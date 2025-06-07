VinFast VF 7 xuất hiện với hai phiên bản cá nhân hóa độc nhất

Điểm nhấn chính của "Art in Motion" là hai chiếc VinFast VF 7 được cá nhân hóa theo phong cách hoàn toàn khác biệt, tạo nên làn sóng mới về xu hướng tùy chỉnh xe điện.

"Art in Motion" vượt xa khái niệm trưng bày xe truyền thống khi biến khu vực triển lãm thành phòng gallery nghệ thuật hiện đại. Không gian được thiết kế kết hợp giữa yếu tố công nghệ và nghệ thuật đường phố, tạo trải nghiệm thị giác ấn tượng cho khách tham quan.

Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ, KOL nổi tiếng như Khoa Sen từ nhóm Dirty Coins, rapper BigDaddy và Hà Lê. Họ cùng nhau thể hiện cá tính qua các tác phẩm VinFast VF 7 độc bản, biến những chiếc xe thành canvas di động cho sự sáng tạo.

Chiếc VinFast VF 7 "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam"

Chiếc VinFast VF 7 "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam" trở thành biểu tượng cho niềm tự hào dân tộc. Xe được trang trí họa tiết ngôi sao, biểu tượng chiến binh mạnh mẽ cùng bộ vành sơn ánh đồng độc đáo. Dòng chữ "VIETNAM" nổi bật ở phần đầu xe như lời tuyên ngôn về sức mạnh thương hiệu Việt trên đấu trường quốc tế.

Phiên bản thứ hai mang "Phong Cách Thể Thao, Đường Phố" với tông màu vàng-trắng chủ đạo, điểm xuyết các chi tiết đen cá tính và logo hip-hop. Thiết kế gợi nhớ xe đua cổ điển pha trộn văn hóa đường phố hiện đại, thu hút giới trẻ yêu thích sự phá cách.

Chiếc VinFast VF 7 "Phong Cách Thể Thao, Đường Phố"

Trước đó tại TP.HCM, chiếc VF 7 độ của Fabo Nguyễn với lớp wrap họa tiết lửa lấy cảm hứng từ xe đua NASCAR cũng từng tạo hiệu ứng viral trên mạng xã hội, chứng minh sức hút của xu hướng cá nhân hóa xe điện.

Điểm đặc biệt của Art in Motion là khách tham dự được lái thử VinFast VF 7 trong mê cung thiết kế riêng. Đây là cơ hội hiếm có để cảm nhận trực tiếp khả năng tăng tốc ấn tượng và vận hành mượt mà của mẫu SUV điện này.

VinFast VF 7 sở hữu thiết kế khí động học với kích thước 4.545 x 1.890 x 1.635 mm. Tay nắm cửa ẩn, dải đèn LED liền mạch và dáng coupe thể thao tạo nên vẻ đẹp hiện đại vượt thời gian.

Xe trang bị hai phiên bản động cơ điện. Bản Plus với dual motor cho công suất 349 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm và dẫn động AWD, trở thành mẫu xe mạnh nhất phân khúc SUV cỡ C. Bản Eco sử dụng motor đơn 174 mã lực phù hợp sử dụng đô thị.

Hệ thống hỗ trợ lái ADAS với 26 tính năng an toàn, màn hình cảm ứng 12,9 inch và trợ lý ảo thông minh đưa VF 7 lên tầm cao mới về công nghệ ô tô.

Nhân dịp sự kiện Art in Motion, VinFast tung ra chương trình ưu đãi hấp dẫn cho khách mua VF 7 trong tháng 6/2025. Khách hàng được giảm 4% trực tiếp từ chương trình "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam" lần 3, tặng 50 triệu đồng cho bản Plus và hỗ trợ 40 triệu đồng khi chuyển từ xe xăng sang điện.

Đặc biệt, khách đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TP.HCM còn nhận thêm 35 triệu VPoint vào tài khoản VinClub. Các phần quà phụ kiện giới hạn do nghệ sĩ, KOL thiết kế riêng cũng được tặng kèm cho khách hàng may mắn.

Art in Motion khẳng định VinFast VF 7 vượt xa vai trò phương tiện di chuyển thông thường để trở thành canvas thể hiện cá tính chủ sở hữu. Với mức giá khởi điểm từ 799 triệu đồng, VF 7 mở ra cơ hội sở hữu xe điện cá nhân hóa với chi phí hợp lý.

Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của VinFast từ nhà sản xuất ô tô truyền thống sang thương hiệu lifestyle, kết nối với giới trẻ thông qua ngôn ngữ nghệ thuật và văn hóa đường phố. VinFast VF 7 đang dẫn dắt xu hướng mới, biến mỗi chiếc xe thành tác phẩm nghệ thuật di động độc nhất vô nhị.