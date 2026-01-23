Synology® và Petrosetco Distribution (PSD) hợp tác chiến lược

Theo đó, PSD sẽ phân phối toàn bộ danh mục sản phẩm và giải pháp của Synology, bao gồm hệ thống lưu trữ gắn mạng (NAS), các giải pháp sao lưu và phục hồi dữ liệu toàn diện, hệ thống giám sát, cũng như các công cụ nâng cao hiệu quả làm việc. Những giải pháp này giúp tổ chức tối ưu vận hành CNTT, tăng cường bảo mật dữ liệu và nâng cao hiệu quả công việc tổng thể.

Synology và PSD công bố hợp tác chiến lược

“Hợp tác với PSD thể hiện cam kết lâu dài của Synology trong việc đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Thông qua mối quan hệ hợp tác này, chúng tôi mong muốn hỗ trợ các tổ chức ở mọi quy mô tiếp cận các giải pháp CNTT tin cậy, đổi mới và sẵn sàng cho tương lai, góp phần nâng cao năng lực công nghệ và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của đất nước.” Phát biểu tại sự kiện, bà Jola Lê, Giám đốc Kinh doanh Việt Nam của Synology, cho biết.

Bà Jola Lê, Giám đốc Kinh doanh Việt Nam Synology

Về phía PSD, ông Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc Kinh doanh cũng khẳng định rằng, với mạng lưới phân phối phủ rộng 36 tỉnh thành, nền tảng tài chính vững chắc cùng hệ thống kho bãi-logistics quy mô lớn thuộc hệ sinh thái Petrosetco, PSD có đủ điều kiện để đưa các giải pháp của Synology tiếp cận thị trường một cách nhanh chóng, đồng bộ và hiệu quả. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân sự am hiểu thị trường và giàu kinh nghiệm là yếu tố giúp PSD triển khai hiệu quả các chiến lược phát triển kênh và hỗ trợ đối tác.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Kinh doanh PSD

Thông qua quan hệ hợp tác này, Synology và PSD kỳ vọng xây dựng một hệ sinh thái giải pháp lưu trữ và quản lý dữ liệu linh hoạt, an toàn và bền vững, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực vận hành và sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số.