HUAWEI Pura 80 Series thu hút sự chú ý tại triển lãm XMAGE APAC

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Huawei công bố sự trở lại của XMAGE tại Paris vào cuối năm nay, với lễ trao giải & triển lãm XMAGE toàn cầu mang tên “The World, You and Me” (Thế Giới, Bạn và Tôi).

Sự kiện giới thiệu sản phẩm Sáng tạo Huawei khu vực APAC với chủ đề “Fashion Next” vừa diễn ra tại Thái Lan

Chia sẻ tại sự kiện, ông Peter Liu, Giám đốc Phát triển sản phẩm ngành hàng Điện thoại di động chia sẻ: “Huawei luôn nỗ lực vượt qua những giới hạn của thiết bị di động – không chỉ nhằm đi đầu trong lĩnh vực, mà còn để tạo ra những trải nghiệm ý nghĩa, phục vụ cho nhu cầu thể hiện cá nhân của người dùng. Chúng tôi tin rằng chiếc máy ảnh tốt nhất là thiết bị mà bạn luôn mang theo bên mình – không chỉ để ghi lại khoảnh khắc, mà còn để kể những câu chuyện, khơi dậy cảm xúc và kết nối cuộc sống. Triết lý đó là định hướng cho mọi hoạt động của chúng tôi, truyền cảm hứng cho góc nhìn, cách làm việc và sáng tạo”.

HUAWEI Pura 80 Series đã thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham dự và giới công nghệ khu vực

Trở thành tâm điểm của sự kiện, HUAWEI Pura 80 Ultra đã cho thấy sức hút của mình thông qua hệ thống camera ấn tượng với khả năng chụp ảnh rõ nét và sống động từ khoảng cách xa, tính năng Night Zoom đột phá, công nghệ Ultra Lighting HDR ấn tượng… giúp tái hiện cảnh vật sắc nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Điểm đáng chú ý của phiên bản Ultra là hệ thống ống kính tele kép có thể chuyển đổi, kết hợp hai mức zoom quang học 3.7x và 9.4x trong cùng một cảm biến siêu lớn kích thước 1/1.28 inch.

Trong khi đó, ở phiên bản Pro cũng được thừa hưởng cảm biến 1inch từ bản Ultra, giúp mang đến hiệu suất và độ sắc nét ấn tượng ở điều kiện ánh sáng yếu. Hệ thống camera của bản Pro còn được bổ sung Ultra Lighting Macro Telephoto Camera, giúp ghi lại chân thực các chi tiết ở cự ly gần, và Ultra Chroma Camera, giúp tăng cường độ trung thực màu sắc cho toàn bộ hệ thống ảnh.

Một góc sự kiện được chụp bởi HUAWEI Pura 80 Ultra

Huawei cũng cho biết, bản Pura 80 Ultra là một trong những smartphone được trang bị cụm camera cao cấp nhất của Huawei ở thời điểm hiện tại, một module tùy chỉnh với 143 thành phần, được lắp ráp qua hơn 150 bước gia công chính xác, gần gấp ba lần so với camera tiềm vọng thông thường. Cụm camera tích hợp 2 lăng kính và nhóm 4 thấu kính, mang lại chuyển tiếp quang học liền mạch và độ sắc nét vượt trội trên toàn dải zoom, sánh ngang máy ảnh DSLR chuyên nghiệp.

Chưa dừng lại ở đó, Huawei còn ca ngợi sự đột phá trong kỹ thuật trên phiên bản cao cấp nhất mang tên Pura 80 Ultra với độ bền ấn tượng. Theo đó, Pura 80 Ultra được trang bị kính Kunlun Crystal Armour thế hệ 2 với khả năng chống va đập khi rơi gấp 25 lần và chống trầy xước gấp 16 lần.

Cũng theo Huawei, các tính năng AI tiên tiến như AI Messaging: hỗ trợ quản lý tin nhắn thông minh; AI Gesture Control: điều khiển không chạm tiện lợi; AI Best Expression: lựa chọn biểu cảm đẹp nhất… cũng được trang bị cho phiên bản cao cấp nhất.

Bên cạnh camera thời thượng HUAWEI Pura 80 Ultra, sản phẩm cao cấp nhất trong dòng Pura 80 Series, cũng được trang bị các tính năng AI tiên tiến

“Một tính năng AI mới là AI Remove, giúp xóa người và vật thể không mong muốn khỏi ảnh, tái tạo nền một cách tự nhiên bằng công nghệ AI – giúp bức ảnh trở nên hoàn hảo, cũng sẽ sớm được ra mắt trong thời gian không xa”. Huawei cho biết.

Huawei cũng đồng thời mang đến gói dịch vụ cao cấp, bao gồm 1 năm bảo hành rơi vỡ; thay pin miễn phí; áp dụng cho toàn bộ khu vực APAC; và hỗ trợ trực tuyến 24/7.

HUAWEI MatePad 11.5, mẫu tablet hứa hẹn mang đến trải nghiệm làm việc như PC cũng được giới thiệu tại sự kiện

Sản phẩm đáng chú ý thứ 2 trong sự kiện lần này đó chính là HUAWEI MatePad 11.5, mẫu tablet hứa hẹn mang đến trải nghiệm làm việc như PC.

Theo đó, sản phẩm với màn hình PaperMatte Display chống chói, chống lóa, và bàn phím từ tính mới, thiết bị mang lại trải nghiệm gõ ổn định và thoải mái, phù hợp cho sinh viên và người trẻ năng động. Đồng thời, WPS Office phiên bản PC trên HUAWEI MatePad 11.5 cũng cho phép người dùng có thể thực hiện các tác vụ văn phòng dễ dàng nhờ sự tương thích hoàn hảo.

AppGallery của Huawei cũng mang đến một hệ sinh thái ứng dụng phong phú trong các lĩnh vực: đời sống, du lịch, tài chính, giải trí và công việc. Dù làm việc hay giải trí, AppGallery vẫn sẽ là trung tâm tiện ích mỗi ngày của bạn.

Huawei chưa tiết lộ bất cứ thông tin nào về việc có ra mắt các sản phẩm này tại thị trường Việt Nam hay không.