Vietlott đồng hành cùng giải VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025

VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 là sự kiện lần thứ 4 được tổ chức tại Khánh Hòa. Sự kiện góp phần tiếp tục khẳng định vị thế là một giải chạy uy tín dành cho cộng đồng yêu thể thao. Bên cạnh đó, đây cũng đồng thời là một sân chơi thể thao đẳng cấp, góp phần đẩy mạn thu hút du khách khám phá vẻ đẹp thành phố biển và quảng bá du lịch tới bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 đã trở thành giải chạy lớn nhất hệ thống với quy mô vận động viên đăng ký tham gia đạt mức kỷ lục, khoảng 13.000 vận động viên.

Sự kiện năm nay có sự đồng hành của gian hàng Vietlott. Góp mặt tại sự kiện, Vietlott mang đến không khí sôi động, vui vẻ với gian hàng giới thiệu các sản phẩm xổ số tự chọn. Bên cạnh đó, gian hàng Vietlott còn là điểm dừng chân để mọi người giao lưu, trải nghiệm chụp ảnh check-in và tìm hiểu về các sản phẩm phẩm xổ số điện toán hiện đại như Power 6/55; Mega 6/45; Max 3D; Max 3D Pro hay Keno.

Các sản phẩm được giới thiệu với thông tin rõ ràng, minh bạch, giúp khách hàng dễ dàng tìm hiểu cách chơi và giá trị giải thưởng. Khách hàng tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn thông qua ứng dụng Vietlott SMS – một kênh mua vé số điện toán hiện đại, tiện lợi và an toàn. Mỗi giao dịch đều được đảm bảo minh bạch, nhanh chóng và hoàn toàn hợp pháp; đồng thời việc trả thưởng cũng được thực hiện nhanh gọn, chính xác, giúp khách hàng an tâm tận hưởng niềm vui trọn vẹn.

Vietlott đồng hành VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025.

Thông qua đội ngũ tư vấn tận tình tại gian hàng, khách hàng đã được hướng dẫn chi tiết, giải đáp thắc mắc và chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về hành trình đồng hành cùng hàng triệu người chơi trên cả nước. Điểm nhấn là mỗi khách hàng khi ghé gian hàng Vietlott sẽ có cơ hội trúng thưởng các giải thưởng hàng chục tỷ đồng từ Vietlott.