Khách sạn Vignette Collection chính thức ra mắt tại Hội An

Theo đó, khách sạn Moire Hội An, Vignette Collection sẽ chính thức được ra mắt tại đô thị cổ Hội An - Di sản UNESCO vào năm nay theo thỏa thuận chuyển đổi hợp tác quản lý với Công ty Cổ phần Ngọc Hội An .

Như vậy Moire Hội An, Vignette Collection đã chính thức gia nhập dòng Luxury & Lifestyle của IHG, danh mục thương hiệu cao cấp lớn thứ hai trên thế giới. Dưới thương hiệu Vignette Collection, Moire Hội An sẽ trải qua quá trình nâng cấp toàn diện, khoác lên mình diện mạo mới và chuyển đổi từ Bay Resort Hoi An.

Khách sạn sẽ mang đến cho du khách một kỳ nghỉ kết hợp hoàn hảo giữa bảo tồn di sản, sự sang trọng hiện đại và cơ hội khám phá trải nghiệm ngay tại trung tâm Hội An và bên bờ sông Hoài - điểm đến du lịch duyên hải miền Trung nổi tiếng với lịch sử và bề dày văn hóa đa dạng, phong phú.

Moire Hội An, Vignette Collection hứa hẹn mang đến trải nghiệm đẳng cấp với 128 phòng nghỉ, bao gồm các biệt thự hồ bơi và phòng suite sang trọng. Khách sẽ được trải nghiệm không gian được lấy cảm hứng từ họa tiết ‘Moire’ - những đường nét gợn sóng mềm mại, uốn lượn. Mỗi thiết kế đều gợi lên cảm giác về chuyển động, dòng chảy và kết cấu, kết hợp hài hòa với phong cách retro đầy tinh tế.

Chia sẻ tại lễ khánh thành, ông Chris Anklin, Giám đốc Phát triển Cấp cao của IHG Hotels & Resorts cho biết: "Du lịch Hội An đang tăng trưởng ấn tượng, dự kiến đạt 4,3 triệu du khách trong năm nay, tăng 10% so với năm 2023. Đây là thời điểm hoàn hảo để chúng tôi giới thiệu Moire Hội An, thành viên mới nhất của Vignette Collection, đến với du khách. Tọa lạc tại trung tâm của Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, khách sạn Moire Hội An, Vignette Collection mở ra cánh cửa dẫn lối du khách đến với những kỳ quan kiến trúc phố cổ, dạo bước trên những con đường lát đá cổ kính, chiêm ngưỡng những ngôi nhà gỗ được bảo tồn cẩn thận và khám phá những cửa hàng truyền thống độc đáo”.

“Chúng tôi rất hào hứng khi lần đầu hợp tác cùng Công ty Cổ phần Ngọc Hội An để cùng hiện thực hóa tầm nhìn chung cho dự án đầy tiềm năng này. Thương vụ chuyển đổi nhanh chóng này đã cho thấy sức hút mạnh mẽ của thương hiệu Vignette Collection, cũng như năng lực vượt trội của đội ngũ IHG địa phương và trên toàn cầu,” ông Chris Anklin chia sẻ thêm.

Đại diện phía đối tác, bà Nguyễn Thái Đông Hương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ngọc Hội An, chia sẻ: “IHG đã khẳng định vị thế vững chắc trong lĩnh vực quản lý và phát triển khách sạn và khu nghỉ dưỡng đẳng cấp tại Việt Nam với bộ sưu tập các thương hiệu quốc tế ấn tượng. Chúng tôi tin rằng IHG là đối tác hoàn hảo để thực hiện hóa tầm nhìn của chúng tôi tại Hội An. Chúng tôi mong muốn mang đến một điểm đến nghỉ dưỡng độc đáo, nơi khách hàng có thể đắm mình trong nét đẹp hoài cổ của phố Hội đồng thời tận hưởng sự tiện nghi và sang trọng của thời hiện đại”.

“Thuộc bộ sưu tập Vignette Collection, thương hiệu mà ở đó mỗi khách sạn đều kể câu chuyện của riêng mình, Moire Hội An sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm sâu sắc và cá nhân hóa, khơi nguồn cảm hứng thôi thúc họ kéo dài kỳ nghỉ để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp tiềm ẩn của phố cổ Hội An”. Bà Hương nói thêm.

Toạ lạc tại khối Xuyên Trung, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, khách sạn Moire Hội An, Vignette Collection cách phố cổ 5 phút dạo bộ và sân bay quốc tế Đà Nẵng 30 phút lái xe. Bước vào thế giới tiện nghi và sang trọng tại Moire Hội An, Vignette Collection, du khách sẽ được trải nghiệm những dịch vụ đẳng cấp, từ hai nhà hàng và quầy bar với thực đơn tinh tế tôn vinh ẩm thực địa phương, đến hồ bơi ngoài trời, trung tâm thể thao hiện đại và spa sang trọng. Không gian hội họp độc đáo, lấy cảm hứng từ những quán cà phê phòng khách cổ điển, sẽ mang đến những trải nghiệm khó quên. Moire Hội An, Vignette Collection còn là điểm khởi đầu lý tưởng cho hành trình khám phá phố cổ với hàng loạt hoạt động hấp dẫn và tour du lịch có hướng dẫn được thiết kế phù hợp nhu cầu của du khách yêu thích khám phá và nhóm khách gia đình.