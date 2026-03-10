Chuyển đổi số
Trường Đại học Y Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với ANRS MIE - INSERM (Pháp)

Hoàng Anh

Hoàng Anh

08:45 | 10/03/2026
Chiều 9/3/2026, tại Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với Cơ quan nghiên cứu bệnh truyền nhiễm mới nổi ANRS MIE, thuộc Viện Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe quốc gia Pháp (INSERM).
Lễ ký kết do GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội và GS Yazdan Yazdanpanah, Giám đốc ANRS MIE, đồng chủ trì. Tham dự sự kiện còn có PGS.TS Phan Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội; GS Lê Minh Giang, Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng; cùng đại diện các đơn vị chuyên môn, nhà khoa học và chuyên gia của hai bên.

Lễ ký kết hợp tác giữa Đại học Y Hà Nội và ANRS MIE.
Lễ ký kết hợp tác giữa Đại học Y Hà Nội và Cơ quan nghiên cứu bệnh truyền nhiễm mới nổi (ANRS MIE)

Biên bản ghi nhớ lần này được ký kết nhằm tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác khoa học giữa hai đơn vị, vốn đã được thiết lập từ năm 2014. Theo đại diện nhà trường, thỏa thuận mới không chỉ khẳng định cam kết hợp tác lâu dài mà còn mở rộng phạm vi hợp tác, hướng tới triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm và y tế công cộng.

Các nội dung hợp tác trọng tâm bao gồm nghiên cứu về HIV/AIDS, lao, viêm gan virus và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi cũng như các chương trình nghiên cứu liên quan đến tình trạng kháng kháng sinh, một trong những thách thức lớn đối với hệ thống y tế trên toàn thế giới hiện nay.

Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy các hoạt động trao đổi học thuật, tăng cường kết nối giữa các nhà khoa học, tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học và các chương trình đào tạo chuyên môn. Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo nghiên cứu sinh và sau tiến sĩ sẽ được hỗ trợ nhằm phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu chất lượng cao trong lĩnh vực y sinh và y tế công cộng.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Hữu Tú cho biết Việt Nam là quốc gia nhiệt đới với gánh nặng bệnh truyền nhiễm vẫn còn lớn. Việc hợp tác với ANRS MIE một trong những tổ chức nghiên cứu hàng đầu của Pháp trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm sẽ góp phần tăng cường năng lực nghiên cứu, đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên gia trong nước, qua đó nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức y tế mới.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội
GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội

Về phía ANRS MIE, GS Yazdan Yazdanpanah khẳng định tổ chức này cam kết đồng hành cùng Trường Đại học Y Hà Nội trong các chương trình nghiên cứu và đào tạo. Các hoạt động hợp tác sẽ được hỗ trợ bởi mạng lưới các nhà khoa học quốc tế cùng nguồn lực chuyên môn, kỹ thuật và tài chính từ phía Pháp.

GS. Yazdan Yazdanpanah – Giám đốc ANRS MIE (Pháp), thuộc Viện Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe quốc gia Pháp (INSERM).
GS. Yazdan Yazdanpanah – Giám đốc ANRS MIE (Pháp), thuộc Viện Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe quốc gia Pháp (INSERM).

Theo đại diện hai bên, việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác không chỉ mở rộng các chương trình nghiên cứu chung mà còn góp phần thúc đẩy trao đổi học thuật, chuyển giao tri thức và công nghệ trong lĩnh vực y sinh học. Qua đó, quan hệ hợp tác khoa học giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực y tế tiếp tục được củng cố, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng nghiên cứu và đóng góp vào công tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm trong tương lai.

y tế Đại học Y Hà Nội Lễ ký kết Khoa học nghiên cứu bệnh viện đại học Y

