Samsung định nghĩa lại tìm kiếm bằng AI trên Smart TV

Anh Thái

Anh Thái

16:50 | 13/08/2025
Theo đó, công nghệ AI tạo sinh sẽ giúp người dùng có được trải nghiệm trò chuyện tự nhiên và cá nhân hóa hơn với Bixby, từ đó dễ dàng khám phá thêm nhiều nội dung mới mà không cần rời khỏi màn hình.
Cụ thể, thông qua bản cập nhật cho tính năng Bixby tích hợp AI trên dòng TV 2025, Samsung đã giới thiệu một trợ lý giọng nói Bixby nâng cao nhằm mang đến trải nghiệm tìm kiếm thông tin tự nhiên, trực quan và liền mạch hơn.

“Samsung đã dẫn đầu thị trường TV toàn cầu suốt 19 năm liên tiếp, và chúng tôi không ngừng nâng tầm chuẩn mực bằng những cải tiến có ý nghĩa nhằm nâng cao trải nghiệm thường nhật. Với Bixby thông minh hơn, chúng tôi tập trung vào việc biến AI trở nên thiết thực, giúp người xem kết nối với nội dung một cách thông minh và tự nhiên hơn.” Ông Hun Lee, Phó Chủ tịch điều hành mảng Kinh doanh Màn hình Hiển thị của Samsung Electronics chia sẻ.

Thông qua trợ lý giọng nói Bixby thế hệ mới trên TV Samsung, người dùng có được trải nghiệm tự nhiên và cá nhân hóa hơn bao giờ hết. Ví dụ với Bixby cải tiến, người dùng có thể kích hoạt bằng giọng nói hoặc nhấn nút micro để bắt đầu cuộc trò chuyện rất thuận tiện mà không cần lệnh, không cần truy cập menu, không cần gõ chữ.

Bixby mới cũng hiểu được ngữ cảnh và cả các câu hỏi tiếp nối, cho phép tương tác mượt mà như một cuộc hội thoại thông thường. Được hỗ trợ bởi công nghệ AI tạo sinh, Bixby có thể trả lời mọi câu hỏi của người dùng, từ những thông tin chung như “Đỉnh Everest cao bao nhiêu?” cho đến những gợi ý mang tính cá nhân như “Hãy gợi ý vài playlist nhẹ nhàng cho ngày mưa”. Chỉ cần bạn đặt câu hỏi, Bixby có thể cung cấp thông tin liên quan đến nội dung đang phát và hiển thị chi tiết trực tiếp trên màn hình. Đây là cách thông minh và nhanh chóng hơn để tận dụng tối đa trải nghiệm TV mà không bị gián đoạn.

Chưa kể, với bản cập nhật mới này, Bixby được tích hợp vào tính năng Click to Search (Nhấn để Tìm kiếm), giúp việc khám phá và tìm kiếm nội dung giải trí trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, dù bạn đang xem truyền hình trực tiếp, kênh cáp hay Samsung TV Plus. Người dùng có thể hỏi về một diễn viên, một chương trình hoặc một chủ đề rộng hơn và nhận được câu trả lời ngay lập tức, hiển thị trực tiếp trên TV.

Samsung định nghĩa lại tính năng tìm kiếm trên Smart TV
Thông qua trợ lý giọng nói Bixby thế hệ mới trên TV Samsung, người dùng có được trải nghiệm tự nhiên và cá nhân hóa hơn bao giờ hết

Thậm chí, Bixby còn giúp mở rộng Click to Search vượt ra ngoài những gì đang hiển thị trên màn hình. Với những câu hỏi thường ngày như “Hãy chỉ tôi cách nấu mì Ý” hoặc “Có phim nào hay nói về đầu bếp không?”, Bixby sẽ đưa ra câu trả lời theo ngữ cảnh dựa trên nguồn thông tin bên ngoài. Đây là cách tìm kiếm đơn giản và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, với Bixby trên TV Samsung, người dùng cũng có thể kết nối và điều khiển các thiết bị gia dụng tương thích với Samsung SmartThings. Chỉ cần nói trực tiếp với màn hình TV để tận dụng hệ sinh thái SmartThings là có thể dễ dàng thực hiện các lệnh bằng giọng nói như “Tắt lò nướng ngay bây giờ” hoặc “Đặt máy lạnh ở 25 độ”, biến chiếc TV thông minh thành trung tâm điều khiển các thiết bị gia dụng trong nhà.

Không những vậy, Bixby còn được bảo vệ bởi Samsung Knox, giải pháp bảo mật hàng đầu trong ngành, giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân nhạy cảm của người dùng. Nhờ đó, người dùng có thể yên tâm tận hưởng các tính năng cá nhân hóa dựa trên AI mà không lo ngại về quyền riêng tư, vì không có dữ liệu giọng nói nào được lưu trữ trên máy chủ hay trên TV.

Bixby thế hệ mới sẽ được trang bị trên các dòng TV Samsung 2025, bao gồm Neo QLED, OLED, The Frame và QLED, bắt đầu triển khai tại Hàn Quốc và mở rộng ra các thị trường toàn cầu theo từng giai đoạn.

Samsung cũng cho biết, phiên bản Vision AI nâng cấp mới sẽ hiện diện vào tháng 10 tới đây. Vision AI cải tiến này sẽ được cập nhật thông qua chương trình nâng cấp Hệ điều hành Tizen miễn phí trong 7 năm của Samsung, bảo đảm người dùng luôn nhận được các cải tiến phần mềm mới nhất và hỗ trợ lâu dài.

Chi tiết xem thêm tại www.samsung.com.

