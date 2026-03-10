Quy định về thời gian bỏ phiếu bầu cử 2026 diễn ra thế nào

Khung giờ bỏ phiếu trong ngày bầu cử

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 đến 2031 diễn ra vào Chủ nhật ngày 15.3.2026. Quy định xác định rõ thời gian bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ sáng và kéo dài liên tục đến 19 giờ cùng ngày.

Khung giờ này tạo điều kiện để cử tri sắp xếp thời gian tham gia bầu cử. Tổ bầu cử tại từng địa phương tổ chức hoạt động bỏ phiếu xuyên suốt trong ngày. Quy định yêu cầu quá trình bỏ phiếu diễn ra liên tục để bảo đảm quyền tham gia của mọi cử tri trong danh sách.

Một số địa phương có thể điều chỉnh thời gian phù hợp thực tế. Tổ bầu cử được phép mở hòm phiếu sớm hơn nhưng không trước 5 giờ sáng. Tổ bầu cử cũng có thể kéo dài thời gian bỏ phiếu nhưng không quá 21 giờ cùng ngày.

Bảo đảm quyền bỏ phiếu của cử tri

Trước thời điểm kết thúc bỏ phiếu nếu vẫn còn cử tri trong khu vực phòng bỏ phiếu, Tổ bầu cử phải thông báo để cử tri nhanh chóng hoàn thành quyền bầu cử. Quy định yêu cầu Tổ bầu cử đóng hòm phiếu đúng thời gian đã ấn định.

Cán bộ chiến sĩ tàu CSB 6008 bỏ phiếu bầu cử sớm đêm 26.2 tại vùng biển khu vực mỏ Thăng Long - Đông Đô (TP.HCM) ẢNH: TỔ BẦU CỬ ĐƠN VỊ SỐ 10 CUNG CẤP

Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất ngờ khiến việc bỏ phiếu gián đoạn, Tổ bầu cử phải lập tức niêm phong hòm phiếu và các tài liệu liên quan. Sau đó tổ báo cáo Ban bầu cử và triển khai biện pháp để tiếp tục việc bỏ phiếu.

Một nguyên tắc quan trọng khác bảo đảm tính nghiêm túc của cuộc bầu cử. Ngay cả khi toàn bộ cử tri trong danh sách đã tham gia bỏ phiếu trước 19 giờ, Tổ bầu cử vẫn phải duy trì hoạt động bỏ phiếu đến đúng thời điểm quy định. Việc kiểm phiếu chỉ bắt đầu sau 19 giờ tối.

Không thúc ép cử tri đi bầu sớm

Tổ bầu cử và các thành viên có trách nhiệm tuyên truyền để cử tri tham gia bầu cử đầy đủ. Hoạt động vận động hướng tới việc khuyến khích cử tri thực hiện quyền công dân.

Tuy vậy, quy định không cho phép bất kỳ hình thức thúc ép hoặc gây sức ép để cử tri đi bỏ phiếu sớm nhằm kết thúc việc bỏ phiếu trước thời gian. Quy định này bảo đảm quyền lựa chọn thời điểm tham gia của mỗi cử tri trong khung giờ bầu cử.

Thời gian bỏ phiếu rõ ràng cùng các nguyên tắc tổ chức chặt chẽ tạo nền tảng cho một cuộc bầu cử công khai, minh bạch và bảo đảm quyền chính trị của người dân.