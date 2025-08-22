Bán tháo cổ phiếu công nghệ, phải chăng cơn sốt công nghệ đang hạ nhiệt?

Hiện Tổng thống Donald Trump cho biết không có phê duyệt mới nào cho các dự án điện mặt trời hoặc điện gió. Trong khi các quan chức Fed đang chia rẽ về mối lo ngại về lạm phát và việc làm.

Palantir, cổ phiếu nổi bật trong chỉ số S&P 500 khi tăng hơn gấp đôi từ đầu năm, vừa đánh dấu phiên giảm thứ sáu liên tiếp và rời khỏi top 20 doanh nghiệp giá trị nhất nước Mỹ. Đà giảm này một phần đến từ báo cáo của Citron Research, do nhà bán khống Andrew Left đứng đầu, cho rằng cổ phiếu Palantir đang bị “tách biệt khỏi các yếu tố cơ bản”.

Tuy nhiên, không có một nguyên nhân duy nhất dẫn đến đợt thoái lui rộng hơn. Một số nhà đầu tư có thể bị ảnh hưởng bởi cảnh báo của CEO OpenAI Sam Altman về bong bóng AI, dù nhiều chuyên gia phản đối nhận định này. Theo Dan Ives, chuyên gia phân tích tại Phố Wall, “chu kỳ tăng giá công nghệ sẽ vẫn nguyên vẹn ít nhất 2-3 năm nữa”.

Một lời giải thích hợp lý hơn có thể là hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng nóng. “Một số cổ phiếu công nghệ đã tăng hơn 80% kể từ tháng 4”, Carol Schleif, chiến lược gia tại BMO Private Wealth, cho biết. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư tận dụng cơ hội để hiện thực hóa lợi nhuận, đặc biệt khi mùa hè còn dài và kỳ nghỉ vẫn hấp dẫn hơn so với theo dõi bảng giá.

Dù vậy, triển vọng dài hạn của cổ phiếu công nghệ vẫn được đánh giá tích cực, nhất là trong bối cảnh AI và điện toán đám mây tiếp tục là động lực tăng trưởng chính cho nhiều doanh nghiệp.