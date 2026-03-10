Panasonic mang tinh thần Nhật đến lễ hội Việt – Nhật 2026

Điện tử tiêu dùng
Đây là lần thứ 11 lễ hội Việt – Nhật được tổ chức nhằm mang tính biểu tượng giữa hai quốc gia, đồng thời mở ra không gian tìm hiểu, trải nghiệm bản sắc Nhật Bản tại Việt Nam.
Tại đây, Panasonic đã mang đến lễ hội hành trình khám phá những triết lý đã làm nên chuẩn mực chất lượng Nhật Bản, với tinh thần “Giá trị Nhật Bản làm nên Chất Lượng Nhật Bản” trong từng giải pháp công nghệ, thiết kế và tiện nghi, và đã nay trở thành một phần trong đời sống người Việt.

Lễ hội Việt - Nhật (Japan Vietnam Festival - JVF) là sự kiện giao lưu văn hóa - kinh tế thường niên quy mô lớn giữa Việt Nam và Nhật Bản, được bảo trợ bởi các cơ quan Chính phủ, Ngoại giao hai quốc gia. Trưởng ban tổ chức là lãnh đạo TP.HCM cùng các đại diện cấp cao từ Nhật Bản như Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, nghị sĩ Thượng viện…

Không khí sôi động tại Lễ hội Việt - Nhật 2026 (JVF), sự kiện giao lưu văn hóa thường niên quy mô lớn giữa Việt Nam và Nhật Bản

Năm nay, đánh dấu lần tổ chức thứ 11 của Lễ hội Việt - Nhật, sự kiện được tổ chức vào cuối tuần qua tại Công viên 23/9, TP.HCM với chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau - Trẻ em - Trái đất - Tương lai”. Lễ hội năm nay nhấn mạnh tinh thần hợp tác, tầm nhìn bền vững giữa Việt Nam và Nhật Bản, cùng hướng tới tương lai xanh cho thế hệ trẻ và cho hành tinh.

Đặc biệt, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, lễ hội quy tụ hơn 300 gian hàng của doanh nghiệp, tổ chức và thương hiệu quốc gia tiêu biểu, đã tạo nên không gian giao lưu văn hóa bản địa, công nghệ, ẩm thực, chất sống sôi động, tạo điều kiện để người dân hai nước trực tiếp trải nghiệm và hiểu hơn về bản sắc của nhau.

Bên cạnh triển lãm, nhiều hoạt động giải trí và biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng từ Việt Nam và Nhật Bản như âm nhạc, trình diễn văn hóa đại chúng, cosplay, ẩm thực, workshop… đã khuấy động bầu không khí sôi động, mang đậm dấu ấn quốc tế và bản sắc văn hoá khó quên cho lễ hội năm nay.

Là nhà tài trợ chính của Japan Vietnam Festival 2026, với mong muốn lan tỏa tinh thần “Giá Trị Nhật Bản làm nên Chất Lượng Nhật Bản”, Panasonic đã khẳng định vai trò của một thương hiệu quốc dân trong việc gìn giữ, lan tỏa các giá trị Nhật Bản, làm cầu nối văn hoá tại Việt Nam.

Panasonic là Nhà tài trợ chính của Japan Vietnam Festival 2026

Theo đó, tại không gian trải nghiệm của mình, Panasonic đã giúp khách tham quan có cơ hội tiếp cận với tiện nghi, công nghệ, cũng như cảm nhận sâu sắc hơn về triết lý thương hiệu và những giá trị đã tạo nên “chất lượng Nhật Bản”.

Vượt qua khuôn khổ lễ hội, Panasonic mong muốn đóng vai trò như một cầu nối văn hóa, đưa tinh thần Nhật Bản hòa cùng nhịp sống Việt Nam.

Đáng chú ý, Panasonic còn tái hiện một “góc Nhật” thu nhỏ qua các điểm chạm công nghệ, thiết kế và các hoạt động tương tác với khách tham quan, trong không gian triển lãm mang đậm tinh thần, dấu ấn Nhật Bản.

Một “không gian sống khỏe chuẩn Nhật” quy tụ hệ sinh thái tiện nghi của Panasonic mang ngôn ngữ cân bằng giữa công nghệ và đời sống con người. Tại đây, hàng ngàn khách tham quan đã trực tiếp chạm, tương tác và khám phá các công nghệ tiên tiến nhất có trong sản phẩm vì sức khỏe của Panasonic, từ đó cảm nhận sự tiện nghi và truyền cảm hứng về phong cách sống khỏe, sống hiện đại.

Panasonic cũng dành riêng một khu trải nghiệm các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, để người tham dự có thể trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm các đổi mới sáng tạo trong chăm sóc không gian sống và sức khỏe cá nhân.

Ngoài ra, khách tham quan có thể lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ tại lễ hội mang đậm dấu ấn Nhật Bản tại khu vực photobooth, hay tham gia các trò chơi tương tác, hoạt động trải nghiệm giải pháp sức khỏe toàn diện,… ngay trong chính gian triển lãm của Panasonic.

Đặc biệt, hàng ngàn phần quà hấp dẫn đã được dành tặng người tham gia các hoạt động tại gian hàng, tải ứng dụng Panasonic hoặc mua sắm sản phẩm trong khuôn khổ sự kiện.

Gian hàng Panasonic tại Lễ hội Việt – Nhật giới thiệu các giải pháp chăm sóc toàn diện

Có thể nói, trong suốt hành trình hơn 100 năm hình thành và phát triển, Panasonic đã được biết đến với vị thế là thương hiệu chuẩn Nhật, với các giải pháp sức khỏe toàn diện mang đặc trưng tỉ mỉ, tinh tế và công nghệ tiên tiến của đất nước Phù Tang, đã và đang góp phần nâng cao chất lượng sống của hàng triệu người Việt.

Đó là công nghệ chăm sóc sức khỏe, một trong những trụ cột của Panasonic, được bắt nguồn từ lối sống khoa học, chú trọng sức khỏe, đề cao sạch sẽ của người Nhật. Panasonic đã phát triển nhiều công nghệ và giải pháp làm sạch ưu việt, chăm sóc sức khỏe toàn diện, góp phần định hình một phong cách sống lành mạnh, cân bằng và tràn đầy cảm hứng.

Đó là triết lý hài hòa và sự cân bằng. Với Omotenashi - tinh thần hiếu khách đặc trưng của Nhật Bản, và Kizukai - sự chu đáo trong từng chi tiết, Panasonic luôn đặt mình vào vị trí người dùng. Từ đó, mỗi chi tiết về chức năng, tính tiện dụng đến thiết kế thẩm mỹ đều được chăm chút kỹ lưỡng, nhằm mang đến trải nghiệm thoải mái và dễ chịu trong từng khoảnh khắc sử dụng.

Là nơi con người được đặt làm trung tâm của mọi sáng tạo, với niềm tin công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi phụng sự con người, Panasonic phát triển các sản phẩm, giải pháp để mỗi gia đình tận hưởng cuộc sống tiện nghi, khỏe mạnh, trọn vẹn và bền vững qua nhiều thế hệ.

Chia sẻ nhân sự kiện này, đại diện Panasonic Việt Nam cho biết: “Lễ hội Việt - Nhật là một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa và tăng cường sự gắn kết giữa hai quốc gia. Với Panasonic, Chất lượng Nhật Bản không chỉ là tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, mà còn là những giá trị văn hóa được nuôi dưỡng và phát triển trong hơn một thế kỷ. Chúng tôi tự hào khi đồng hành cùng lễ hội với vai trò Nhà tài trợ chính, góp phần lan tỏa tinh thần Nhật Bản, kết nối văn hoá và mang đến những giải pháp hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh và bền vững hơn cho cộng đồng.”

