loạt hơn 180 cửa hàng trên toàn quốc. Bên cạnh đó, tai nghe AirPods 5 mới cũng mở bán tại hệ thống cùng ngày.