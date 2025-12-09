Ngày 9/12, hội thảo “Định hình hệ sinh thái Blockchain Việt Nam từ hạ tầng số an toàn” do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) phối hợp cùng 1Matrix, True IDC và Tether tổ chức tại Hà Nội, quy tụ đông đảo các chuyên gia công nghệ - tài chính - dữ liệu nhằm chia sẻ bức tranh chung về hạ tầng blockchain trong bối cảnh rủi ro tài sản số gia tăng toàn cầu.

Sự kiện đặt trọng tâm vào năng lực vận hành hạ tầng an toàn, khả năng mở rộng và các chuẩn quốc tế về bảo mật và giám sát on-chain nhằm xây dựng hạ tầng an toàn cho hệ sinh thái blockchain Việt Nam.

3 trụ cột của hạ tầng blockchain an toàn

Phát biểu khai mạc, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA, Chủ tịch 1Matrix, nhấn mạnh Blockchain là một trong những công nghệ chiến lược quốc gia, đóng góp trực tiếp vào việc thực hiện mục tiêu đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA, Chủ tịch Công ty 1Matrix nhấn mạnh hạ tầng an toàn là nền tảng để phát triển hệ sinh thái blockchain Việt Nam bền vững.

Theo ông Trung, việc phát triển hạ tầng blockchain cần cân bằng giữa đảm bảo chủ quyền quốc gia thông qua việc lưu trữ các dữ liệu có yêu cầu bảo mật cao tại các trung tâm dữ liệu được cấp phép trong nước; đồng thời tối ưu hiệu năng và khả năng mở rộng thông qua các dịch vụ cloud nước ngoài.

Bên cạnh đó, việc triển khai một hệ thống truy vết hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) là những yêu cầu bắt buộc của một hạ tầng blockchain an toàn. “Đây cũng là các mục tiêu mà Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) đang hướng tới nhằm kiến tạo một hệ sinh thái Blockchain Việt Nam bền vững”, ông Phan Đức Trung nhấn mạnh.

Chia sẻ về hạ tầng vật lý dữ liệu, yếu tố đầu tiên trong tổng thể hạ tầng blockchain, ông Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Điều hành True IDC Việt Nam cho biết nhu cầu sử dụng hạ tầng Cloud tăng mạnh khi dữ liệu lớn, AI và blockchain được triển khai rộng rãi.

Quy mô thị trường Public Cloud tại châu Á dự kiến đạt hơn 200 tỷ USD vào năm 2025, với mức tăng trưởng hằng năm 19,32% giai đoạn 2025-2029. Tại Việt Nam, thị trường này được dự báo tăng trưởng trung bình 25,24%/năm. Khoảng 70-80% nút mạng (node) của các blockchain lớn đang chạy trên Public Cloud.

Hoạt động on-chain tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) đến tháng 6/2025 đã tăng 69% so với cùng kỳ khiến Cloud trở thành nền tảng mặc định cho mô hình Blockchain hiện đại.

Ông Hùng nhấn mạnh, với vai trò là đối tác độc quyền của AWS ở Việt Nam, True IDC cam kết hỗ trợ doanh nghiệp kiểm tra hiệu năng, độ ổn định, bảo mật và khả năng mở rộng trước khi triển khai chính thức, đồng thời tư vấn thiết kế, tối ưu chi phí - quy trình vận hành, giám sát trong suốt vòng đời sử dụng Cloud.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Điều hành TrueIDC Việt Nam chia sẻ về nhu cầu hạ tầng Cloud trước sự mở rộng của dữ liệu và blockchain.

Ở góc độ kỹ thuật, ông Nguyễn Trung Kiên - Kiến trúc sư giải pháp, True IDC Việt Nam - đưa ra phân tích về khả năng bảo mật của AWS: hơn 850 loại máy chủ ảo, 38 khu vực, 120 vùng sẵn sàng, cùng hệ thống hơn 300 dịch vụ bảo mật và tuân thủ. Đặc biệt, hai công nghệ Nitro và Nitro Enclaves cho phép cô lập hoàn toàn các quy trình xử lý dữ liệu, ngăn chặn mọi truy cập trái phép và tạo ra bằng chứng bảo mật không thể giả mạo nhờ mã hóa mật mã. Với doanh nghiệp blockchain, những tính năng này tạo ra lớp phòng vệ cần thiết cho node, ví, hợp đồng thông minh và dữ liệu nhạy cảm.

VBSN: Hạ tầng Dịch vụ Đa chuỗi cho Hệ sinh thái Blockchain Việt Nam

Để giải quyết bài toán lớn lớn về hạ tầng và thực hiện cam kết trước Tổng Bí Thư Tô Lâm tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ 6, Mạng dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) đã được Công ty 1Matrix thiết kế với sự tư vấn của BCG và VBA.

Ông Nguyễn Trung Kiên chia sẻ các năng lực bảo mật của hạ tầng AWS.

Với kiến trúc 5 tầng, theo mô hình đa chuỗi, tối ưu cho khả năng mở rộng, bảo mật và liên thông, VBSN có thể đáp ứng nhu cầu số hóa dài hạn, giúp doanh nghiệp phát triển ứng dụng mà không phải đầu tư lại hạ tầng, đồng thời tăng khả năng quản lý, giám sát minh bạch cho cơ quan quản lý nhà nước.

Đặc biệt VBSN cho phép triển khai nhiều Layer 1 độc lập, tùy chỉnh thuật toán đồng thuận và tốc độ xử lý theo nhu cầu từng nhóm ứng dụng. Cấu trúc đa chuỗi này giúp phân tách tải, giảm nghẽn mạng và duy trì ổn định khi xử lý khối lượng giao dịch lớn.

Ông Trần Trung Hiếu, Quản lý Cao cấp Hạ tầng 1Matrix, nêu rõ định hướng của Mạng VBSN về khả năng liên thông, tốc độ xử lý và tuân thủ chuẩn bảo mật.

Theo ông Trần Trung Hiếu, Quản lý cao cấp Hạ tầng 1Matrix, Mạng VBSN đảm nhiệm ba vai trò trọng yếu. Một là bảo đảm khả năng tương tác giữa nhiều ứng dụng từ định danh, tài chính số đến dữ liệu chuyên ngành thông qua lớp liên thông chuẩn hóa. Hai là đáp ứng yêu cầu tốc độ, hướng tới mục tiêu xử lý hàng triệu giao dịch mỗi giây. Ba là tuân thủ các chuẩn bảo mật hiện đại, hỗ trợ cơ chế giám sát và kiểm chứng độc lập nhằm hạn chế gian lận đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn theo Luật Bảo vệ dữ liệu 2024, Luật Bảo vệ Dữ liệu cá nhân 2025, Tiêu chuẩn toàn cầu về an ninh thông tin ISO/IEC 27001 và Tiêu chuẩn bảo vệ quyền riêng tư 27701.

Truy vết onchain góp phần định hình hạ tầng số an toàn

Để làm rõ hơn những thách thức và giải pháp trong quá trình xây dựng hệ sinh thái blockchain Việt Nam, phiên thảo luận “Tái định hình hệ sinh thái Blockchain Việt Nam từ hạ tầng số an toàn” có sự tham gia của ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech VBA; ông Nguyễn Đình Hùng, Tổng Giám đốc True IDC Việt Nam; TS Đỗ Văn Thuật, Giám đốc Giải pháp và Kiến trúc Blockchain 1Matrix; ông Nguyễn Trung Kiên, Kiến trúc sư giải pháp True IDC Việt Nam; và ông Navin Gupta, Giám đốc điều hành Crystal Intelligence.

Ông Maksym Dragunov, Giám đốc Chính sách và Tư vấn Crystal Intelligence, cảnh báo sự gia tăng thủ đoạn giả mạo địa chỉ ví và lạm dụng cầu nối tài sản số.

Phiên trao đổi tập trung phân tích cách cân bằng chủ quyền dữ liệu với yêu cầu hiệu năng trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh triển khai hạ tầng Cloud quy mô lớn; vai trò của các chứng nhận quốc tế trong thiết lập môi trường vận hành node blockchain an toàn; cùng khả năng chuyển hóa blockchain thành giá trị kinh tế thực cho doanh nghiệp thông qua các tầng dịch vụ tiêu chuẩn hóa.

Các diễn giả cũng thảo luận về triển vọng ứng dụng blockchain vào dịch vụ công, đặc biệt trong các lĩnh vực cần xác thực nguồn gốc dữ liệu và giám sát on-chain các giao dịch theo thời gian thực, góp phần tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế số.

Theo ông Maksym Dragunov, Giám đốc Chính sách và Tư vấn, Crystal Intelligence, công ty phân tích dữ liệu Web3 toàn cầu, hệ thống của họ đang theo dõi hơn 105.000 địa chỉ ví được gán định danh, ghi nhận hơn 11 triệu giao dịch rủi ro và giám sát hơn 3.800 loại tài sản số.

(Từ trái qua phải) Ông Nguyễn Trung Kiên (True IDC Việt Nam), ông Navin Gupta (Crystal Intelligence), ông Nguyễn Đình Hùng (True IDC Việt Nam), ông Đỗ Văn Thuật (1Matrix) và ông Trần Huyền Dinh (VBA) tham gia thảo luận về chủ đề “Tái định hình hệ sinh thái Blockchain Việt Nam từ hạ tầng số an toàn”.

Theo ông Dragunov, các hình thức gian lận như address poisoning - thủ đoạn tạo ra địa chỉ ví giả có ký tự đầu hoặc cuối giống hệt địa chỉ thật để đánh lừa người dùng, hay lợi dụng địa chỉ ví tùy chỉnh để gây nhầm lẫn, đang tạo ra thách thức lớn cho cơ quan chức năng.

Những kẻ gian còn lạm dụng các cầu nối chuyển tài sản giữa các blockchain và dịch vụ đổi tiền nhanh để xóa dấu vết, khiến việc truy vết trở nên khó khăn. Ông khuyến cáo doanh nghiệp và cá nhân cần lập danh sách địa chỉ ví an toàn, kiểm tra kỹ từng ký tự trước khi chuyển tiền và sử dụng các công cụ cảnh báo rủi ro tự động để bảo vệ tài sản.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng và triển khai một hệ thống truy vết on-chain toàn diện. Hệ thống này không chỉ hỗ trợ giám sát giao dịch mà còn đóng vai trò then chốt trong việc phát hiện, ngăn chặn và giảm thiểu các hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố hay các hành vi lạm dụng tài sản mã hoá ngày càng tinh vi, giúp cơ quan quản lý chủ động kiểm soát rủi ro, tạo môi trường an toàn hơn cho nhà đầu tư trong lĩnh vực Web3.