Trải nghiệm nhanh HUAWEI Watch GT 6 phiên bản 41mm dây vải dệt dành cho nữ

Đây là một trong số 3 model thuộc dòng WATCH GT 6 series sẽ sớm được ra mắt thị trường Việt Nam vào đầu tháng 10 tới. Điểm mà mình nói hơi bất ngờ là bởi mình đang sử dụng một chiếc HUAWEI WATCH GT 5, trước đó mình cũng đã được trải nghiệm WATCH GT 3 và WATCH GT 4. Và mình đang rất hài lòng với chiếc WATCH GT 5, nhưng quả thật Huawei đã rất biết cách làm mới chính mình, mang đến sự hài lòng ‘vượt ngoài mong đợi’ cho người dùng.

HUAWEI Watch GT 6 phiên bản 41mm có nhiều lựa chọn dây đeo khác nhau

Đầu tiên là về thiết kế, bên cạnh bộ sưu tập dây đeo mới thì WATCH GT 6 cũng được thiết kế bản lề mới giúp đồng hồ trông phong cách hơn, nữ tính hơn, ôm với cổ tay hơn và mang đến cho người dùng cảm giác được trân trọng, được lắng nghe, được thấu hiểu, nhờ đó mà mình thấy cải tiến này thật sự đáng giá.

So với nhiều thương hiệu sản xuất đồng hồ thông minh khác hiện đang có bán trên thị trường thì Huawei được đại đa số người dùng đánh giá cao. Bên cạnh việc dễ sử dụng, giá cả phù hợp, sử dụng được cho cả hai hệ điều hành Android và iOS… thì đây còn là một trong những thương hiệu mang đến nhiều lựa chọn về màu sắc dây đeo và kiểu dáng mặt đồng hồ thời trang nhất.

Đây là chiếc HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm

Với đại đa số phái nữ thì đây là một điểm cộng vô cùng đáng giá, giúp chị em có thể phối kết hợp với rất nhiều kiểu trang phục khác nhau. Còn với cá nhân mình thì HUAWEI WATCH GT không phải là dòng sản phẩm quá đặc biệt, nhưng nó rất hợp với mình, hợp với nhu cầu sử dụng, tích hợp dễ dàng với chiếc iPhone mà mình đang sử dụng, bên cạnh đó thì thời lượng pin dài cũng là một lý do để mình lựa chọn, vì bản thân mình đã sử dụng qua rất nhiều thiết bị đeo thông minh từ nhiều thương hiệu khác nhau và mình thật sự hài lòng với những gì mà HUAWEI WATCH GT 6 nói riêng và dòng GT Series nói chung mang lại.

Để mang đến cái nhìn khách quan hơn, mình đã hỏi thêm những người đã có cơ hội trải nghiệm sớm WATCH GT 6 41mm.

HUAWEI Watch GT 6 phiên bản 41mm màu tím rất trẻ trung và thời thượng

Huawei trang bị thêm công suất ảo khi đạp xe, đây là lần đầu tiên chỉ số này được tích hợp trên HUAWEI WATCH GT 6

Chị Quỳnh Loan (Trải nghiệm số) cho biết: “HUAWEI WATCH GT 6 là chiếc smartwatch hướng tới người dùng cần một thiết bị vừa có tính thời trang vừa hỗ trợ theo dõi sức khỏe và tập luyện thể thao. Phiên bản dây cao su 41mm mà mình có cơ hội trải nghiệm sớm được thiết kế mềm mượt, thoáng khí, hạn chế cảm giác bí mồ hôi khi đeo lâu và mang lại sự thoải mái ngay cả khi đeo suốt tuần. Chốt dây dạng vòng cải tiến mới tạo cảm giác mềm mại, ôm cổ tay hơn so với phiên bản trước. Một trong những điểm mạnh nhất của WATCH GT 6 phải kể đến là pin. Bản 41mm cho thời gian sử dụng thường xuyên khoảng 7 ngày chỉ với 1 lần sạc nhờ viên pin silicon carbon lần đầu tiên được trang bị trong ngành, đây là lợi thế vượt trội so với nhiều smartwatch khác trên thị trường. Màn hình đạt độ sáng đỉnh đến 3.000 nits nên trải nghiệm cực kỳ dễ chịu khi theo dõi các chỉ số sức khỏe, bản đồ định vị, thông tin tập luyện hay đơn giản là xem các thông báo trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Về tính năng, HUAWEI WATCH GT 6 được tích hợp đầy đủ cảm biến sức khỏe như đo nhịp tim, SpO₂, giấc ngủ, căng thẳng, GPS kép cùng hơn 100 chế độ tập luyện. Huawei cũng nâng cấp thuật toán và hệ thống cảm biến trên thế hệ mới, giúp dữ liệu sức khỏe và thể chất được phân tích chính xác, chuyên sâu hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Ngoài ra, HUAWEI WATCH GT 6 Series còn được Huawei trang bị thêm công suất ảo khi đạp xe. Đây cũng là lần đầu tiên chỉ số này được tích hợp trên một thiết bị đeo thông minh nhỏ gọn. Điều này là một sự cải tiến cần thiết cho những cá nhân đam mê bộ môn đạp xe. Điểm còn hạn chế của WATCH GT 6 nằm ở hệ sinh thái ứng dụng chưa phong phú, tuy nhiên với ưu thế pin lâu, thiết kế đẹp, thời trang và đầy đủ các tính năng giúp theo dõi sức khỏe và tập luyện toàn diện thì Huawei Watch GT 6 vẫn là lựa chọn đáng mua trong phân khúc smartwatch tầm trung”.

HUAWEI WATCH GT 6 không chỉ thời trang, mà còn đáp ứng đầy đủ tính năng luyện tập thể thao với nhiều chế độ tập

Reviewer Payo Phương Anh cũng là một người có cơ hội trải nghiệm sớm WATCH GT 6, và theo Phương Anh thì “HUAWEI WATCH GT 6 năm nay bản 41mm đặc biệt gây ấn tượng về thiết kế. Hiện nay, những chị em có cổ tay nhỏ như mình thì việc HUAWEI làm bản 41mm là cực kỳ yêu. Chưa kể cảm giác đeo thoải mái vì nó nhẹ, mỏng và đang đeo dòng HUAWEI WATCH, chuyển qua WATCH GT thấy thích hơn hẳn. Đặc biệt năm nay Huawei còn có nhiều lựa chọn phiên bản dây đeo đẹp, thời trang, thích sang dùng dây da, dây da mix vải, thích trẻ trung năng động thì dùng dây silicone màu tím… Màn hình sáng, hiển thị đẹp, chạm vuốt mượt mà là điểm cộng trên HUAWEI WATCH GT6. Thời lượng pin tốt nếu dùng GPS vừa phải. Đáng chú ý, HUAWEI WATCH GT 6 không chỉ thời trang, mà còn đáp ứng đầy đủ tính năng luyện tập thể thao với nhiều chế độ tập, năm nay bổ sung thêm bộ môn golf với môn trượt tuyết cho những ai đam mê, nên về vấn đề luyện tập thì các chị em nên yên tâm. Nói chung là để lựa chọn một chiếc đồng hồ thông minh kết nối dễ dàng với nhiều thiết bị dù là Android thay iOS, dùng ổn định, đẹp, giá dễ tiếp cận, đủ tính năng thì mình nghĩ là HUAWEI WATCH GT 6 mới này là một lựa chọn quá lý tưởng.”

Trải nghiệm nhanh HUAWEI Watch GT 6 phiên bản 41mm dây vải dệt dành cho nữ

WATCH GT 6 giúp bạn có thể dễ dàng cá nhân hóa từ dây đeo cho đến mặt đồng hồ

"Cá nhân mình cũng đã sử dụng WATCH GT 6 khoảng một tuần nay và điểm mà mình đánh giá cao ở phiên bản này đó chính là thiết kế đẹp mắt và thời lượng pin tốt, kết nối mượt mà với cả hai hệ điều hành là Android và iOS, khả năng nghe gọi trên đồng hồ khi đang chạy xe ngoài đường cũng rất mượt mà, to rõ và không có độ trễ hay ngắt quãng. Tính năng mà mình thường xuyên sử dụng và đánh giá cao trên cảm biến TruSense thế hệ mới đó là tính năng Theo dõi giấc ngủ. Cá nhân mình đánh giá việc bạn có được một giấc ngủ ngon, sâu và tròn giấc sẽ phản ánh rất rõ tình trạng sức khỏe của bạn. Hãy để WATCH GT 6 theo dõi giấc ngủ giúp bạn, đưa ra các lời khuyên để bạn cải thiện giấc ngủ của mình ngày một tốt hơn. Một điểm nữa mình thấy rất thú vị trên phiên bản WATCH GT 6 đó chính là có rất nhiều lựa chọn kiểu màn hình khác nhau để bạn có thể cá nhân hóa. Bản thân mình thích sử dụng những chiếc ảnh siêu cute để làm màn hình nền trên đồng hồ, nó vừa mang tính khác biệt vừa tạo cảm giác vui vẻ, ngộ nghĩnh. Và mình cũng hy vọng Huawei sẽ bán thêm các phụ kiện dây đeo một cách rộng rãi để người dùng có thể mua và thay thế dễ dàng hơn. Nếu bạn quan tâm đến HUAWEI WATCH GT 6 đừng bỏ lỡ các thông tin về sản phẩm mà Nhóm kinh doanh tiêu dùng Huawei sẽ công bố vào ngày mở bán chính thức 2/10 tới nhé.”