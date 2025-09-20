Huawei giới thiệu loạt sản phẩm thiết bị đeo mới

Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei Việt Nam cũng tiết lộ về thời điểm sẽ ra mắt HUAWEI WATCH GT 6 Series vào đầu tháng 10 tới đây.

Sự kiện giới thiệu Sản phẩm Sáng tạo mới diễn ra tại Pháp

Huawei cho biết, dòng thiết bị đeo của hãng chiếm được cảm tình của người dùng nhờ thiết kế thời thượng, tính năng theo dõi sức khỏe tiên tiến cùng những trải nghiệm thông minh đột phá. Theo báo cáo từ IDC, trong quý II năm 2025, Huawei đã tiếp tục dẫn đầu thị trường thiết bị đeo toàn cầu với 20,2% thị phần, đánh dấu quý thứ hai liên tiếp giữ vị trí số một.

Huawei chính thức ra mắt đồng hồ thông minh HUAWEI WATCH GT 6 Series

Năm nay, với chủ đề “Ride the Wind”, HUAWEI WATCH GT 6 Series tiếp tục mang đến những cải tiến đột phá, có thể kể đến thời lượng pin ấn tượng lên tới 21 ngày; hệ thống cảm biến HUAWEI TruSense mới giúp HUAWEI WATCH GT 6 Series có thể đo lường và cung cấp dữ liệu về các chỉ số sức khỏe một cách toàn diện, nhanh chóng và chính xác.

Bên cạnh hơn 100 chế độ luyện tập quen thuộc ở thế hệ tiền nhiệm, HUAWEI WATCH GT 6 Series còn bổ sung những nâng cấp chuyên sâu cho các môn thể thao ngoài trời phổ biến. Với bộ môn Đạp xe, Huawei tiên phong trong lĩnh vực thiết bị đeo khi giới thiệu Công suất ảo khi đạp xe, mang đến khả năng phân tích công suất chuyên sâu mà không cần thiết bị chuyên dụng. Nhờ đó, những tay đua chuyên nghiệp có thể trải nghiệm việc đạp xe toàn diện chỉ với một thiết bị đeo nhỏ gọn.

Với bộ môn chạy việt dã, HUAWEI WATCH GT 6 Series được trang bị nhiều tính năng tiên tiến như định vị chính xác, biểu đồ xu hướng độ cao và phân tích độ dốc theo thời gian thực, giúp người dùng nhận diện thách thức tuyến đường và tối ưu hóa phân bổ năng lượng.

Với môn Golf, bản đồ fairway độ phân giải cao được trang bị trên phiên bản HUAWEI WATCH GT 6 Pro, hỗ trợ người chơi thực hiện từng cú đánh chuẩn xác hơn.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 và WATCH D2 cũng được giới thiệu

Cũng tại sự kiện, Huawei còn ra mắt phiên bản mới của HUAWEI WATCH Ultimate 2, chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên đạt chuẩn khả năng lặn sâu 150 mét mà vẫn hỗ trợ chức năng âm thanh. Điểm nhấn công nghệ này nằm ở hệ thống liên lạc dưới nước dựa trên công nghệ sóng âm, cho phép gửi tin nhắn từ đồng hồ sang đồng hồ ở độ sâu tới 30 mét và phát tín hiệu SOS chỉ với một chạm ở độ sâu 60 mét. Những cải tiến này không chỉ nâng cao hiệu quả giao tiếp dưới nước mà còn mang đến cho các nhà thám hiểm đại dương sự an tâm tối đa trong quá trình khám phá.

Huawei cũng giới thiệu chiếc HUAWEI WATCH D2 phiên bản màu Xanh Dương hoàn toàn mới với khả năng theo dõi huyết áp toàn diện hơn, bao gồm nhắc nhở một lần và nhắc nhở định kỳ. Với sự kết hợp việc đo huyết áp cá nhân và theo dõi huyết áp động (ABPM), HUAWEI WATCH D2 phiên bản mới đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng trong việc theo dõi và quản lý huyết áp hiệu quả, chuyên sâu.

Now is Yours la chủ đề Huawei mở rộng đối thoại cùng thế hệ trẻ

Để khẳng định cam kết xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với thế hệ người tiêu dùng mới trên toàn cầu, Huawei cũng lan tỏa thông điệp “Now is Yours” (Tạm dịch: Đây là thời khắc của bạn). Tầm nhìn này được định hình từ sự cởi mở và hòa nhập, hướng tới sự cộng hưởng về văn hóa và cảm xúc thông qua những giải pháp công nghệ sáng tạo, gần gũi và thiết thực.

Việc cam kết đồng hành và tôn vinh văn hóa trẻ, coi đổi mới sáng tạo như một ngôn ngữ chung toàn cầu thông qua những sản phẩm sáng tạo công nghệ, Huawei mong muốn hòa nhịp với cộng đồng quốc tế, cùng nhau kiến tạo hành trình tiến về tương lai với vô vàn tiềm năng và đột phá.

Cùng chờ đón các thông tin về sản phẩm mới của Huawei tại https://consumer.huawei.com/vn/