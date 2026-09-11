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Các hãng Trung Quốc chiếm ưu thế trên thị trường smartphone màn hình gập

Công Trí

Công Trí

16:06 | 11/09/2026
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Bốn thương hiệu Trung Quốc cộng lại chiếm 79% phân khúc smartphone gập ngang, qua đó giữ lợi thế trong cuộc đua thiết kế và tập trung vào nhóm cao cấp để duy trì tăng trưởng trong bối cảnh thị trường di động giảm sâu.
Dòng Oppo Find X10 mới lộ diện, Pro Max có thể là mẫu cao cấp nhất Xiaomi Fold 18 Pro lộ diện, thiết kế hộ chiếu rộng hơn Galaxy Z Fold 8 Vivo X500 Pro/Pro Max lộ diện ngoài đời, đổi thiết kế camera sau

Theo báo cáo mới nhất của Omdia, Huawei nắm 57% thị phần smartphone gập mở ngang toàn cầu trong nửa đầu năm 2026, Samsung chiếm 18%, còn HONOR, OPPO và vivo lần lượt đạt 9%, 7% và 6%. Bốn thương hiệu Trung Quốc cộng lại chiếm 79% phân khúc này, chiếm 69% tổng sản lượng smartphone gập. Lợi thế của các hãng Trung Quốc đến từ chiến lược tập trung vào phân khúc cao cấp trong bối cảnh thị trường smartphone phổ thông suy giảm mạnh, thay vì chỉ dựa vào một vài sản phẩm mới ra mắt.

Huawei nắm 57% thị phần điện thoại gập dạng sách nửa đầu 2026
Huawei nắm 57% thị phần điện thoại gập dạng sách nửa đầu 2026. Nguồn Omdia

Vị thế của Huawei thể hiện rõ qua đà tăng của HarmonyOS. IDC dự báo số smartphone sử dụng hệ điều hành này sẽ tăng gần gấp ba, lên 51 triệu máy trong năm 2026, khi Huawei duy trì mức giá cạnh tranh và tận dụng thời điểm thị trường Android suy giảm. Trong phân khúc smartphone gập, HarmonyOS tăng thị phần từ 12% năm 2025 lên 16% năm 2026, sau đó giữ 14% vào năm 2027. Mức tăng này càng đáng chú ý khi Android giảm mạnh từ 88% xuống 54% rồi 46% trong cùng giai đoạn.

Huawei cũng đang tạo ra hướng đi mới về thiết kế trong phân khúc điện thoại gập khi ông Zaker Li, chuyên gia phân tích chính của Omdia, cho biết hãng đã đưa thiết kế gập ngang vào Pura X Max hồi tháng 5/2026, sau đó Samsung giới thiệu Galaxy Z Fold 8 vào tháng 8 và nhiều hãng lớn khác cũng chuẩn bị tung ra các mẫu máy tương tự, cho thấy thiết kế này đang nhanh chóng trở thành một hướng cạnh tranh mới.

Huawei Mate XT 2 gập ba tích hợp công nghệ chống nhìn trộm bằng phần cứng
Huawei Mate XT 2 gập ba ra mắt đầu tahngs 9/2026 tích hợp công nghệ chống nhìn trộm bằng phần cứng. Ảnh Huawei

Với tỷ lệ màn hình rộng và ngắn hơn, thiết kế gập ngang giúp smartphone giảm kích thước và trọng lượng khi đóng lại nhưng vẫn mở ra không gian hiển thị lớn khi sử dụng, trong khi màn hình ngoài rộng hơn cho phép người dùng xem và thao tác với nhiều nội dung theo chiều ngang mà không cần mở máy. Omdia đánh giá thiết kế này có thể trở thành một trong những hướng phát triển quan trọng của thế hệ điện thoại gập tiếp theo, đồng thời mở thêm dư địa tăng trưởng cho các hãng khi thị trường smartphone truyền thống đang suy giảm.

Vai trò khai phá mang lại lợi thế thời gian cho Huawei. Hãng ra sản phẩm gập ngang trước Samsung ba tháng, trong khi các thương hiệu Android khác chỉ áp dụng thiết kế tương tự từ năm 2027 theo dự báo của Omdia. Khoảng thời gian ấy đủ để Huawei hoàn thiện chuỗi cung ứng và định hình kỳ vọng của người dùng về hình thái mới, thứ mà đối thủ phải mất thêm nhiều tháng mới bắt kịp.

Ba thương hiệu đứng sau cũng đang tìm cách mở rộng vị thế ở phân khúc cao cấp khi số liệu IDC trong quý II/2026 cho thấy Xiaomi chiếm 11,3% thị phần smartphone toàn cầu, OPPO đạt 10,5% và vivo 7,7%, trong khi Samsung xuất xưởng 62,7 triệu máy, tương đương 22,7% thị phần, còn Apple đạt 55,7 triệu máy, tương đương 20,2%. Riêng ở phân khúc smartphone gập mở ngang, HONOR, OPPO và vivo lần lượt chiếm 9%, 7% và 6%, tỷ lệ chưa lớn nếu xét trên toàn thị trường nhưng lại có ý nghĩa quan trọng khi các hãng đang tìm kiếm dư địa tăng trưởng và lợi nhuận từ nhóm sản phẩm cao cấp.

OPPO Find N6 Series chính thức ra mắt đồng thời tại Việt Nam và trên toàn cầu – mở ra chuẩn mực mới cho điện thoại gập với nếp gấp vô hình
OPPO Find N6 Series ra mắt đồng thời tại Việt Nam và trên toàn cầu hồi tháng 3/2026 – mở ra chuẩn mực mới cho điện thoại gập với nếp gấp vô hình

Phân khúc giá rẻ suy giảm, các hãng buộc phải chuyển lên cao cấp. IDC cho biết 173 triệu smartphone có giá dưới 2,6 triệu đồng (100 USD) từng được bán ra trong năm ngoái đang nhanh chóng biến mất khỏi danh mục sản phẩm, khi riêng sản lượng của phân khúc này trong quý II/2026 giảm gần 60% và được dự báo tiếp tục suy giảm nhanh hơn trong nửa cuối năm. Trước tình hình đó, nhiều hãng Android vốn phụ thuộc vào smartphone giá thấp với biên lợi nhuận hạn chế đang cắt giảm các mẫu phổ thông và chuyển danh mục sản phẩm lên phân khúc cao hơn để cải thiện hiệu quả kinh doanh. Toàn bộ hệ sinh thái Android vì thế được IDC dự báo giảm 24,3% trong năm 2026 và mất 7% thị phần chỉ sau một năm.

Trong hoàn cảnh ấy, điện thoại gập đóng vai trò khác hẳn một dòng sản phẩm thử nghiệm. Số liệu Omdia cho quý II/2026 đặt máy gập dạng sách quanh mức 60,9 triệu đồng (2.330 USD), máy gập vỏ sò quanh 32,1 triệu đồng (1.230 USD), còn máy dạng thanh truyền thống dừng quanh 15,9 triệu đồng (610 USD). Một chiếc máy gập dạng sách mang lại doanh thu gần bằng bốn chiếc máy thanh, nên các hãng Trung Quốc dồn nguồn lực vào đó để bù phần doanh thu mất ở phân khúc phổ thông.

Thị trường smartphone gập tại Trung Quốc đang trải qua giai đoạn khó khăn khi phân khúc này liên tục suy giảm trong những quý gần đây, trong khi người dùng ngày càng có nhiều lựa chọn từ các mẫu máy truyền thống. IDC ghi nhận thị trường giảm ba quý liên tiếp theo năm và dự báo cả năm 2026 giảm 26,7%, xuống còn 7,33 triệu máy. Sang năm 2027, thị trường được dự báo phục hồi 18,5%, lên 8,69 triệu máy khi phần lớn hãng chuyển các mẫu mới sang thiết kế gập ngang và cải thiện nguồn cung. Diễn biến này cho thấy thiết kế sản phẩm và khả năng đáp ứng nguồn hàng đang là hai yếu tố có thể tác động mạnh đến đà tăng trưởng của smartphone gập tại Trung Quốc.

Xiaomi Fold 18 Pro
Xiaomi Fold 18 Pro ra mắt đầu tháng 9/2026 với thiết kế hộ chiếu rộng hơn Galaxy Z Fold 8

Bà Nabila Popal, Giám đốc nghiên cứu cấp cao của IDC, đánh giá Apple đủ sức thách thức vị thế của Huawei và Samsung ngay tại những thị trường hai hãng thống trị lâu nay. Thị phần iOS trong phân khúc gập theo đó tăng từ chỗ chưa hiện diện năm 2025 lên 31% năm 2026 rồi 40% năm 2027, đúng phần mà Android để mất.

Omdia dự báo sản lượng điện thoại gập toàn cầu tăng hơn 22% trong năm 2026, tăng tiếp 29% vào năm 2027, lên gấp đôi 36 triệu máy vào năm 2028 và đạt 45 triệu máy vào năm 2030, trong khi IDC dự báo mức tăng 12,6% trong năm 2026 và 17,9% trong năm 2027, đưa quy mô thị trường lên khoảng 27 triệu máy. Huawei và Samsung, hai hãng đang dẫn đầu phân khúc điện thoại gập, đã nâng mục tiêu sản xuất các mẫu gập ngang trong năm 2026 để đón nhu cầu mới, trong khi nhiều thương hiệu Android khác dự kiến áp dụng thiết kế tương tự từ năm 2027.

Sản lượng smartphone Trung Quốc có thể giảm tới 34%
Sản lượng smartphone Trung Quốc có thể giảm tới 34%

Dù vậy, chi phí vẫn là yếu tố quyết định giới hạn tăng trưởng của thị trường. Omdia dự báo đến năm 2030, điện thoại gập sẽ chiếm chưa tới 3% tổng lượng smartphone toàn cầu, do màn hình lớn, bản lề và kính chuyên dụng vẫn khiến chi phí linh kiện ở mức cao, buộc các hãng duy trì định vị cao cấp thay vì ưu tiên sản lượng, trong khi người dùng phải cân nhắc mức giá với những đánh đổi về chất lượng camera và chi phí sửa chữa. Omdia khuyến nghị các nhà sản xuất phát triển thêm những dịch vụ giá trị gia tăng tận dụng đặc thù của màn hình gập, đồng thời xây dựng các hợp tác chiến lược để giảm chi phí sở hữu và làm rõ hơn những lợi ích mà điện thoại gập mang lại so với smartphone truyền thống.

Cục diện thị trường vì thế bước vào giai đoạn quyết định trong 18 tháng tới, khi Apple, Samsung và Huawei đang sở hữu quy mô thị trường cùng khả năng định giá đủ lớn để tác động trực tiếp đến cuộc cạnh tranh, trong khi các thương hiệu Android quy mô nhỏ, vốn tập trung ở phân khúc phổ thông, phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn và một số có thể không đủ sức trụ lại.

Huawei có lợi thế từ thị phần và hệ sinh thái riêng, còn HONOR, OPPO và vivo đang đặt cược vào các mẫu điện thoại gập ngang để thu hút người dùng và mở rộng thị trường. Khi nguồn cung chip nhớ được dự báo ổn định trở lại từ năm 2028, thị trường có thể thoát khỏi giai đoạn khó khăn với sản lượng thấp hơn nhưng giá trị cao hơn, đồng thời tập trung hơn vào nhóm dẫn đầu, trong đó các hãng Trung Quốc đang có vị thế thuận lợi hơn trong cuộc đua.

điện thoại gập Trung Quốc HarmonyOS Huawei OPPO vivo Xiaomi thị phần điện thoại gập Điện thoại gập

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Hà Nội - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Đà Nẵng - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Miền Tây - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Tây Nguyên - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Cập nhật: 11/09/2026 17:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Nghệ An 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Thái Bình 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
NL 99.99 13,600 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▼50K
Trang sức 99.9 13,900 ▼70K 14,500 ▼70K
Trang sức 99.99 13,910 ▼70K 14,510 ▼70K
Cập nhật: 11/09/2026 17:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,424 ▼12K 14,542 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,424 ▼12K 14,543 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,419 ▼12K 1,449 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,419 ▼12K 145 ▼1317K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,394 ▼12K 1,439 ▼12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,475 ▼1188K 142,475 ▼1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,286 ▼900K 108,086 ▼900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,212 ▼816K 98,012 ▼816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,138 ▲70251K 87,938 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,252 ▼700K 84,052 ▼700K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,362 ▼501K 60,162 ▼501K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cập nhật: 11/09/2026 17:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18045 18320 18896
CAD 18179 18455 19075
CHF 31142 31520 32175
CNY 0 3821 3917
EUR 29415 29636 30719
GBP 34201 34591 35532
HKD 0 3174 3377
JPY 161 165 172
KRW 0 18 20
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