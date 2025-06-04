Kinh tế số
Thị trường

IHG sớm khai trương voco Scenia Bay Nha Trang

Anh Thái

Anh Thái

18:12 | 04/06/2025
Khách sạn với 250 phòng tuyệt đẹp, voco Scenia Bay Nha Trang, dự kiến khai trương cuối 2025 là một dấu ấn mới của thương hiệu tại Việt Nam.
Tập đoàn IHG Hotels & Resorts (IHG) là một trong những tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới, vừa tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng tại Việt Nam thông qua việc ký kết hợp tác vận hành khách sạn với Công ty Cổ phần Nha Trang Bay, thành viên của Tập đoàn GreenSpark.

Theo đó, khách sạn voco Scenia Bay Nha Trang – By IHG - tọa lạc ngay trung tâm thành phố biển Nha Trang và dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm nay.

Khách sạn với quy mô 250 phòng nghỉ hiện đại, đẳng cấp 100% view biển trực diện sẽ mang đến tầm nhìn hướng biển ngoạn mục từ toàn bộ 28 tầng. Đây sẽ là điểm đến lý tưởng, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm trải nghiệm lưu trú đẳng cấp tại thành phố biển vốn nổi tiếng với những bãi cát trắng mịn, làn nước trong xanh và hải sản tươi ngon đặc trưng.

IHG sớm khai trương voco Scenia Bay Nha Trang
voco Scenia Bay Nha Trang sẽ khai trương vào cuối năm nay

“Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng Công ty Cổ phần Nha Trang Bay trong dự án khách sạn đầu tiên của công ty. Hai bên cùng chung mục tiêu đưa du khách khám phá những điểm đến mới mẻ và đầy tiềm năng tại Việt Nam. Sự ra đời của voco Scenia Bay Nha Trang – By IHG là sự bổ sung hoàn hảo vào danh mục khách sạn của IHG tại thành phố biển xinh đẹp này.

“voco là thương hiệu cao cấp phát triển nhanh nhất trong hệ thống IHG, và đang ngày càng chiếm được cảm tình của cả khách nghỉ dưỡng lẫn khách công tác tại Việt Nam. Việc ra mắt lần đầu tiên voco tại Việt Nam với sự kiện ra mắt voco Ma Belle Danang – By IHG và khai trương khu nghỉ dưỡng voco đầu tiên trên thế giới – voco Quảng Bình Resort – By IHG là minh chứng rõ ràng nhất. Chúng tôi rất mong chờ được chào đón những vị khách đầu tiên vào cuối năm nay.” Ông Đinh Trọng Khoa, Giám đốc Phát triển khu vực Đông Nam Á & Hàn Quốc, Tập đoàn IHG, chia sẻ.

Đại diện cho Công ty Cổ phần Nha Trang Bay, ông Trần Đức Long, Tổng Giám Đốc cho biết:

“Ngành Du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, với đà tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững. Chỉ riêng trong quý I năm nay, Việt Nam đã đón 6 triệu lượt khách quốc tế - con số kỷ lục từ trước đến nay trong một quý của ngành du lịch. Đây là thời điểm lý tưởng để giới thiệu những điểm đến mới bên ngoài các đô thị trung tâm, mang đến cho du khách thêm nhiều lựa chọn mới mẻ và hấp dẫn, đúng như cách chúng tôi đang làm với khách sạn voco Scenia Bay Nha Trang – By IHG.”

“Thương hiệu voco với tinh thần ấm áp, gần gũi và hiếu khách hoàn toàn phù hợp với định hướng mà chúng tôi mong muốn dành cho dự án này. IHG có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển các điểm đến cấp hai và ba nhờ mô hình chuyển đổi nhanh và khả năng mang đến những trải nghiệm khác biệt. Cùng với danh tiếng toàn cầu của họ, chúng tôi tin tưởng vào sự hợp tác hiệu quả nhằm thu hút thêm nhiều du khách quốc tế đến với Nha Trang.”Ông Long chia sẻ thêm.

voco là thương hiệu cao cấp phát triển nhanh nhất của IHG, mang đến trải nghiệm lưu trú độc đáo, tinh tế và khác biệt. Mỗi khách sạn đều sở hữu cá tính riêng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đồng bộ theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Cách Sân bay Quốc tế Cam Ranh chưa đầy một giờ lái xe, khách sạn voco Scenia Bay Nha Trang – By IHG nằm trong dự án bất động sản lớn nhất của Công ty Cổ phần Nha Trang Bay, một phần quan trọng của quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đầy tiềm năng của địa phương.

Khách sạn sở hữu vị trí đắc địa ngay sát bãi biển, đồng thời gần kề nhiều điểm tham quan nổi tiếng như Bãi biển Nha Trang, Tháp Bà Ponagar, Chợ Vĩnh Hải, Bến du thuyền và các khu tắm bùn thư giãn nổi tiếng.

Các dịch vụ tiện ích của khách sạn voco Scenia Bay Nha Trang – by IHG bao gồm: hồ bơi, nhà hàng, quầy bar… và không gian hội nghị. Đây sẽ là khách sạn thứ tư của IHG tại Nha Trang, bên cạnh InterContinental Nha Trang, InterContinental Residences Nha Trang và Six Senses Ninh Vân Bay.

Được biết, Nha Trang đang ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Trong năm 2024, tỉnh ghi nhận mức tăng trưởng du lịch ấn tượng với 10,8 triệu lượt khách, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, có đến 4,8 triệu lượt khách quốc tế bị cuốn hút bởi những bãi biển tuyệt đẹp, các điểm lặn lý tưởng và thưởng thức hải sản tươi ngon đặc trưng của thành phố này
Việt Nam tiếp tục là thị trường tăng trưởng trọng điểm của IHG với 20 khách sạn thuộc 8 thương hiệu: Six Senses Hotels Resorts Spas, Regent Hotels & Resorts, InterContinental Hotels & Resorts, Vignette Collection, Hotel Indigo, Crowne Plaza Hotels & Resorts, voco hotels và Holiday Inn Hotels & Resorts. Tập đoàn hiện đang phát triển thêm 22 khách sạn mới trên khắp cả nước.
