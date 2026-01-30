Apple thiếu chip khi nhu cầu iPhone tăng vọt, áp lực từ giá bộ nhớ leo thang

“Những hạn chế mà chúng tôi đang gặp phải là do sự khan hiếm các công nghệ sản xuất chip tiên tiến, và hiện tại, chúng tôi đang thấy chuỗi cung ứng kém linh hoạt hơn bình thường”, Giám đốc điều hành Apple, Tim Cook, cho biết. Ảnh minh họa: Getty.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh công bố hôm thứ Năm (29/1), Apple ghi nhận lợi nhuận quý vượt kỳ vọng của thị trường và dự báo doanh thu trong quý tài chính kết thúc vào tháng 3 có thể tăng từ 13% đến 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, Giám đốc tài chính Kevan Parekh thừa nhận kết quả này đã bao gồm những ước tính thận trọng về tình trạng thiếu nguồn cung iPhone. “Chúng tôi dự kiến tổng doanh thu toàn công ty trong quý tháng 3 sẽ tăng 13% đến 16% so với cùng kỳ, trong đó đã tính đến mức độ hạn chế về nguồn cung iPhone”, ông nói với các nhà phân tích.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh công bố hôm thứ Năm, Apple ghi nhận lợi nhuận quý vượt kỳ vọng của thị trường và dự báo doanh thu trong quý tài chính kết thúc vào tháng 3 có thể tăng từ 13% đến 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, Giám đốc tài chính Kevan Parekh thừa nhận kết quả này đã bao gồm những ước tính thận trọng về tình trạng thiếu nguồn cung iPhone. “Chúng tôi dự kiến tổng doanh thu toàn công ty trong quý tháng 3 sẽ tăng 13% đến 16% so với cùng kỳ, trong đó đã tính đến mức độ hạn chế về nguồn cung iPhone”, ông nói với các nhà phân tích.

Nút thắt nằm ở công nghệ sản xuất chip

Trong cuộc họp với giới đầu tư, CEO Tim Cook bị chất vấn về khả năng tiếp cận các linh kiện bộ nhớ, khi giá DRAM và NAND tăng vọt do nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI khiến toàn ngành rơi vào tình trạng khan hiếm.

Tuy nhiên, ông Cook nhấn mạnh vấn đề lớn hơn đối với Apple hiện nay không nằm ở bộ nhớ, mà ở năng lực sản xuất chip tiên tiến cho các dòng SoC A và M – những con chip trung tâm của iPhone, iPad và Mac.

Apple phụ thuộc chủ yếu vào TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, cho các tiến trình tiên tiến nhất. Công ty cho biết đang tìm cách mở rộng sản xuất trên công nghệ 3 nanomet, vốn đang chịu áp lực nhu cầu rất lớn từ các hãng công nghệ toàn cầu.

“Những hạn chế chúng tôi gặp phải đến từ sự khan hiếm các tiến trình sản xuất chip tiên tiến. Chuỗi cung ứng hiện kém linh hoạt hơn bình thường, một phần do nhu cầu tăng mạnh”, Tim Cook cho biết.

Ông cũng khẳng định Apple đang làm việc với các đối tác để tăng khả năng tiếp cận nguồn cung, nhưng từ chối đưa ra dự báo xa hơn quý tháng 3.

Giá bộ nhớ tăng sẽ tác động rõ hơn

Dù nút thắt hiện tại chủ yếu đến từ khâu sản xuất SoC, Apple thừa nhận giá bộ nhớ tăng cao sẽ gây áp lực lên biên lợi nhuận trong thời gian tới.

Hãng dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp trong quý tháng 3 sẽ dao động trong khoảng 48% đến 49%, cao hơn mức ghi nhận trong quý tháng 12. Tuy vậy, ông Cook cho biết tác động từ chi phí bộ nhớ trong quý trước vẫn còn hạn chế nhưng sẽ trở nên rõ rệt hơn trong quý hiện tại.

“Như thường lệ, chúng tôi sẽ xem xét nhiều phương án khác nhau để đối phó với tình hình đó”, CEO Apple nói, song không tiết lộ chi tiết các biện pháp cụ thể.

Đẩy mạnh sản xuất chip tại Mỹ

Trong cuộc họp với giới đầu tư, CEO Tim Cook bị chất vấn về khả năng tiếp cận các linh kiện bộ nhớ, khi giá DRAM và NAND tăng vọt do nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI khiến toàn ngành rơi vào tình trạng khan hiếm.

Tuy nhiên, ông Cook nhấn mạnh vấn đề lớn hơn đối với Apple hiện nay không nằm ở bộ nhớ, mà ở năng lực sản xuất chip tiên tiến cho các dòng SoC A và M – những con chip trung tâm của iPhone, iPad và Mac.

Apple phụ thuộc chủ yếu vào TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, cho các tiến trình tiên tiến nhất. Công ty cho biết đang tìm cách mở rộng sản xuất trên công nghệ 3 nanomet, vốn đang chịu áp lực nhu cầu rất lớn từ các hãng công nghệ toàn cầu.

“Những hạn chế chúng tôi gặp phải đến từ sự khan hiếm các tiến trình sản xuất chip tiên tiến. Chuỗi cung ứng hiện kém linh hoạt hơn bình thường, một phần do nhu cầu tăng mạnh”, Tim Cook cho biết.

Ông cũng khẳng định Apple đang làm việc với các đối tác để tăng khả năng tiếp cận nguồn cung, nhưng từ chối đưa ra dự báo xa hơn quý tháng 3.

Giá bộ nhớ tăng sẽ tác động rõ hơn

Dù nút thắt hiện tại chủ yếu đến từ khâu sản xuất SoC, Apple thừa nhận giá bộ nhớ tăng cao sẽ gây áp lực lên biên lợi nhuận trong thời gian tới.

Hãng dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp trong quý tháng 3 sẽ dao động trong khoảng 48% đến 49%, cao hơn mức ghi nhận trong quý tháng 12. Tuy vậy, ông Cook cho biết tác động từ chi phí bộ nhớ trong quý trước vẫn còn hạn chế nhưng sẽ trở nên rõ rệt hơn trong quý hiện tại.

“Như thường lệ, chúng tôi sẽ xem xét nhiều phương án khác nhau để đối phó với tình hình đó”, CEO Apple nói, song không tiết lộ chi tiết các biện pháp cụ thể.

Bối cảnh thiếu hụt nguồn cung diễn ra song song với chiến lược dài hạn của Apple nhằm giảm phụ thuộc vào các trung tâm sản xuất ở châu Á.

Năm ngoái, Apple cam kết chi hơn 600 tỷ USD tại Mỹ trong vòng 5 năm, trong đó phần lớn được rót vào các đối tác sản xuất chip, bao gồm cả TSMC - đơn vị đang xây dựng và mở rộng các nhà máy tại Mỹ.

Cook cho biết riêng trong năm 2025, Apple đã nhập khẩu khoảng 20 tỷ chip sản xuất tại Mỹ, vượt mục tiêu trước đó là 19 tỷ chip.