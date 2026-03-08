Vịnh Cam Ranh có thể trở thành “trái tim” của một điểm đến toàn cầu

Cơ hội trở thành “thủ phủ du thuyền” của Việt Nam

Ngày 7/3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Kỷ nguyên vịnh biển: Xu hướng toàn cầu cảng giải trí du thuyền”. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của các cơ quan chức năng, chuyên gia và nhiều nhà đầu tư.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh kinh tế biển đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Thông qua hội thảo, nhằm tạo ra diễn đàn trao đổi giữa các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế, các tổ chức tư vấn quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp để cùng nhìn nhận về: xu hướng phát triển cảng du thuyền và kinh tế vịnh biển. Đồng thời thúc đẩy cơ hội phát triển mô hình cảng giải trí du thuyền tại Việt Nam và tiềm năng hình thành hệ sinh thái trải nghiệm biển cao cấp tại Cam Ranh - Khánh Hòa.

Phát biểu mở đầu hội thảo, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Nguyễn Ngọc Tiến cho biết, trên thế giới, nhiều vịnh biển đã trở thành trung tâm phát triển năng động của kinh tế biển và du lịch cao cấp. Tại châu Âu, Trung Đông hay châu Á - Thái Bình Dương, các vịnh biển kín gió thường được quy hoạch thành tổ hợp du lịch - giải trí quy mô lớn gắn với cảng du thuyền, trung tâm thương mại, khách sạn và bất động sản nghỉ dưỡng, thu hút mạnh dòng khách cao cấp và nhà đầu tư quốc tế.

Tại Việt Nam, vịnh Cam Ranh được đánh giá có tiềm năng lớn tham gia xu hướng này. Vịnh Cam Ranh nổi bật nhờ cảnh quan đẹp, địa hình kín gió, độ sâu tự nhiên lý tưởng, mặt nước rộng và khí hậu ổn định quanh năm - những điều kiện thuận lợi để phát triển cảng du thuyền, du lịch biển cao cấp và các tổ hợp giải trí ven vịnh.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tiến, bên cạnh lợi thế tự nhiên, khu vực Cam Ranh còn sở hữu hạ tầng kết nối quốc tế thuận lợi với sân bay quốc tế Cam Ranh - một trong những sân bay du lịch nhộn nhịp nhất Việt Nam, giúp khu vực dễ dàng tiếp cận dòng khách quốc tế, đặc biệt là phân khúc cao cấp. Cam Ranh được kỳ vọng không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng mà còn có tiềm năng trở thành trung tâm du lịch - giải trí - dịch vụ biển tầm cỡ khu vực.

“Để biến lợi thế thành động lực tăng trưởng bền vững, Khánh Hòa cần tư duy mới và giải pháp đột phá, đặc biệt là đầu tư hạ tầng chiến lược như cao tốc kết nối Tây Nguyên, mở rộng sân bay và cảng biển, đồng thời phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn như kinh tế biển, du lịch quốc tế, logistics, công nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Trong bối cảnh du lịch nghỉ dưỡng đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc, thị trường cần những mô hình mới có khả năng hình thành hệ sinh thái dịch vụ cao cấp, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách. Nếu được quy hoạch bài bản, vịnh Cam Ranh hoàn toàn có thể trở thành “trái tim” của một điểm đến toàn cầu - nơi hội tụ cộng đồng du thuyền, giới doanh nhân và tầng lớp khách hàng quốc tế có mức chi tiêu cao” - ông Nguyễn Ngọc Tiến nhấn mạnh.

Hướng tới kỷ nguyên kinh tế vịnh biển

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia cho rằng các mô hình thành công trên thế giới như Monaco, Dubai hay Singapore cho thấy cảng du thuyền có thể trở thành hạt nhân hình thành các trung tâm giải trí – thương mại ven biển. Các chuyên gia đánh giá cao vịnh Cam Ranh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế vịnh biển. Hạ tầng kết nối tại Cam Ranh đang dần hoàn thiện với Sân bay quốc tế Cam Ranh, các tuyến cao tốc ven biển và hệ thống cảng biển. Hơn thế tháng 8/2025, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bến cảng khách KN Cam Ranh (Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh).

Dự án được kỳ vọng không chỉ tạo điểm nhấn ven vịnh mà còn mở ra khả năng đón khách đường biển, từng bước đưa Cam Ranh trở thành điểm kết nối trên “hải trình vàng” châu Á.

Quang cảnh hội thảo.

Các chuyên gia đồng thời cho rằng, vịnh Cam Ranh nếu được quy hoạch đồng bộ từ hạ tầng hàng hải, khu kỹ thuật bảo dưỡng tàu đến hệ sinh thái lưu trú - thương mại - giải trí ven vịnh thì hoàn toàn có thể từng bước hình thành một trung tâm du thuyền mới của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đặc biệt, CaraWorld được nhắc đến như một dự án định hướng phát triển theo mô hình đô thị - giải trí vịnh biển tại Cam Ranh tích hợp các không gian lưu trú, thương mại và dịch vụ ven vịnh, hướng tới hình thành một trung tâm giải trí - du thuyền quy mô, góp phần bổ sung hệ sinh thái dịch vụ biển tại khu vực trong thời gian tới.

Ông Phạm Tường Huân - Giám đốc Kinh doanh Toàn quốc dự án CaraWorld cho hay, CaraWorld định hướng thành lõi trung tâm thương mại, lễ hội, tiện ích đẳng cấp của vịnh biển Cam Ranh. CaraWorld hiện thực hoá bằng bộ 3 nguyên tắc không khoảng cách, gồm: không khoảng cách với bến du thuyền, sân bay quốc tế; không khoảng cách với biển; không khoảng cách với nhu cầu đỉnh cao của khách hàng.

Để hiện thực hoá điều này, CaraWorld được xây dựng tạo lý do để khách hàng tới, không đơn thuần để ở. CaraWorld phát triển nhiều sản phẩm căn hộ, biệt thự, nhà phố cao cấp; phát triển thêm cụm tổ hợp cảng du thuyền quy mô hàng đầu khu vực có thể đón tàu khách hàng đầu thế giới cập cảng; xây dựng tuyến phố, quảng trường xuyên suốt quanh năm, tạo dòng khách thật, dòng tiền thật cho nhà đầu tư. CaraWorld cũng sẻ tổ chức lễ hội mang tầm vóc quốc tế, chuẩn hoá tiêu chuẩn vận hành 5 sao cho trải nghiệm tại CaraWorld, tạo sự bền vững, gia tăng giá trị cho khách hàng. Đặc biệt là dựa vào nền kinh tế sự kiện biển, xây dựng mô hình trải nghiệm trọn vẹn cả năm với các lễ hội của du thuyền quốc tế, thể thao trên biển, bãi biển, hội nghị, triển lãm tầm cỡ khu vực…