Chiếc iPhone Air Aurora xanh ngọc lục bảo độc bản đầu tiên trên thế giới được chế tác như thế nào?

Theo nhà chế tác Thắng Eric chia sẻ, chiếc iPhone Air được đưa vào một quy trình chế tác phức tạp. Đầu tiên là tháo rời toàn bộ máy, một thao tác mất khoảng 2 giờ đồng hồ, đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối để không ảnh hưởng đến cấu trúc siêu mỏng của iPhone Air. Sau đó, thiết bị được quét 3D trong 56 giờ liên tục, phục dựng lại toàn bộ chi tiết để chuẩn bị cho giai đoạn chế tác phần cứng. Từng bộ phận, từ mặt lưng, logo Apple, đến viền và chụp camera… đều được gia công CNC từ thép không gỉ, với độ chính xác đến từng micromet. Chỉ tính riêng phần chụp camera, G'Ace đã mất đến 6 giờ khắc hoa văn và 12 giờ đánh bóng thủ công giúp tạo nên bề mặt gương phản chiếu ánh sáng, tương phản với lớp mạ xanh ngọc lục bảo huyền ảo trên thân máy.

Tổng cộng, để hoàn thiện và cho ra đời chiếc iPhone Air Aurora Emerald Mix Classic Gold 379/499, nhà chế tác Thắng Eric và đội ngũ G’Ace đã dành ra hơn 94 giờ làm việc liên tục, chia nhỏ thành hơn 10 công đoạn riêng biệt. Đây không còn là sản phẩm công nghệ, mà đã trở thành tác phẩm cơ khí chính xác pha trộn nghệ thuật chế tác kim loại.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của phiên bản này nằm ở lớp mạ DLC với sắc độ Emerald Green, xanh ngọc lục bảo. Đây là lớp mạ màu sắc sáng tạo độc quyền của G’Ace, được phát triển trong suốt hơn 2 năm bởi đội ngũ R&D tại Việt Nam, và chưa từng xuất hiện trên thiết bị nào trước đây, cũng như chưa được ứng dụng bởi bất kỳ đơn vị chế tác điện thoại nào khác trên thế giới.

Khác với các màu sơn công nghiệp đơn sắc, lớp mạ này có khả năng chuyển sắc sống động tùy theo ánh sáng và góc nhìn. Máy có thể ánh lên màu xanh ngọc sáng rực hoặc xanh lục trầm lắng như màu đá quý cổ điển, tùy theo góc nhìn và điều kiện ánh sáng; tạo nên hiệu ứng thị giác đa chiều, mang lại cảm giác như đang cầm trên tay một viên đá quý, thay vì chỉ là một chiếc điện thoại di động thông minh.

Việc điểm thêm vàng 24K ở các chi tiết nhỏ như viền logo, viền camera và nút bấm vừa giúp tôn lên vẻ đẹp đối lập giữa ánh vàng hoàng kim và sắc xanh quý phái, vừa tạo nên tổng thể hài hòa, sang trọng và không trùng lặp với bất kỳ thiết kế nào trên thị trường.

Là một trong 499 thiết bị thuộc bộ sưu tập giới hạn Aurora, chiếc iPhone Air Aurora Emerald Mix Classic Gold mang trong mình triết lý “bespoke” toàn diện - xu hướng ngày càng được ưa chuộng trong thế giới công nghệ cao cấp. Phiên bản đặc biệt này được giới thiệu với mức giá 179 triệu đồng.

Người sở hữu có thể lựa chọn khắc tên, ký hiệu cá nhân lên thân máy, đồng thời tùy chọn chất liệu logo táo khuyết giữa nhiều phương án: thép không gỉ, vỏ ốc xà cừ Địa Trung Hải hoặc vàng nguyên khối. Khung vỏ thiết bị được sử dụng chất liệu Titanium Grade 5 hoặc thép không gỉ cao cấp; các nút bấm vật lý cũng được nâng tầm thẩm mỹ với lựa chọn vàng 18K Au750 hoặc cẩn ốc xà cừ Địa Trung Hải. Từ đó tạo nên một thiết bị công nghệ mang biểu tượng như trang sức cá nhân, khi mỗi chiếc điện thoại vừa là công cụ kết nối, vừa là một tuyên ngôn của phong cách sống, là sự lựa chọn mang đậm dấu ấn riêng biệt của người dùng.

iPhone Air Aurora phiên bản Emerald Mix Classic Gold có thể coi là biểu tượng cho sự đột phá của ngành chế tác điện thoại thủ công cao cấp tại Việt Nam. Người tiêu dùng quan tâm có thể tìm hiểu thêm về sản phẩm tại đây.