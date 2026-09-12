UNIQ ra mắt hệ sinh thái phụ kiện dành cho iPhone 18 Pro và 18 Pro Max

Một trong những trọng tâm của lần ra mắt lần này là hệ sinh thái kính bảo vệ màn hình UNIQ OPTIX, được phát triển với nhiều đặc tính từ độ trong, chống chói, bảo vệ riêng tư, lọc ánh sáng xanh đến kính, gốm chống va đập. Trong đó, OPTIX Covex Clear (Optix Covex Trong suốt) ứng dụng công nghệ HD Optics (Quang học độ nét cao), kính mỏng 0,33 mm, cạnh bo cong 2.85D và chuẩn bảo vệ DX2 để duy trì hiển thị nguyên bản. OPTIX Covex Matte (Optix Covex nhám mờ) lại được bổ sung bề mặt nhám cùng công nghệ Anti-Glare (Chống chói) giúp hạn chế phản chiếu và vân tay. Cả hai kiểm tra chịu lực bằng bi kim loại 64g thả rơi từ độ cao 2 m, tích hợp Anti-Dust Filter (Màng lọc chống bụi), Anti-Static Dust Repel (Chống tĩnh điện, đẩy bụi) và Applicator Frame (Khung trợ dán) giúp tự dán chuẩn xác.

OPTIX Covex Privacy AG (Kính cường lực chống nhìn trộm kết hợp phủ nhám chống chói)

Đáp ứng nhu cầu bảo vệ thông tin cá nhân, OPTIX Covex Privacy AG (Kính cường lực chống nhìn trộm kết hợp phủ nhám chống chói) giới hạn góc nhìn từ hai bên màn hình, hạn chế người xung quanh quan sát nội dung ở nơi đông người. Sản phẩm tích hợp khả năng Anti-Glare (chống chói) cùng chuẩn bảo vệ đa lớp DX2, mang lại sự cân bằng giữa bảo vệ màn hình, quyền riêng tư và trải nghiệm sử dụng.

OPTIX Vision OptiView (Optix góc nhìn quang học OptiView)

Dành cho người dùng thường xuyên sử dụng smartphone trong thời gian dài để làm việc, đọc nội dung hay xem video, OPTIX Vision OptiView (Optix góc nhìn quang học OptiView) tập trung kiểm soát ánh sáng xanh. Sản phẩm có khả năng lọc đến 85% ánh sáng xanh trong dải bước sóng 400 – 450 nm nhưng vẫn duy trì độ rõ nét và màu sắc nguyên bản của màn hình.

OPTIX Xenon Clear (Kính cường lực trong suốt Optix Xenon)

Ở phân khúc bảo vệ cao hơn, OPTIX Xenon Clear ứng dụng công nghệ NanoCeram™ Ceramic Glass (Kính gốm NanoCeram™) với cấu trúc ceramic kích thước nano, giúp cân bằng giữa độ trong quang học, độ bền cơ học và khả năng bảo vệ màn hình. Sản phẩm chịu được bài kiểm tra va đập bằng bi kim loại trọng lượng 250g thả từ độ cao 2 m, cho mức chịu tác động cao hơn đáng kể so với các dòng kính OPTIX thử nghiệm bằng bi 64g trong cùng điều kiện.

OPTIX Omnifit Arcfit Vivid (Optix OmniFit Arcfit Rực rỡ)

Danh mục bảo vệ màn hình còn có OPTIX Omnifit Arcfit Vivid (Optix OmniFit Arcfit Rực rỡ) sử dụng thiết kế 3D Fusion Glass (Kính hợp nhất 3D) ôm sát các cạnh màn hình để tạo cảm giác liền mạch. Sản phẩm tích hợp In-built Quick Applicator (hệ thống hỗ trợ dán nhanh), giúp người dùng chủ động tự dán tại nhà chuẩn xác và hạn chế bụi. Cách tiếp cận này cho thấy UNIQ chú trọng cả độ bền vật liệu lẫn trải nghiệm lắp đặt và sử dụng.

OPTIX Lens Protector

Song song với kính bảo vệ màn hình, UNIQ còn có dòng kính cường lực bảo vệ ống kính camera OPTIX Lens Protector kết hợp kính cường lực và viền nhôm nhằm bảo vệ bề mặt camera khỏi trầy xước, va chạm đồng thời đồng bộ màu sắc với iPhone. Với độ mỏng 0,25 mm ôm sát từng mắt camera để tránh cảm giác cộm, sản phẩm đạt độ truyền sáng 98,5% giúp giữ nguyên độ nét, sáng và màu sắc khi chụp ảnh hoặc quay video. Vật liệu duy trì độ ổn định nhiệt độ cao chống cong vênh, đọng hơi nước, kèm theo khung trợ dán giúp tự lắp đặt dễ dàng và căn chỉnh chính xác.

Phụ kiện dành cho iPhone 18 Pro và 18 Pro Max còn có dòng nhựa thuần

Đáng chú ý hơn cả là loạt 9 model ốp lưng với đa dạng vật liệu dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, từ nhựa nguyên sinh, vegan leather (da thuần chay) gốc thực vật đến sợi Aramid.

Các dòng ốp chú trọng bảo vệ với viền màn hình nâng cao, gia cố camera và chống rơi tùy model, kết hợp HapticCore™ Camera Control (Phím bấm điều khiển camera công nghệ xúc giác HapticCore™) hỗ trợ thao tác mượt mà cùng hệ thống từ tính MagClick™ tương thích MagSafe. Tùy thiết kế, sản phẩm còn tích hợp Metal Grip Ring (Giá đỡ vòng nhẫn kim loại), chân đế xoay 360°, dây đeo và điểm nhấn sắc đỏ trầm Burgundy/Wine Red giúp cá nhân hóa phong cách.

UNIQ COMBAT và UNIQ COEHL CLOUDÉ

Đầu tiên là dòng ốp bảo vệ cao, UNIQ Combat nổi bật với 3-Tier Protection System (Hệ thống bảo vệ 3 lớp), kết hợp khung chống va đập 360°, các góc gia cố và cấu trúc hấp thụ lực ShockSorb™. Theo nhà sản xuất, sản phẩm đã được thử nghiệm chống rơi ở độ cao lên đến 4 m (13 feet) và đáp ứng tiêu chuẩn MIL-STD 810H-516.8 (Tiêu chuẩn quân đội Mỹ). Bên cạnh đó, model Combat còn được hoàn thiện với mặt lưng High-Gloss (Bóng gương cao cấp), tích hợp HapticCore™ Camera Control (Phím bấm điều khiển camera công nghệ xúc giác HapticCore™) hỗ trợ thao tác camera và hệ thống từ tính MagClick™, tương thích với hệ sinh thái sạc và phụ kiện từ tính.

Hướng đến trải nghiệm người dùng và yêu thích thời trang dòng sản phẩm UNIQ COEHL CLOUDÉ nổi bật với bề mặt đệm êm Softly Padded Surface, tạo cảm giác mềm mại, êm tay và thoải mái khi cầm thiết bị. Kết cấu được cân bằng giữa độ mềm và khả năng giữ form, kết hợp thiết kế mỏng nhẹ để duy trì sự gọn gàng khi sử dụng hằng ngày. Với diện mạo tinh tế cùng bề mặt đặc trưng, COEHL CLOUDÉ đưa chiếc ốp vượt khỏi chức năng bảo vệ thông thường để trở thành một phụ kiện công nghệ mang yếu tố thời trang và phong cách sống.

UNIQ COEHL MIRELLE và UNIQ ELIX

Mang phong cách thanh lịch, UNIQ COEHL MIRELLE nổi bật với bề mặt Premium Leatherette vân nổi, lớp ngoài có khả năng chống bắn nước, kết hợp viền camera và nút bấm kim loại cùng lớp lót microfiber mềm bên trong. Sản phẩm được công bố với khả năng chống rơi lên đến 2,5 m (8 feet), đồng thời tích hợp HapticCore™ Camera Control (Phím bấm điều khiển camera công nghệ xúc giác HapticCore™) và tương thích với hệ sinh thái sạc, phụ kiện từ tính. Đi kèm ốp là dây đeo đồng bộ có thể tháo rời, giúp Mirelle cân bằng giữa khả năng bảo vệ, công năng và yếu tố thời trang trong sử dụng hằng ngày.

Hướng đến trải nghiệm sử dụng linh hoạt, UNIQ ELIX nổi bật với chân đế Mōvion™ có khả năng gập 180° và xoay 360°, cho phép điều chỉnh nhiều góc nhìn khi xem nội dung, gọi video, quay phim hoặc sử dụng bản đồ ở chế độ rảnh tay. Sản phẩm kết hợp cấu trúc PC (Polycarbonate) + TPU (Nhựa dẻo nhiệt dán), bề mặt silicone VeluxeSkin™ chống bám bẩn và trầy xước, đồng thời được thử nghiệm chống rơi ở độ cao lên đến 2,5 m (8 feet). ELIX còn tích hợp HapticCore™ Camera Control (Phím bấm điều khiển camera công nghệ xúc giác HapticCore™) và MagClick™, tương thích với hệ sinh thái sạc và phụ kiện từ tính.

UNIQ COEHL EVIE và UNIQ LYDEN DS

Dành cho người dùng yêu thích phong cách nữ tính, điệu đà UNIQ COEHL EVIE tạo điểm nhấn với những đường cong lấy cảm hứng từ cánh hoa, kết hợp cấu trúc hybrid tông hồng trong trẻo. Bên cạnh đó, sản phẩm được công bố với khả năng chống rơi lên đến 2,5 m (8 feet), viền camera nâng cao và tích hợp HapticCore™ Camera Control (Phím bấm điều khiển camera công nghệ xúc giác HapticCore™). EVIE đồng thời hỗ trợ hệ sinh thái sạc và phụ kiện từ tính, cùng hai vị trí gắn dây đeo có thể thay đổi, giúp người dùng linh hoạt cá nhân hóa chiếc ốp theo phong cách riêng.

Mang phong cách thanh lịch và hiện đại, UNIQ Lyden DS nổi bật với thiết kế Dual-Tone hai tông màu trên chất liệu Verda™ vegan leather (Da thuần chay Verda™) , kết hợp hoàn thiện edge-to-edge (tràn viền) và các chi tiết nhôm tại viền camera, nút bấm. Bên trong là lớp lót microfiber mềm giúp hạn chế trầy xước, trong khi sản phẩm được thử nghiệm chống rơi ở độ cao lên đến 2,5 m (8 feet). Lyden DS đồng thời tích hợp HapticCore™ Camera Control (Phím bấm điều khiển camera công nghệ xúc giác HapticCore™) và MagClick™, tương thích với hệ sinh thái sạc và phụ kiện từ tính, tạo sự cân bằng giữa thiết kế thời trang, khả năng bảo vệ và trải nghiệm sử dụng.

UNIQ HELDRO AIR và UNIQ LINO

Tập trung vào sự gọn nhẹ và tiện dụng, UNIQ Heldro Air tạo dấu ấn với dây đeo FlexGrip™ tích hợp, hỗ trợ cầm và thao tác iPhone chắc chắn hơn bằng một tay, đồng thời giúp hạn chế nguy cơ trượt máy trong quá trình sử dụng. Thiết kế mỏng nhẹ kết hợp cấu trúc Polycarbonate và TPU, đi kèm thêm một dây FlexGrip™ có thể thay đổi để người dùng linh hoạt cá nhân hóa. Heldro Air đồng thời tích hợp MagClick™, tương thích với sạc không dây và các phụ kiện từ tính, hướng đến trải nghiệm sử dụng thuận tiện trong nhịp sống hằng ngày.

Theo đuổi phong cách tối giản và cảm giác cầm nắm cao cấp, UNIQ Lino sử dụng Premium Liquid Silicone(Silicon lỏng cao cấp) với bề mặt mềm mịn, đồng thời hạn chế bám vân tay, vết bẩn và bụi. Bên trong, lớp lót microfiber(Sợi nhỏ siêu mịn) giúp giảm ma sát và bảo vệ mặt lưng thiết bị, kết hợp viền camera nâng cao và khả năng chống rơi đã được thử nghiệm ở độ cao lên đến 2,5 m (8 feet). Lino đồng thời tích hợp HapticCore™ Camera Control (Phím bấm điều khiển camera công nghệ xúc giác HapticCore™) và MagClick™, kết hợp thiết kế mỏng nhẹ với khả năng bảo vệ và trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

UNIQ KEVA EDGE và UNIQ SWIVIX

Đại diện cho phong cách tối giản hiệu năng cao, UNIQ Keva Edge được chế tác từ 100% sợi Aramid chính hãng, nổi bật với đặc tính bền, nhẹ và thiết kế siêu mỏng ôm sát thiết bị. Bề mặt vân nhám giúp tăng độ bám khi cầm, trong khi cấu trúc precision-crafted duy trì kiểu dáng gọn nhẹ và hỗ trợ bảo vệ iPhone trước những va chạm, trầy xước trong sử dụng hằng ngày. Keva Edge đồng thời tích hợp HapticCore™ Camera Control (Phím bấm điều khiển camera công nghệ xúc giác HapticCore™)và MagClick™, kết hợp vật liệu hiệu năng cao với trải nghiệm sử dụng hiện đại.

Hướng đến người dùng yêu thích sự linh hoạt, UNIQ Swivix nổi bật với Mōvix™ 360° Precision Kickstand(Chân đế chuẩn xoay 360° Mōvix™) , cho phép xoay và điều chỉnh nhiều góc nhìn ở cả chế độ dọc lẫn ngang, phù hợp khi xem nội dung, gọi video hoặc làm việc rảnh tay. Cơ chế Precision Click(bấm chính xác) tạo phản hồi rõ ràng khi điều chỉnh chân đế, trong khi Metal Grip Ring(Vòng cầm kim loại) hỗ trợ cầm và kiểm soát thiết bị chắc chắn hơn. Swivix đồng thời tích hợp HapticCore™ Camera Control (Phím bấm điều khiển camera công nghệ xúc giác HapticCore™) và tương thích MagClick™, kết hợp chức năng chân đế, vòng cầm và bảo vệ thiết bị trong một thiết kế đa dụng.

Theo đuổi thiết kế tối giản, UNIQ AirSuit sử dụng chất liệu PC với độ mỏng chỉ 1,3 mm, giúp bảo vệ thiết bị mà vẫn tôn lên màu sắc và thiết kế nguyên bản của iPhone. Bề mặt được hoàn thiện với khả năng chống trầy xước và chống ố vàng, kết hợp thiết kế bảo vệ toàn khung camera. AirSuit đồng thời tích hợp HapticCore™ Camera Control (Phím bấm điều khiển camera công nghệ xúc giác HapticCore™) và MagClick™, mang đến một lựa chọn mỏng nhẹ, trong suốt và tiện dụng cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Với triết lý “Better By Design” thương hiệu đến từ Singapore ra đời vào năm 2012 luôn chú trọng đến trải nghiệm người dùng

Với triết lý “Better By Design” thương hiệu đến từ Singapore ra đời vào năm 2012 luôn chú trọng đến trải nghiệm người dùng, với mục tiêu tạo ra những phụ kiện công nghệ cân bằng giữa thiết kế, công năng, khả năng bảo vệ và phong cách sống hiện đại.

Sau hơn một thập kỷ phát triển, UNIQ hiện đã tiếp cận người dùng tại hơn 64 quốc gia, sản phẩm cũng nhiều lần được vinh danh tại các giải thưởng thiết kế uy tín như iF DESIGN AWARD, iF Design Ranking 2022 - 2026, Uniq Creation Pte. Ltd…

Với UNIQ, phụ kiện không chỉ đóng vai trò bảo vệ thiết bị mà còn là một phần của trải nghiệm công nghệ và phong cách cá nhân. Tinh thần đó được thể hiện xuyên suốt trong công thức giá trị của thương hiệu.

Tại Việt Nam, các sản phẩm UNIQ được phân phối chính thức bởi TLC Trading Việt Nam. Người dùng có thể tìm hiểu sản phẩm trên hệ thống của TLC Trading cũng như trải nghiệm và mua sắm tại các hệ thống bán lẻ và đại lý công nghệ trên toàn quốc như Thế Giới Di Động, FPT Shop, Minh Tuấn Mobile, Di Động Việt, Mai Nguyên,… và các cửa hàng điện thoại và phụ kiện đối tác.