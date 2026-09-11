Chứng khoán 11/9: VN-Index mất 34 điểm, nhóm trụ đồng loạt giảm

Phiên giao dịch ngày 11/9 khép lại với sắc đỏ bao phủ phần lớn nhóm vốn hóa lớn. VN-Index giảm 34,02 điểm, tương đương 1,86%, xuống 1.795,21 điểm. VN30-Index giảm 40,13 điểm, tương đương 2,03%, còn 1.936,69 điểm.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 5,69 điểm, tương đương 2,04%, xuống 272,68 điểm. UPCoM-Index chịu áp lực nhẹ hơn, giảm khoảng 0,25%, về 126,55 điểm. Diễn biến này cho thấy lực bán không chỉ tập trung ở HoSE mà lan sang cả nhóm cổ phiếu trên HNX.

Điểm đáng chú ý là thanh khoản tăng trở lại khi thị trường giảm sâu. Theo bảng giá MBS, HoSE ghi nhận gần 697,7 triệu cổ phiếu được giao dịch, giá trị khoảng 16.962 tỷ đồng. HNX đạt hơn 54,8 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 907 tỷ đồng.

So với phiên 10/9, khi VN-Index chỉ tăng 0,12% trong trạng thái thanh khoản thấp, sự gia tăng khối lượng ở phiên 11/9 cho thấy áp lực cung đã rõ hơn. Tuy nhiên, mức thanh khoản chưa phải trạng thái bùng nổ, vì vậy diễn biến hiện tại phù hợp hơn với một nhịp điều chỉnh mạnh trong vùng tích lũy thay vì tín hiệu xác nhận một xu hướng giảm dài hạn.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 11/9

Ngân hàng, chứng khoán và bất động sản đồng loạt chịu áp lực

Nhóm tài chính là một trong những khu vực tạo sức ép lớn nhất lên chỉ số. Nhiều cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn đồng loạt giảm, trong đó BID giảm khoảng 2,1%, CTG giảm 2%, MBB giảm 1,7%, TCB giảm 2,5%, VPB giảm 2%, VCB giảm 1,4% và VIB giảm 3,3%.

Sự suy yếu của nhóm ngân hàng đáng chú ý vì đây là nhóm có tỷ trọng vốn hóa và thanh khoản lớn. Khi nhiều mã ngân hàng cùng giảm từ 1,5% đến hơn 3%, khả năng cân bằng của VN-Index bị thu hẹp, nhất là trong bối cảnh các cổ phiếu trụ khác cũng không đủ sức nâng đỡ.

Nhóm chứng khoán cũng bị bán mạnh. SSI giảm 3,3% xuống khoảng 20.300 đồng/cổ phiếu, TCX giảm 3,8% xuống 38.100 đồng. AGR giảm 2,7%, trong khi các mã khác trong ngành nhìn chung cũng giao dịch kém tích cực. Đây là diễn biến trái ngược với trạng thái hồi phục cục bộ của nhóm tài chính trong phiên trước.

Bất động sản tiếp tục phân hóa nhưng sắc đỏ chiếm ưu thế ở nhóm vốn hóa lớn. VHM giảm khoảng 1,5%, VIC giảm 1,8%, VPL giảm 1,8%. Ở nhóm trung bình, NLG giảm khoảng 1%, NVL lùi về quanh 12.300 đồng, tương đương giảm hơn 4%, còn BCM giảm khoảng 4,5%.

Việc các trụ VHM, VIC cùng lùi bước khiến thị trường thiếu lực đỡ ở những thời điểm áp lực bán tăng. Đáng chú ý, đây cũng là nhóm đã nhiều lần đóng vai trò kéo chỉ số trong các phiên trước, nên khi nhóm này đảo chiều, tác động lên VN-Index trở nên rõ hơn.

Công nghệ, bán lẻ giảm; dầu khí và một số mã phòng thủ đi ngược

Nhóm công nghệ chịu áp lực sau phiên 10/9 tăng khá mạnh. FPT giảm khoảng 2,4% xuống 72.700 đồng/cổ phiếu. DGW, sau phiên tăng trần trước đó, điều chỉnh khoảng 0,8% về quanh 44.400 đồng. Diễn biến cho thấy dòng tiền ngắn hạn có xu hướng chốt lời ở những mã vừa tăng mạnh.

Ở nhóm bán lẻ, MWG giảm khoảng 2,2% xuống 71.300 đồng. Mức giảm của MWG cùng FPT góp phần kéo nhóm cổ phiếu tăng trưởng lùi lại sau nhịp hồi trước đó. Đây là khu vực cần theo dõi thêm vì thanh khoản và sức mạnh giá của các mã dẫn dắt có ảnh hưởng lớn đến tâm lý dòng tiền ngắn hạn.

Nhóm logistics và vận tải có diễn biến phân hóa. VSC giảm khoảng 0,7% về 13.450 đồng, trong khi nhóm dầu khí vận tải và dịch vụ dầu khí có một số điểm sáng. PVD tăng khoảng 0,3%, còn BSR tăng khoảng 1,7% và là một trong số ít cổ phiếu VN30 giữ được sắc xanh.

Diễn biến dầu khí tích cực hơn mặt bằng chung có thể liên quan đến bối cảnh giá dầu quốc tế tăng mạnh. Trong phiên trước đó trên thị trường Mỹ, giá dầu bật tăng hơn 6%, làm gia tăng sự chú ý đối với nhóm cổ phiếu năng lượng. Tuy vậy, GAS vẫn giảm khoảng 2%, cho thấy dòng tiền trong ngành chưa tạo được sự đồng thuận.

Nhóm điện nhìn chung phòng thủ hơn nhưng chưa tránh được áp lực điều chỉnh. POW giảm khoảng 2% về quanh 12.600 đồng, REE giảm khoảng 1,2%, PGV giảm nhẹ. Biên độ này thấp hơn một số nhóm chu kỳ, cho thấy tính phòng thủ tương đối nhưng chưa đủ để tạo lực nâng cho thị trường.

Ở nhóm y tế, biến động nhìn chung hẹp hơn. DHG quanh tham chiếu, IMP tăng khoảng 1,7% theo dữ liệu cập nhật trong ngày, trong khi DMC và DCL dao động nhẹ. Đây tiếp tục là nhóm có mức biến động thấp hơn thị trường, phù hợp với đặc tính phòng thủ trong những phiên chỉ số điều chỉnh mạnh.

VN-Index lùi dưới 1.800 điểm, dòng tiền cần thêm tín hiệu cân bằng

Về kỹ thuật, việc VN-Index đóng cửa tại 1.795,21 điểm đồng nghĩa chỉ số đã lùi xuống dưới vùng 1.800 điểm sau nhiều phiên kiểm định khu vực 1.800-1.820 điểm. Đây là thay đổi đáng chú ý so với phiên 10/9, khi chỉ số vẫn giữ được 1.829,23 điểm.

Áp lực giảm đồng thời xuất hiện ở VN30, HNX-Index và nhiều nhóm dẫn dắt, cho thấy thị trường không còn trạng thái phân hóa hẹp như các phiên đầu tuần. Mặt khác, thanh khoản tăng cùng chiều giảm là yếu tố cần quan sát vì phản ánh bên bán đã chủ động hơn.

Dù vậy, chưa nên chỉ dựa vào một phiên giảm để kết luận xu hướng trung hạn đã đảo chiều. Khu vực 1.780-1.800 điểm có thể tiếp tục là vùng kiểm định cung cầu quan trọng. Nếu chỉ số nhanh chóng lấy lại 1.800 điểm cùng thanh khoản thu hẹp, áp lực điều chỉnh có thể được hấp thụ.

Ngược lại, nếu thanh khoản tiếp tục tăng trong các phiên giảm và nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản duy trì trạng thái suy yếu đồng thuận, rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh sẽ lớn hơn. Khi đó, sự hồi phục của một vài mã đơn lẻ khó tạo đủ lực cân bằng chỉ số.

Với dòng tiền ngắn hạn, điểm cần theo dõi không chỉ là VN-Index mà còn là khả năng giữ nền của các cổ phiếu dẫn dắt. Ngân hàng và chứng khoán cần thu hẹp biên độ giảm; FPT, MWG cần ổn định trở lại; trong khi bất động sản cần xuất hiện lực cầu rõ hơn tại các mã vốn hóa lớn.

Ở chiều tích cực, BSR, SSB và một số mã dầu khí, y tế vẫn giữ được sắc xanh hoặc biến động thấp hơn mặt bằng chung. Điều này cho thấy dòng tiền chưa rút hoàn toàn khỏi thị trường mà đang có xu hướng chọn lọc mạnh hơn giữa các nhóm ngành.

Phiên 11/9 vì vậy có thể xem là một phiên kiểm định quan trọng sau giai đoạn VN-Index liên tục giằng co quanh vùng 1.820 điểm. Xu hướng ngắn hạn sẽ rõ hơn khi thị trường phản ứng với vùng 1.780-1.800 điểm trong các phiên kế tiếp, đặc biệt qua thanh khoản và sức mạnh của nhóm tài chính.