Phúc Thanh Elite Audio, địa chỉ mới cho audiophiles

Phúc Thanh Elite Audio khai trương tại địa chỉ 293 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM

Thành quả này không chỉ giúp Phuc Thanh Audio khẳng định vị thế là một trong những nhà phân phối thiết bị âm thanh hàng đầu tại Việt Nam mà còn là sự ghi nhận của thị trường đối với một chiến lược phát triển bền vững, lấy chất lượng sản phẩm, năng lực kỹ thuật và dịch vụ chuyên nghiệp làm nền tảng cốt lõi.

Phúc Thanh Elite Audio còn là thành công của Phúc Thanh Audio trong năm 2025

Phúc Thanh Elite Audio cũng ghi dấu sự hiện diện của nhiều thương hiệu Hi-end hàng đầu thế giới tại Phúc Thanh Audio

Có thể nói trong nhiều năm qua cũng như năm 2025, Phúc Thanh Audio đã ghi dấu ấn mạnh mẽ thông qua sự thành công vượt mong đợi của hàng loạt thương hiệu âm thanh quốc tế danh tiếng trải dài từ phân khúc giải trí cao cấp đến âm thanh sự kiện và giải pháp chuyên nghiệp như:

Thương hiệu SR (Italy), đây là thương hiệu karaoke cao cấp, được tin dùng rộng rãi tại các phòng karaoke kinh doanh, không gian giải trí gia đình và biệt thự cao cấp;

Thương hiệu Verity Audio (Pháp), thương hiệu chuyên về giải pháp âm thanh sự kiện, pro audio và karaoke với triết lý thiết kế chuẩn châu Âu, tối ưu cho biểu diễn và lắp đặt chuyên nghiệp;

Thương hiệu Studiomaster (Vương quốc Anh) là thương hiệu âm thanh lâu đời với hệ sinh thái toàn diện: mixer, DSP, loa pro, loa giải trí, loa cột, PA… phục vụ từ dự án công cộng đến sân khấu và hội trường;

Thương hiệu OHM (Vương quốc Anh), huyền thoại đến từ Manchester, nổi tiếng toàn cầu với các dòng loa cho bar, lounge, club và karaoke cao cấp.

Và thương hiệu Fonestar (Tây Ban Nha), thương hiệu PA uy tín, chuyên sâu về giải pháp âm thanh thông báo và âm thanh công cộng cho dự án.

Bên cạnh đó, với mạng lưới đại lý phủ khắp toàn quốc, cùng sự tin tưởng ngày càng lớn từ đối tác, kỹ sư âm thanh và người tiêu dùng, Phúc Thanh Audio không chỉ phân phối sản phẩm, mà còn thiết lập một tiêu chuẩn mới về dịch vụ, tư vấn kỹ thuật và hậu mãi trong ngành âm thanh chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Phúc Thanh Audio mở rộng tầm nhìn sang phân khúc hi-end cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của cộng đồng Audiophiles

Phúc Thanh Elite Audio, địa chỉ mới cho audiophiles

Phúc Thanh Elite Audio, địa chỉ mới cho audiophiles

Song song với sự tăng trưởng mạnh mẽ ở lĩnh vực âm thanh chuyên nghiệp và giải trí, Phúc Thanh Audio mở rộng tầm nhìn sang phân khúc hi-end cao cấp, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của cộng đồng Audiophiles, những khách hàng theo đuổi trải nghiệm âm nhạc ở đẳng cấp cao nhất.

Theo đó, Phúc Thanh Elite Audio chính thức ra mắt một phân khúc chiến lược, tập trung vào các thương hiệu mang tính biểu tượng toàn cầu, đại diện cho đỉnh cao công nghệ, kỹ thuật chế tác và triết lý âm thanh.

Tại sự kiện ra mắt showroom trải nghiệm mới, Phúc Thanh Audio cũng đồng thời công bố trở thành đối tác chiến lược chính thức tại Việt Nam của thương hiệu TAD (Technical Audio Devices Laboratories (Nhật Bản), thương hiệu vốn được xem là biểu tượng tối thượng của sự chính xác, tinh khiết và hoàn hảo trong thế giới hi-end, nơi công nghệ hàng không vũ trụ được ứng dụng vào chế tác loa và thiết bị âm thanh.

Bên cạnh DALI, Danish Audiophile Loudspeaker Industries (Đan Mạch): Tinh hoa của nghệ thuật chế tác loa Bắc Âu, nổi bật với triết lý âm thanh tự nhiên, giàu nhạc tính và thiết kế mang đậm dấu ấn Scandinavian.

ARYLIC: Giải pháp âm thanh đa phòng và streaming thông minh, đáp ứng xu hướng nghe nhạc hiện đại, kết nối linh hoạt và tối ưu trải nghiệm số.

DARACK: Các giải pháp kệ âm thanh và phụ kiện cao cấp, góp phần hoàn thiện không gian nghe nhìn chuẩn mực cho hệ thống hi-end.

Phúc Thanh Elite Audio cònnơi trải nghiệm, tư vấn và cá nhân hóa giải pháp âm thanh

Cũng như các thiết bị âm thanh chuyên nghiệp

Từ trong nhà cho đến ngoài trời

Không đơn thuần là nơi trưng bày sản phẩm, Phúc Thanh Elite Audio còn được định vị là không gian trải nghiệm, tư vấn và cá nhân hóa giải pháp âm thanh, nơi mỗi hệ thống được thiết kế dựa trên gu thưởng thức, không gian và phong cách sống của từng khách hàng.

Được biết, trong thời gian tới, dựa trên nền tảng 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối, dự án và tư vấn giải pháp âm thanh, Phúc Thanh Audio cam kết tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào con người, công nghệ và hệ sinh thái thương hiệu, từng bước đưa thị trường âm thanh Việt Nam tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.

Sự ra đời của Phúc Thanh Elite Audio không chỉ là bước tiến chiến lược, mà còn là lời khẳng định cho triết lý phát triển xuyên suốt của doanh nghiệp: Phân phối giá trị - Kiến tạo chuẩn mực - Đồng hành lâu dài cùng khách hàng và đối tác.

Ông Phạm Văn Nguyên, đại diện Phuc Thanh Audio

Showroom 293 Hoàng Văn Thụ được thiết kế hiện đại với các phòng nghe chuẩn âm học. Đây không chỉ là nơi trưng bày, mà là không gian để khách hàng có thể trực tiếp “chạm” và “cảm nhận” chất âm chân thực nhất từ những hệ thống loa cột hàng đầu như DALI EPIKORE 11 hay các tuyệt tác từ TAD.

Chia sẻ tại lễ khai trương, ông Phạm Văn Nguyên, đại diện Phuc Thanh Audio phát biểu: “Việc ra mắt Phuc Thanh Elite Audio và showroom mới là lời cam kết của chúng tôi trong việc nâng tầm phong cách sống của khách hàng. Chúng tôi không chỉ bán thiết bị, chúng tôi mang đến những giải pháp thưởng thức âm nhạc đỉnh cao ngay tại không gian sống của người Việt.”