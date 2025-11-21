Ray Dalio: Thị trường đang ở trong vùng bong bóng nhưng không có nghĩa nên bán ngay

Người sáng lập Bridgewater, Ray Dalio, cho biết các nhà đầu tư không cần phải từ bỏ cổ phiếu chỉ vì họ thấy bong bóng trí tuệ nhân tạo đang hình thành. “Đừng bán chỉ vì bong bóng đang hình thành”, Dalio phát biểu hôm thứ năm 20/11, trên chương trình “Squawk Box” của CNBC.

Phát biểu trên chương trình Squawk Box của CNBC, Dalio cho biết dòng tiền khổng lồ đổ vào AI đang tạo ra sự hưng phấn quá mức. Ông nói: “Đừng bán chỉ vì bong bóng đang hình thành. Nhưng nếu xét về lợi nhuận trong mười năm tới, khi bạn đã ở trong vùng đó, mức sinh lời thường rất thấp”.

Cảnh báo này xuất hiện đúng thời điểm cổ phiếu Nvidia bật tăng hơn 5% sau báo cáo doanh thu vượt dự báo. Sự lạc quan mà Nvidia mang lại đã kéo thị trường chứng khoán hồi phục, trong bối cảnh nỗi lo giảm nhiệt giao dịch AI đè nặng lên nhiều phiên trước đó. Giám đốc điều hành Jensen Huang cũng phủ nhận quan điểm cho rằng thị trường AI đang thổi phồng giá trị, khẳng định “tình hình lần này rất khác biệt”.

Đến thời điểm này, chỉ số Nasdaq Composite đã tăng gần 17% trong năm 2025, chủ yếu nhờ nhóm công nghệ vốn hóa lớn và kỳ vọng tiếp tục bùng nổ AI.

Dù thừa nhận bong bóng hiện hữu, Dalio cho rằng để nó vỡ cần cú hích đủ mạnh. Thắt chặt chính sách tiền tệ dường như không phải kịch bản dễ xảy ra, và theo ông, tác nhân có thể lại đến từ việc tăng thuế tài sản.

“Bức tranh khá rõ ràng. Chúng ta đang ở trong vùng bong bóng, nhưng chưa thấy bong bóng vỡ”, Dalio nhận định.

Ông khuyến nghị nhà đầu tư nên đa dạng hóa danh mục thay vì chỉ tập trung vào nhóm công nghệ đang thu hút dòng tiền. Một trong những lựa chọn Dalio nhấn mạnh là vàng, loại tài sản được coi là nơi trú ẩn an toàn và vừa lập mức giá cao nhất mọi thời đại trong năm nay.