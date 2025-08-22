Kinh tế số
Bán tháo cổ phiếu công nghệ, phải chăng cơn sốt công nghệ đang hạ nhiệt?

Thế Kiên

Thế Kiên

12:00 | 22/08/2025
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục chứng kiến đà giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ trong phiên thứ hai liên tiếp, kéo Nasdaq Composite lùi 0,67%. Những cái tên quen thuộc như Apple, Amazon và Alphabet đều mất hơn 1%, làm dấy lên câu hỏi: phải chăng cơn sốt công nghệ đang hạ nhiệt?
Bán tháo cổ phiếu công nghệ? Nhà đầu tư có thể chỉ đang chốt lời
Hiện Tổng thống Donald Trump cho biết không có phê duyệt mới nào cho các dự án điện mặt trời hoặc điện gió. Trong khi các quan chức Fed đang chia rẽ về mối lo ngại về lạm phát và việc làm.

Palantir, cổ phiếu nổi bật trong chỉ số S&P 500 khi tăng hơn gấp đôi từ đầu năm, vừa đánh dấu phiên giảm thứ sáu liên tiếp và rời khỏi top 20 doanh nghiệp giá trị nhất nước Mỹ. Đà giảm này một phần đến từ báo cáo của Citron Research, do nhà bán khống Andrew Left đứng đầu, cho rằng cổ phiếu Palantir đang bị “tách biệt khỏi các yếu tố cơ bản”.

Tuy nhiên, không có một nguyên nhân duy nhất dẫn đến đợt thoái lui rộng hơn. Một số nhà đầu tư có thể bị ảnh hưởng bởi cảnh báo của CEO OpenAI Sam Altman về bong bóng AI, dù nhiều chuyên gia phản đối nhận định này. Theo Dan Ives, chuyên gia phân tích tại Phố Wall, “chu kỳ tăng giá công nghệ sẽ vẫn nguyên vẹn ít nhất 2-3 năm nữa”.

Sam Altman cảnh báo bong bóng AI khi đầu tư tăng nóng Sam Altman cảnh báo bong bóng AI khi đầu tư tăng nóng

Một lời giải thích hợp lý hơn có thể là hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng nóng. “Một số cổ phiếu công nghệ đã tăng hơn 80% kể từ tháng 4”, Carol Schleif, chiến lược gia tại BMO Private Wealth, cho biết. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư tận dụng cơ hội để hiện thực hóa lợi nhuận, đặc biệt khi mùa hè còn dài và kỳ nghỉ vẫn hấp dẫn hơn so với theo dõi bảng giá.

Dù vậy, triển vọng dài hạn của cổ phiếu công nghệ vẫn được đánh giá tích cực, nhất là trong bối cảnh AI và điện toán đám mây tiếp tục là động lực tăng trưởng chính cho nhiều doanh nghiệp.

Chương trình đối tác phân phối toàn cầu cấp cao được xây dựng trên cơ sở chương trình đối tác phân phối toàn cầu đã triển khai thành công trước đó, và chính thức ra mắt sau khi nền tảng SitecoreAI được giới thiệu.
Nghị định 368/2025/NĐ-CP thiết lập hệ thống quy định hoàn chỉnh cho dịch vụ Tiền di động tại Việt Nam, quy định rõ quyền lợi người dùng, trách nhiệm đơn vị cung cấp và hạn mức giao dịch, chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.
Trong khi giới khoa học ngày càng phát hiện thêm những lợi ích tiềm năng vượt ngoài giảm cân của các loại thuốc GLP-1, thì thị trường chứng khoán lại tỏ ra mất kiên nhẫn với Novo Nordisk. Sự trái ngược này đang đặt ra câu hỏi lớn: liệu Phố Wall có đang đánh giá thấp tương lai dài hạn của “đế chế thuốc giảm cân” Đan Mạch?
Tập đoàn SoftBank của Nhật Bản vừa đạt thỏa thuận mua lại công ty đầu tư trung tâm dữ liệu DigitalBridge với giá khoảng 4 tỷ USD, động thái mới nhất nhằm củng cố hạ tầng cho tham vọng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) quy mô toàn cầu.
Warren Buffett đang bước vào những ngày cuối cùng trên cương vị CEO của Berkshire Hathaway - tập đoàn đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa tư bản Mỹ và là cỗ máy tạo tài sản vĩ đại nhất lịch sử đầu tư hiện đại. Thế nhưng, nghịch lý nằm ở chỗ: chính Berkshire lại từng được Buffett gọi là “cổ phiếu ngu ngốc nhất mà tôi từng mua”.
