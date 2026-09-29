iPhone 18 Pro Max PRIME MASTER DIAMOND 0,79 carat ra mắt

Được biết, iPhone 18 Pro Max PRIME MASTER DIAMOND - 0.79 CT là phiên bản đỉnh cao nhất trong hệ sinh thái sản phẩm bespoke thế hệ mới, kết hợp hoàn hảo giữa kỹ nghệ kim hoàn thượng thừa, triết lý cá nhân hóa và tư duy tái thiết kế cấu trúc di động cao cấp. Sự ra mắt của tuyệt tác này không chỉ khẳng định vị thế tiên phong của Thắng Eric trong ngành chế tác công nghệ xa xỉ mà còn đánh dấu bước nhảy vọt về tiêu chuẩn hoàn thiện thủ công tại Việt Nam.

Nhà chế tác Thắng Eric

“G'Ace không hướng đến việc tạo ra một chiếc điện thoại mạ vàng đơn thuần mà bất kỳ đơn vị nào cũng có thể làm được ngay khi máy mở bán. Chúng tôi đặt ra tiêu chuẩn cao hơn: giải quyết triệt để thách thức của vật liệu nhôm mới, tái cấu trúc từng điểm chạm vật lý và biến thiết bị di động thành một tác phẩm nghệ thuật kim hoàn đỉnh cao. 9 ngày đêm làm việc liên tục cùng viên kim cương Trillion-Cut 0.79 CT chính là lời khẳng định về năng lực chế tác chuyên sâu, mang lại giá trị độc bản và niềm hãnh diện tuyệt đối cho những chủ nhân sở hữu”. Nhà chế tác Thắng Eric cho biết.

iPhone 18 Pro Max PRIME MASTER DIAMOND - 0.79 CT đòi hỏi đúng 9 ngày làm việc liên tục không ngừng nghỉ của đội ngũ nghệ nhân tại G'Ace.

Khác với các phương thức chế tác mạ vàng bề mặt thông thường vốn xuất hiện phổ biến ngay khi Apple vừa mở bán thiết bị mới, quy trình ra đời của iPhone 18 Pro Max PRIME MASTER DIAMOND - 0.79 CT đòi hỏi đúng 9 ngày làm việc liên tục không ngừng nghỉ của đội ngũ nghệ nhân tại G'Ace.

“Thế hệ iPhone 18 Pro Max năm nay đặt ra những bài toán kỹ thuật vô cùng phức tạp khi chất liệu hợp kim nhôm nguyên bản của khung vỏ có sự thay đổi đáng kể: nhôm mềm hơn, dễ móp và trầy xước hơn hẳn, đồng thời đặc tính bề mặt khiến quy trình xử lý mạ trở nên khó khăn hơn nhiều so với thế hệ tiền nhiệm. Thêm vào đó, cụm viền camera kích thước siêu lớn cũng buộc đội ngũ kỹ thuật phải tái thiết lập toàn bộ thông số sản xuất từ con số không.” Nhà chế tác Thắng Eric, chia sẻ.

Đứng trước thách thức đó, G’Ace lựa chọn con đường không thỏa hiệp: thay vì giữ nguyên nẹp khung nhôm dễ tổn hại, đội ngũ nhà chế tác đã tiến hành thay thế toàn bộ các chi tiết ngoại quan chịu lực bằng những vật liệu kim loại cao cấp, nhằm tối ưu độ bền cơ học và mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn, đầm tay nhất cho người sử dụng.

Điểm nhấn đắt giá và mang tính nhận diện cốt lõi của siêu phẩm này nằm ở viên kim cương trung tâm mang tên PRIME ELEMENT đặt tại vị trí giao điểm giữa ba ống kính camera

Điểm nhấn đắt giá và mang tính nhận diện cốt lõi của siêu phẩm này nằm ở viên kim cương trung tâm mang tên PRIME ELEMENT đặt tại vị trí giao điểm giữa ba ống kính camera. Để tạo nên viên đá “nguyên tố gốc” đạt độ hoàn mỹ tuyệt đối, Thắng Eric cùng các cộng sự đã tỉ mỉ tuyển chọn những phôi kim cương nuôi cấy HPHT hình tròn có nước màu đẹp nhất, độ sạch cao nhất, đường kính từ 7.3mm đến 7.9mm cùng khối lượng ban đầu xấp xỉ 1.5 đến 1.8 carat.

Quan sát cận cảnh từng chi tiết trên sản phẩm, người xem dễ dàng nhận thấy sự đầu tư vượt trội về mặt vật liệu cũng như quy chuẩn chế tác tỉ mỉ. Điểm nhấn trước hết nằm ở cụm ba viền camera được tái thiết kế hoàn toàn từ chất liệu thép không gỉ 304L kết hợp Titanium siêu bền, bao quanh là hàng kim cương thiên nhiên trắng được đính lấp lánh xung quanh từng ống kính.

Ngoại trừ phím Camera Control giữ nguyên kết cấu cảm ứng nguyên bản của Apple, toàn bộ hệ thống phím bấm vật lý còn lại đều đã được gia công lại bằng thép không gỉ cứng cáp thay cho hợp kim nhôm, đồng thời đính kim cương cao cấp nhằm bảo đảm độ bền dài lâu và mang lại độ phản hồi lực bấm vô cùng giòn giã.

Điểm cuối cùng trong khâu hoàn thiện đó chính là logo Táo Apple được chế tác chuẩn xác từ Titanium cơ khí

Điểm cuối cùng trong khâu hoàn thiện đó chính là logo Táo Apple được chế tác chuẩn xác từ Titanium cơ khí. Bên cạnh các cấu hình tiêu chuẩn như khảm xà cừ Địa Trung Hải hay đính kim cương thiên nhiên theo phong cách Mystery Diamond Logo, phiên bản xuất hiện lần này còn mang đến tùy chọn nâng cấp vô cùng đắt giá với logo đính kim cương Baguette dạng hình chữ nhật được xếp tầng tinh xảo, tạo nên dải sáng chuyển động rất hiện đại mỗi khi phản chiếu ánh sáng.

Phiên bản iPhone 18 Pro Max PRIME MASTER DIAMOND - 0.79 CT được sản xuất với số lượng giới hạn cực kỳ khắt khe, chỉ đúng 10 chiếc trên toàn thế giới dành cho những vị khách hàng tiên phong thuộc chương trình "THE FIRST TEN".

Giá thương mại niêm yết của phiên bản này là 239 triệu đồng (đã bao gồm VAT) cho tiêu chuẩn Full-Diamond Option.

Đối với chủ nhân lựa chọn phiên bản nâng cấp logo Táo khuyết khảm kim cương Baguette, giá trị của tuyệt tác đạt mức 289 triệu đồng (tăng thêm 50 triệu đồng cho tùy chọn logo). Mỗi sản phẩm đều khắc ký hiệu đặc quyền trực tiếp trên camera deck và mặt lưng máy để xác thực di sản độc bản.