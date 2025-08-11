Khai trương showroom 3S VFXanh Thủ Đức

Showroom 3S VFXanh Thủ Đức Nằm ở khu Đông TP.HCM

Nằm ở khu Đông TP.HCM, nơi ghi nhận nhu cầu chuyển đổi sang xe điện tăng nhanh bậc nhất thành phố, showroom 3S mới thuộc hệ thống đại lý VFXanh đã thu hút sự quan tâm ngay trong ngày đầu tiên khai trương, đón hàng trăm lượt khách đến trải nghiệm và đặt cọc xe.

VFXanh Thủ Đức có tổng diện tích hơn 2.500m2, mô hình 3S chuẩn hãng, tích hợp đầy đủ các chức năng gồm khu bán hàng, bảo dưỡng và cung cấp phụ tùng chính hãng cho các dòng ô tô điện VinFast. Trong khuôn khổ lễ khai trương hàng trăm khách hàng, khách mời và các đối tác đã có cơ hội tham dự các hoạt động như roadshow xe điện, nghi thức cắt băng, lễ bàn giao xe và kết nối tư vấn tại chỗ. Trong đó, ba dòng xe thu hút nhiều sự quan tâm nhất là VF3, VF7 và VF8.

Đặc biệt, đây cũng là một trong những showroom đầu tiên tại TP.HCM trưng bày mẫu xe VinFast Limo Green sớm nhất, nên càng được khách hàng quan tâm nhiều hơn.

VinFast Limo Green là mẫu MPV điện hoàn toàn mới với 7 chỗ, có kích thước tổng thể 4,74 m × 1,87 m × 1,73 m, chiều dài cơ sở rộng 2,84 m, mang lại không gian thoáng đãng cho mọi hành khách. Xe vận hành nhờ động cơ điện mạnh 150 kW và mô-men xoắn 280 Nm; pin 60,13 kWh hỗ trợ hành trình lên tới 450 km/lần sạc (NEDC) với khả năng sạc nhanh chỉ trong 30 phút (10 - 70%). Ngoài màn hình 10,1 inch kết nối hiện đại và hệ thống điều hòa tự động, xe còn được trang bị ghế nỉ cùng hệ thống an toàn đầy đủ như ABS, EBD, ESC, Cruise Control và hỗ trợ đỗ xe. Đây không chỉ là mẫu xe gia đình tiện dụng mà còn là lựa chọn xanh hiệu quả cho nhu cầu di chuyển liên tỉnh hoặc kinh doanh vận tải hành khách, dịch vụ đưa đón.

Đại diện showroom, ông Mai Xuân Thắng - Giám đốc showroom VFXanh Thủ Đức cho biết: “Phường Long Bình đang là một trong những khu vực có tốc độ tăng trưởng xe điện cao nhất TP.HCM. Như tại riêng VFXanh Thủ Đức, chỉ trong tháng 7, lượng khách hỏi xe tại khu vực này đã tăng gần gấp đôi so với quý I/2025, chủ yếu tập trung vào phân khúc cỡ nhỏ và SUV thông minh. Showroom này sẽ không chỉ đóng vai trò là điểm bán hàng mà còn là nơi khách hàng được trải nghiệm, bảo dưỡng và kết nối với hệ sinh thái VinFast một cách đầy đủ nhất”.

Ngay trong ngày khai trương showroom 3S VFXanh Thủ Đức đã tổ chức lễ bàn giao cho khách hàng

Đáng chú ý, nhân dịp khai trương, VFXanh Thủ Đức cũng triển khai chương trình ưu đãi lớn, kéo dài từ 01/8 đến 30/9/2025, áp dụng cho các dòng xe VF3, VF5, Herio, VF6, VF7, VF8 và VF9. Khách hàng đặt cọc và nhận xe trong giai đoạn này sẽ nhận voucher miễn phí công bảo dưỡng cùng hỗ trợ bảo hiểm vật chất, với tổng giá trị ưu đãi lên tới hơn 13 triệu đồng tùy dòng xe.

“Với đặc thù của xe điện, khách hàng rất quan tâm đến dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng. Chúng tôi đã đầu tư đầy đủ hệ thống chẩn đoán chuyên dụng, kho phụ tùng chính hãng và đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản theo chuẩn VinFast. Hiện tại, xưởng dịch vụ có thể tiếp nhận đồng thời nhiều xe, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu bảo dưỡng định kỳ và xử lý kỹ thuật trong ngày. Chúng tôi hướng tới việc không chỉ sửa xe nhanh, mà còn giúp khách hàng hiểu rõ hơn cách vận hành xe điện một cách an toàn và tiết kiệm nhất”, ông Hà Khánh - Trưởng phòng Dịch vụ VFXanh Thủ Đức cho biết.

VFXanh Thủ Đức không chỉ giúp hệ thống VFXanh hoàn thiện thêm một điểm chạm chiến lược tại TP.HCM, mà còn góp phần mở rộng độ phủ dịch vụ và nâng cao trải nghiệm thực tế cho người dùng xe điện.

Khách hàng có thể đăng ký lái thử các dòng xe VinFast có thể liên hệ ngay để được tư vấn chi tiết tại website: vfxanh.vn hoặc qua hotline: 1900 2057.