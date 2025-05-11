Xiaomi trở lại Top 2 thị phần smartphone Việt Nam

Báo cáo mới nhất từ Canalys cũng cho thấy, Xiaomi đã chính thức quay trở lại vị trí Top 2 tại thị trường smartphone Việt Nam trong Quý I/2025 với 19% thị phần, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một cột mốc đáng chú ý, đặc biệt khi đây là giai đoạn cạnh tranh khốc liệt nhất do nhu cầu tiêu dùng tăng vọt trong mùa Tết Nguyên đán.

Xiaomi đã chính thức quay trở lại vị trí Top 2 tại thị trường smartphone Việt Nam trong Quý I/2025

Không chỉ ghi dấu ấn tại thị trường Việt Nam, Xiaomi còn gây ấn tượng mạnh khi trở thành thương hiệu smartphone duy nhất tại Đông Nam Á khi đạt tốc độ tăng trưởng 17% thị phần toàn khu vực, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, một thành tích rất đáng chú ý trong bối cảnh thị trường smartphone khu vực đang có dấu hiệu chững lại.

“Chúng tôi tự hào khi tiếp tục nhận được sự tin tưởng của người tiêu dùng Việt Nam. Sự tăng trưởng này phản ánh chiến lược phát triển sản phẩm hiệu quả, lấy người dùng làm trung tâm – không chỉ ở mức giá dễ tiếp cận, mà còn ở chất lượng sản phẩm và chính sách hậu mãi tận tâm.” Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, ông Patrick Chou chia sẻ.

Được biết, 3 tháng đầu năm luôn là thời điểm thị trường smartphone Việt Nam sôi động nhất khi nhu cầu mua sắm tăng mạnh. Đây cũng là lúc các thương hiệu đồng loạt tung sản phẩm mới, đẩy mạnh chiến dịch truyền thông và đầu tư vào phân phối.

Redmi Note 14 Series tiếp tục là trụ cột ở tầm trung

Trong bối cảnh đó, Xiaomi vẫn duy trì phong độ vững vàng nhờ chiến lược sản phẩm đa phân khúc. Trong đó, Redmi Note 14 Series tiếp tục là trụ cột ở tầm trung, còn Xiaomi 15 Ultra tạo sức bật tại phân khúc cao cấp.

Việc Redmi Note 14 tiếp tục giữ vai trò chủ lực với hơn 240.000 đơn hàng chỉ sau chưa đầy 3 tháng kể từ khi ra mắt đã cho thấy sức hút mạnh mẽ của dòng máy vốn nổi bật nhờ hiệu năng ổn định, thiết kế hiện đại và mức giá dễ tiếp cận.

Ở phân khúc cao cấp Xiaomi 15 Ultra cũng nhanh chóng “cháy hàng” chỉ sau 9 ngày mở bán

Trong khi đó, Xiaomi 15 Ultra cũng nhanh chóng “cháy hàng” chỉ sau 9 ngày mở bán, trở thành dấu mốc quan trọng trong hành trình chuyển mình của thương hiệu. Sản phẩm này không chỉ là minh chứng cho đột phá công nghệ, mà còn mở ra một trải nghiệm mới, khi người dùng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến giá trị sử dụng, thiết kế tinh tế và cảm giác cao cấp, thay vì chỉ nhìn vào thông số kỹ thuật hay so sánh giá.

Mức tăng trưởng mạnh mẽ trong Quý I/2025 vừa qua không chỉ là thành tích kinh doanh đáng ghi nhận, mà còn là cột mốc cho thấy Xiaomi đang đi đúng hướng: không ngừng đổi mới, không ngừng nâng cao trải nghiệm, để từng bước trở thành lựa chọn đáng cân nhắc của người tiêu dùng Việt ở mọi phân khúc.