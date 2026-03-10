Chuyển động số
Cuộc sống số

Quy định về thời gian bỏ phiếu bầu cử 2026 diễn ra thế nào

Bùi Hiển

Bùi Hiển

07:00 | 10/03/2026
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 đến 2031 diễn ra ngày 15.3.2026. Quy định thời gian bỏ phiếu đặt ra khung giờ cụ thể nhằm bảo đảm quyền bầu cử của mọi cử tri.
Bầu cử Quốc hội 2026: Lần đầu tiên rút ngắn quy trình và chuyển đổi số toàn diện Bầu cử Quốc hội 2026: Lần đầu tiên rút ngắn quy trình và chuyển đổi số toàn diện
Tuyên truyền đa dạng về người ứng cử để cử tri sáng suốt lựa chọn đại biểu Tuyên truyền đa dạng về người ứng cử để cử tri sáng suốt lựa chọn đại biểu
Bộ Công an hướng dẫn cử tri sử dụng VNeID hỗ trợ bầu cử Quốc hội Bộ Công an hướng dẫn cử tri sử dụng VNeID hỗ trợ bầu cử Quốc hội

Khung giờ bỏ phiếu trong ngày bầu cử

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 đến 2031 diễn ra vào Chủ nhật ngày 15.3.2026. Quy định xác định rõ thời gian bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ sáng và kéo dài liên tục đến 19 giờ cùng ngày.

Ngày 15.3.2026, cử tri cả nước bầu đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Thời gian bỏ phiếu từ 7 giờ đến 19 giờ.
Ngày 15.3.2026, cử tri cả nước bầu đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Thời gian bỏ phiếu từ 7 giờ đến 19 giờ.

Khung giờ này tạo điều kiện để cử tri sắp xếp thời gian tham gia bầu cử. Tổ bầu cử tại từng địa phương tổ chức hoạt động bỏ phiếu xuyên suốt trong ngày. Quy định yêu cầu quá trình bỏ phiếu diễn ra liên tục để bảo đảm quyền tham gia của mọi cử tri trong danh sách.

Một số địa phương có thể điều chỉnh thời gian phù hợp thực tế. Tổ bầu cử được phép mở hòm phiếu sớm hơn nhưng không trước 5 giờ sáng. Tổ bầu cử cũng có thể kéo dài thời gian bỏ phiếu nhưng không quá 21 giờ cùng ngày.

Bảo đảm quyền bỏ phiếu của cử tri

Trước thời điểm kết thúc bỏ phiếu nếu vẫn còn cử tri trong khu vực phòng bỏ phiếu, Tổ bầu cử phải thông báo để cử tri nhanh chóng hoàn thành quyền bầu cử. Quy định yêu cầu Tổ bầu cử đóng hòm phiếu đúng thời gian đã ấn định.

Cán bộ chiến sĩ tàu CSB 6008 bỏ phiếu bầu cử sớm đêm 26.2 tại vùng biển khu vực mỏ Thăng Long - Đông Đô (TP.HCM) ẢNH: TỔ BẦU CỬ ĐƠN VỊ SỐ 10 CUNG CẤP
Cán bộ chiến sĩ tàu CSB 6008 bỏ phiếu bầu cử sớm đêm 26.2 tại vùng biển khu vực mỏ Thăng Long - Đông Đô (TP.HCM) ẢNH: TỔ BẦU CỬ ĐƠN VỊ SỐ 10 CUNG CẤP

Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất ngờ khiến việc bỏ phiếu gián đoạn, Tổ bầu cử phải lập tức niêm phong hòm phiếu và các tài liệu liên quan. Sau đó tổ báo cáo Ban bầu cử và triển khai biện pháp để tiếp tục việc bỏ phiếu.

Một nguyên tắc quan trọng khác bảo đảm tính nghiêm túc của cuộc bầu cử. Ngay cả khi toàn bộ cử tri trong danh sách đã tham gia bỏ phiếu trước 19 giờ, Tổ bầu cử vẫn phải duy trì hoạt động bỏ phiếu đến đúng thời điểm quy định. Việc kiểm phiếu chỉ bắt đầu sau 19 giờ tối.

Không thúc ép cử tri đi bầu sớm

Tổ bầu cử và các thành viên có trách nhiệm tuyên truyền để cử tri tham gia bầu cử đầy đủ. Hoạt động vận động hướng tới việc khuyến khích cử tri thực hiện quyền công dân.

Tuy vậy, quy định không cho phép bất kỳ hình thức thúc ép hoặc gây sức ép để cử tri đi bỏ phiếu sớm nhằm kết thúc việc bỏ phiếu trước thời gian. Quy định này bảo đảm quyền lựa chọn thời điểm tham gia của mỗi cử tri trong khung giờ bầu cử.

Thời gian bỏ phiếu rõ ràng cùng các nguyên tắc tổ chức chặt chẽ tạo nền tảng cho một cuộc bầu cử công khai, minh bạch và bảo đảm quyền chính trị của người dân.

thời gian bỏ phiếu bầu cử 2026 ngày bầu cử 15 3 2026 giờ bỏ phiếu bầu cử quy định bỏ phiếu bầu cử bầu cử quốc hội 2026 giờ mở hòm phiếu bầu cử tổ bầu cử quy định giờ bỏ phiếu quy định ngày bầu cử 2026 cử tri đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa XVI

Bài liên quan

Bộ Công an hướng dẫn cử tri sử dụng VNeID hỗ trợ bầu cử Quốc hội

Bộ Công an hướng dẫn cử tri sử dụng VNeID hỗ trợ bầu cử Quốc hội

Hà Nội trang hoàng rực rỡ trước ngày hội lớn của toàn dân 15/3

Hà Nội trang hoàng rực rỡ trước ngày hội lớn của toàn dân 15/3

Bộ Công an hướng dẫn cử tri sử dụng VNeID hỗ trợ bầu cử Quốc hội

Bộ Công an hướng dẫn cử tri sử dụng VNeID hỗ trợ bầu cử Quốc hội

Bầu cử Quốc hội 2026: Lần đầu tiên rút ngắn quy trình và chuyển đổi số toàn diện

Bầu cử Quốc hội 2026: Lần đầu tiên rút ngắn quy trình và chuyển đổi số toàn diện

Tuyên truyền đa dạng về người ứng cử để cử tri sáng suốt lựa chọn đại biểu

Tuyên truyền đa dạng về người ứng cử để cử tri sáng suốt lựa chọn đại biểu

Có thể bạn quan tâm

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Sách kết tinh trí tuệ, bồi đắp tâm hồn con người trong thời đại số

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Sách kết tinh trí tuệ, bồi đắp tâm hồn con người trong thời đại số

Cuộc sống số
Thế giới đang bước vào thời kỳ phát triển mới với kinh tế tri thức, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ về nguồn lực con người, về tri thức và sức mạnh mềm văn hóa. Trong bối cảnh đó, vai trò của sách, của hoạt động xuất bản và của văn hóa đọc càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3: Nguồn gốc, lịch sử và ý nghĩa

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3: Nguồn gốc, lịch sử và ý nghĩa

Cuộc sống số
Ngày 8/3 năm nào cũng được nhắc đến rầm rộ, nhưng không nhiều người biết ngày này ra đời từ một cuộc đình công của nữ công nhân dệt tại New York hơn 160 năm trước, trước khi trở thành biểu tượng toàn cầu về quyền phụ nữ.
Vịnh Cam Ranh có thể trở thành

Vịnh Cam Ranh có thể trở thành 'trái tim' của một điểm đến toàn cầu

Cuộc sống số
Trong bối cảnh du lịch nghỉ dưỡng đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc, thị trường cần những mô hình mới có khả năng hình thành hệ sinh thái dịch vụ cao cấp, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.
Hà Nội trang hoàng rực rỡ trước ngày hội lớn của toàn dân 15/3

Hà Nội trang hoàng rực rỡ trước ngày hội lớn của toàn dân 15/3

Cuộc sống số
Những ngày này, trên nhiều tuyến phố, trụ sở và cơ quan ở Hà Nội đã đồng loạt lắp đặt pano, băng rôn, khẩu hiệu, tạo không khí trang trọng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Gần 700 tay vợt tham dự Giải Pickleball PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 tại Hà Nội

Gần 700 tay vợt tham dự Giải Pickleball PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 tại Hà Nội

Cuộc sống số
Giải Pickleball PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1–5/4 tại Cung Điền kinh trong nhà Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ gần 700 vận động viên trong và ngoài nước. Sự kiện đánh dấu lần thứ ba một giải thuộc hệ thống PPA Tour Asia được tổ chức tại Việt Nam, góp phần đưa Hà Nội trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ pickleball khu vực.
Xem thêm

Đọc nhiều

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

17°C

Cảm giác: 16°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
19°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 29°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
34°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
34°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
35°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
25°C
Đà Nẵng

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
21°C
Hải Phòng

17°C

Cảm giác: 16°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
19°C
Khánh Hòa

24°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
20°C
Nghệ An

15°C

Cảm giác: 15°C
mây đen u ám
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
14°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
18°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
17°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
17°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
16°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
14°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
15°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
14°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
13°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
13°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
14°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
14°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
14°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
15°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
23°C
Quảng Bình

16°C

Cảm giác: 16°C
mây đen u ám
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
15°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
18°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
18°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
17°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
17°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
17°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
17°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
16°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
16°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
15°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
15°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
15°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
15°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
15°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
15°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
16°C
Thừa Thiên Huế

22°C

Cảm giác: 22°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
17°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
15°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
17°C
Hà Giang

16°C

Cảm giác: 16°C
mây đen u ám
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
16°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
18°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
16°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
16°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,110 18,410
Kim TT/AVPL 18,115 18,420
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,110 18,410
Nguyên Liệu 99.99 17,500 17,700
Nguyên Liệu 99.9 17,450 17,650
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 17,990 18,390
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,940 18,340
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 17,870 18,320
Cập nhật: 10/03/2026 07:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 181,100 184,100
Hà Nội - PNJ 181,100 184,100
Đà Nẵng - PNJ 181,100 184,100
Miền Tây - PNJ 181,100 184,100
Tây Nguyên - PNJ 181,100 184,100
Đông Nam Bộ - PNJ 181,100 184,100
Cập nhật: 10/03/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,110 18,410
Miếng SJC Nghệ An 18,110 18,410
Miếng SJC Thái Bình 18,110 18,410
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,110 18,410
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,110 18,410
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,110 18,410
NL 99.90 17,370
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,400
Trang sức 99.9 17,600 18,300
Trang sức 99.99 17,610 18,310
Cập nhật: 10/03/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 1,841
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,811 18,412
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,811 18,413
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,808 1,838
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,808 1,839
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,788 1,823
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 173,995 180,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 127,989 136,889
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 115,226 124,126
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 102,464 111,364
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 97,542 106,442
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 67,277 76,177
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 1,841
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 1,841
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 1,841
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 1,841
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 1,841
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 1,841
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 1,841
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 1,841
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 1,841
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 1,841
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 1,841
Cập nhật: 10/03/2026 07:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17889 18163 18745
CAD 18857 19135 19753
CHF 33054 33440 34101
CNY 0 3470 3830
EUR 29723 29995 31031
GBP 34236 34627 35570
HKD 0 3231 3434
JPY 159 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15207 15800
SGD 19983 20266 20786
THB 734 797 850
USD (1,2) 26011 0 0
USD (5,10,20) 26052 0 0
USD (50,100) 26081 26100 26311
Cập nhật: 10/03/2026 07:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,071 26,071 26,311
USD(1-2-5) 25,029 - -
USD(10-20) 25,029 - -
EUR 29,948 29,972 31,137
JPY 162.74 163.03 169.95
GBP 34,612 34,706 35,540
AUD 18,136 18,202 18,691
CAD 19,079 19,140 19,703
CHF 33,382 33,486 34,206
SGD 20,118 20,181 20,827
CNY - 3,753 3,855
HKD 3,312 3,322 3,407
KRW 16.28 16.98 18.25
THB 783.02 792.69 844.14
NZD 15,163 15,304 15,674
SEK - 2,798 2,882
DKK - 4,005 4,124
NOK - 2,687 2,768
LAK - 0.94 1.3
MYR 6,214.77 - 6,978.29
TWD 745.64 - 898.43
SAR - 6,903.58 7,232.58
KWD - 83,794 88,677
Cập nhật: 10/03/2026 07:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,041 26,071 26,311
EUR 29,697 29,816 30,988
GBP 34,321 34,459 35,459
HKD 3,292 3,305 3,420
CHF 33,055 33,188 34,114
JPY 161.51 162.16 169.44
AUD 18,019 18,091 18,678
SGD 20,121 20,202 20,779
THB 797 800 835
CAD 19,022 19,098 19,680
NZD 15,179 15,711
KRW 16.93 18.44
Cập nhật: 10/03/2026 07:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26173 26173 26311
AUD 18082 18182 19107
CAD 19038 19138 20155
CHF 33308 33338 34920
CNY 0 3763.6 0
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29908 29938 31663
GBP 34551 34601 36353
HKD 0 3355 0
JPY 162.31 162.81 173.37
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15323 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20139 20269 21002
THB 0 763.5 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 18110000 18110000 18410000
SBJ 16000000 16000000 18410000
Cập nhật: 10/03/2026 07:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,115 26,165 26,311
USD20 26,115 26,165 26,311
USD1 23,807 26,165 26,311
AUD 18,128 18,228 19,339
EUR 30,085 30,085 31,501
CAD 18,984 19,084 20,401
SGD 20,213 20,363 21,333
JPY 162.89 164.39 168.97
GBP 34,430 34,780 35,806
XAU 18,098,000 0 18,312,000
CNY 0 3,652 0
THB 0 800 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 10/03/2026 07:45

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Apple rút MacBook Air M4 khỏi cửa hàng trực tuyến Việt Nam, mở đường cho thế hệ máy tính mới

Apple rút MacBook Air M4 khỏi cửa hàng trực tuyến Việt Nam, mở đường cho thế hệ máy tính mới

Chào đón FIFA World Cup 2026, Lenovo ra mắt bộ đôi laptop mới

Chào đón FIFA World Cup 2026, Lenovo ra mắt bộ đôi laptop mới

vivo Y31d: lựa chọn tối ưu cho người bận rộn

vivo Y31d: lựa chọn tối ưu cho người bận rộn

Smartphone siêu mỏng gắn mô-đun AI gây chú ý tại MWC 2026

Smartphone siêu mỏng gắn mô-đun AI gây chú ý tại MWC 2026

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Khát vọng 6G và cách thức tiếp cận công nghệ 6G

Khát vọng 6G và cách thức tiếp cận công nghệ 6G

Interner từ vũ trụ và câu hỏi ai kiểm soát bầu trời số của một quốc gia (Bài 3)

Interner từ vũ trụ và câu hỏi ai kiểm soát bầu trời số của một quốc gia (Bài 3)

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

Vì sao nhiều người dùng bất ngờ không dùng được momo, zalopay

Vì sao nhiều người dùng bất ngờ không dùng được momo, zalopay

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Hướng tới kỷ nguyên số, Đại học Y Hà Nội dự kiến mở ngành mới

Hướng tới kỷ nguyên số, Đại học Y Hà Nội dự kiến mở ngành mới

Đẩy mạnh lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học trong giai đoạn mới

Đẩy mạnh lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học trong giai đoạn mới

Tổng thống UAE: Sẽ hỗ trợ tối đa nhu cầu năng lượng trước mắt và lâu dài của Việt Nam

Tổng thống UAE: Sẽ hỗ trợ tối đa nhu cầu năng lượng trước mắt và lâu dài của Việt Nam

Giá dầu tăng vọt, Bộ Công Thương khuyến nghị giải pháp ứng phó cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Giá dầu tăng vọt, Bộ Công Thương khuyến nghị giải pháp ứng phó cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Giá dầu tăng vọt, Bộ Công Thương khuyến nghị giải pháp ứng phó cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Giá dầu tăng vọt, Bộ Công Thương khuyến nghị giải pháp ứng phó cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Vì sao nhiều người dùng bất ngờ không dùng được momo, zalopay

Vì sao nhiều người dùng bất ngờ không dùng được momo, zalopay

Netflix mua công ty công nghệ làm phim của Ben Affleck

Netflix mua công ty công nghệ làm phim của Ben Affleck

Thêm một thương hiệu Lifestyle gia nhập thị trường Việt, nhắm tới người tiêu dùng trẻ

Thêm một thương hiệu Lifestyle gia nhập thị trường Việt, nhắm tới người tiêu dùng trẻ

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các

Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các 'ông lớn' AI, thách thức vị thế của Apple

Netflix mua công ty công nghệ làm phim của Ben Affleck

Netflix mua công ty công nghệ làm phim của Ben Affleck

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

BYD ra mắt pin Blade thế hệ 2: sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút, chạy được hơn 1.000 km

BYD ra mắt pin Blade thế hệ 2: sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút, chạy được hơn 1.000 km

Honda Air Blade 125 Marvel: Mẫu xe tay ga giới hạn 4.000 chiếc tại thị trường Việt Nam

Honda Air Blade 125 Marvel: Mẫu xe tay ga giới hạn 4.000 chiếc tại thị trường Việt Nam

GIO MOBI ra mắt 3 dòng xe điện nội khu sản xuất tại Việt Nam

GIO MOBI ra mắt 3 dòng xe điện nội khu sản xuất tại Việt Nam

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Cú sốc Liên Quân: Nhà vô địch SEA Games nhận trận thua trắng tại vòng bảng

Cú sốc Liên Quân: Nhà vô địch SEA Games nhận trận thua trắng tại vòng bảng

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026