MEGAN 2.0: Bom tấn mùa hè dành riêng cho GenZ

MEGAN 2.0 mở màn với sự trở lại của búp bê công nghệ cao M3gan, biểu tượng kinh dị từng khiến khán giả “vừa sợ vừa mê” trong phần đầu.

Nhưng giờ đây, M3gan không còn là một AI sát thủ vô cảm, mà trở thành người bạn đồng hành hài hước, mạnh mẽ và đầy nhân tính của cô bé Cady trong cuộc chiến chống lại một AI phản diện mới tên Amelia.

MEGAN 2.0 mở màn với sự trở lại của búp bê công nghệ cao M3gan.

Sự lột xác của M3gan được ví như màn “dậy thì thành công” ngoạn mục: cao lớn, mạnh mẽ và... hỗn hơn. Không chỉ tung chiêu võ thuật như một điệp viên chuyên nghiệp, cô còn biết “cà khịa” Gemma bằng những câu thoại sắc bén và biểu cảm đầy châm biếm, tạo nên chất giải trí độc đáo cho phim.

Khác với phần đầu mang thiên hướng kinh dị slasher, MEGAN 2.0 mạnh dạn “chuyển pha” sang thể loại hành độn, giật gân, với nhịp độ nhanh, dồn dập, đậm chất “bom tấn mùa hè”.

Những màn đối đầu giữa M3gan và Amelia khiến khán giả liên tưởng đến Mission: Impossible, Terminator hay Fast & Furious, với các phân cảnh rượt đuổi, đột nhập, tấn công AI nghẹt thở từng phút.

Đặc biệt, cao trào phim còn khiến khán giả thích thú khi M3gan sử dụng cả Túy quyền, một chiêu võ tưởng chừng chỉ có ở phim võ thuật cổ điển, nay được AI ứng dụng cực sáng tạo. Bên cạnh giải trí, MEGAN 2.0 cũng mang đến một tầng sâu đáng suy ngẫm về mối quan hệ giữa con người và công nghệ.

Không sa đà vào việc lên án AI, phim đặt ra câu hỏi về đạo đức, mục đích tồn tại và cách chúng ta đối xử với trí tuệ nhân tạo, liệu có nên làm bạn, làm cha mẹ hay làm kẻ kiểm soát?

Nhân vật Gemma, từ người sáng tạo M3gan, giờ trở thành một “phụ huynh bất đắc dĩ” của AI, đối diện với trách nhiệm không chỉ nuôi dạy cháu gái Cady mà còn là “dạy dỗ” M3gan, một thực thể đang dần phát triển ý thức.

EGAN 2.0 ghi dấu ấn với doanh thu mở màn toàn cầu đạt 17,1 triệu USD, giúp cho tác phẩm trở thành phim hành động viễn tưởng, pha chất kinh dị ăn khách nhất tuần qua, vượt nhiều siêu phẩm khác ra mắt cùng thời điểm như 28 Years Later.

Trên Rotten Tomatoes, MEGAN 2.0 nhận được điểm số khả quan từ hai phía chuyên môn lẫn khán giả. 60% là mức điểm mở màn “tươi” của phim từ các nhà phê bình, đến từ nỗ lực đầy mạo hiểm của ekip khi chuyển đổi từ kinh dị slasher sang hành động hài, mà theo The Guardian thì nó mang phong cách "Nhiệm vụ bất khả thi dành cho GenZ".

Chuyên trang này cũng bổ sung MEGAN 2.0 "vừa đủ sức hút nhờ năng lượng dồi dào", bên cạnh phần cốt truyện phức tạp với các yếu tố gián điệp và âm mưu chính trị xoay chuyển liên tục. Trái ngược với ý kiến chuyên môn, khán giả lại đón nhận MEGAN 2.0 nồng nhiệt hơn khi phim đạt 83% tươi trên Rotten Tomatoes (cao hơn phần đầu) với điểm trung bình 4,2/5.

Nhiều người xem đánh giá cao việc đạo diễn Johnstone mang đến một M3gan hài hước, “mỏ hỗn” và hành động mãn nhãn.

Với nhịp độ nhanh, tình huống gây cười, pha hành động đỉnh cao và câu hỏi sâu sắc về tương lai sống chung với AI, MEGAN 2.0 xứng đáng là bộ phim giải trí đúng nghĩa, đặc biệt dành cho khán giả GenZ – những người đang bước vào kỷ nguyên công nghệ với vô vàn câu hỏi về đạo đức, cảm xúc và bản sắc con người.

Phim đang khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 27/6/2025.