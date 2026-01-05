Samsung ra mắt mẫu TV Micro RGB 130 inch đẹp như tranh

Ông Hun Lee, Phó Chủ tịch điều hành Ngành hàng Kinh doanh Màn hình (VD) tại Samsung Electronics, cho biết: “Micro RGB đại diện cho đỉnh cao của đổi mới về chất lượng hình ảnh của Samsung, và mẫu 130inch mới đưa tầm nhìn đó lên một bước tiến mới. Chúng tôi tái hiện tinh thần triết lý thiết kế nguyên bản được giới thiệu hơn một thập kỷ trước, nhằm mang đến một màn hình siêu cao cấp dễ nhận diện, được chế tác với công nghệ dành cho thế hệ mới.”

Samsung ra mắt mẫu TV Micro RGB 130 inch đẹp với thiết kế nổi bật

Điểm nhấn đầu tiên của mẫu TV này đó chính là thiết kế ấn tượng. Với phong cách thiết kế nổi bật cùng kích thước lên đến 130inch, đi cùng công nghệ màu thế hệ mới, TV Micro RGB một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu lâu dài của Samsung trong kỹ thuật chế tác kết hợp thẩm mỹ cao cấp. Khác hoàn toàn với một chiếc TV thông thường, TV Micro RGB không chỉ hoành tráng, cải thiện hiệu suất âm thanh chất lượng mà màn hình 130 inch được thiết kế để trông như một cửa sổ rộng lớn, bao trùm không gian, tạo cảm giác mở rộng trực quan cho căn phòng.

Vẻ đẹp hiện đại của mẫu TV này được lấy cảm hứng từ phòng trưng bày nghệ thuật thông qua thiết kế Timeless Frame, một bước tiến mới đến từ thiết kế Timeless Gallery năm 2013 của Samsung, và đã được tinh chỉnh lại để khung viền TV trở nên tinh tế hơn, thể hiện rõ triết lý “công nghệ là nghệ thuật”. Cảm hứng từ khung cửa sổ kiến trúc tráng lệ đã giúp cho màn hình siêu lớn như lơ lửng trong khung, biến TV thành một điểm nhấn nghệ thuật định hình không gian vô cùng ấn tượng. Trong khi đó, phần âm thanh được tích hợp trong khung màn hình đã được tinh chỉnh để cân bằng cẩn thận với kích thước màn hình, tạo cảm giác hình ảnh và âm thanh gắn kết tự nhiên.

Theo Samsung, mẫu TV Micro RGB 130 inch được trang bị công nghệ Micro RGB tiên tiến nhất của hãng, với sự hỗ trợ của Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro và Micro RGB HDR Pro, bên cạnh việc sử dụng AI để nâng cao các tông màu nhạt và tinh chỉnh độ tương phản, mang đến màu sắc sống động và chi tiết tinh tế trong cả cảnh sáng và tối, đảm bảo tính thực tế và trung thực của hình ảnh.

TV Micro RGB 130inch đã được VDE (Verband der Elektrotechnik) chứng nhận về khả năng tái tạo màu Micro RGB chính xác, màn hình hiển thị màu sắc tinh tế và trung thực

Màn hình nâng cao hiệu suất hình ảnh với Micro RGB Precision Color 100, có khả năng tái tạo 100% phổ màu rộng BT.2020 và đã được VDE (Verband der Elektrotechnik) chứng nhận về khả năng tái tạo màu Micro RGB chính xác, màn hình hiển thị màu sắc tinh tế và trung thực. Việc tích hợp thêm công nghệ chống chói Glare Free độc quyền cũng góp phần giảm thiểu phản xạ, bảo toàn màu sắc và độ tương phản trong nhiều điều kiện ánh sáng, mang lại trải nghiệm xem tốt nhất.

Sản phẩm còn được hỗ trợ HDR10+ ADVANCED và Eclipsa Audio nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh và âm thanh, đồng thời kết hợp Vision AI Companion cải tiến của Samsung, cho phép tìm kiếm theo hội thoại, gợi ý chủ động và truy cập các tính năng AI cũng như các ứng dụng, như AI Football Mode Pro, AI Sound Controller Pro, Live Translate, Generative Wallpaper, Microsoft Copilot và Perplexity.

Màn hình độc đáo này được trưng bày tại Khu triển lãm Samsung xuyên suốt CES 2026 tại Las Vegas, Nevada.