Thị trường chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương bắt đầu tháng 12 chủ yếu giảm điểm. Ảnh minh họa: Getty.

Thị trường chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương mở tháng 12 trong sắc đỏ. Nhà đầu tư đang chờ dữ liệu sản xuất mới của Trung Quốc và kỳ vọng Fed có thể hạ lãi suất ngay trong tháng này, trong khi đó xác suất được CME FedWatch đặt ở mức 87,4%.

Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá 87,4% khả năng Fed hạ lãi suất tại cuộc họp ngày 10 tháng 12, tạo áp lực lên lợi suất trái phiếu và tác động đến tâm lý giao dịch trong khu vực.

Tâm điểm hôm nay là chỉ số quản lý mua hàng (PMI) sản xuất tháng 11 của Trung Quốc do RatingDog công bố, đây là khảo sát tư nhân tập trung vào các doanh nghiệp xuất khẩu. Báo cáo được đưa ra sau dữ liệu PMI chính thức hôm Chủ nhật cho thấy hoạt động sản xuất cải thiện nhẹ nhưng vẫn suy giảm tháng thứ 8 liên tiếp, trong khi ngành dịch vụ yếu đi do hiệu ứng kỳ nghỉ lễ phai nhạt.

Tại Nhật Bản, Nikkei 225 giảm 1,3%, còn Topix mất 0,72%, phản ánh áp lực chốt lời sau chuỗi tăng mạnh trước đó.

Kospi của Hàn Quốc giảm 0,66%, trong khi Kosdaq ngược dòng tăng 1,29% nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ và vốn hóa nhỏ hút dòng tiền.

Tại Úc, ASX/S&P 200 giảm 0,23% khi thị trường tiếp tục đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA).

Ở Hồng Kông, hợp đồng tương lai Hang Seng cho tín hiệu mở cửa tăng, giao dịch quanh 26.022 điểm – cao hơn mức đóng cửa 25.858,89 điểm của phiên trước.

Trên thị trường Mỹ, hợp đồng tương lai chứng khoán ít biến động sau tuần tăng điểm mạnh. Trong phiên giao dịch ngắn ngày thứ Sáu sau Lễ Tạ ơn, Nasdaq Composite tăng 0,65%, đánh dấu chuỗi tăng năm ngày liên tiếp.

S&P 500 tăng 0,54%, đóng cửa ở 6.849,09 điểm, trong khi Dow Jones tăng 289,3 điểm, đạt mức 47.716,42 điểm.