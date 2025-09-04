Điện tử tiêu dùng
Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Anh Thái

Anh Thái

10:13 | 04/09/2025
Theo Samsung, Galaxy Tab S10 Lite sẽ giúp người dùng phát huy ý tưởng, duy trì năng suất công việc - trải nghiệm trọn vẹn cho mọi nhu cầu hàng ngày.
Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày
Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Điểm đáng chú ý của Samsung Galaxy Tab S10 Lite đó chính là mức giá phải chăng và chiếc bút S Pen đi kèm hỗ trợ sáng tạo dễ dàng. Cùng với đó là các tính năng thông minh của Samsung giúp nâng cao hiệu suất và khả năng sáng tạo, trong khi trải nghiệm kết nối liền mạch bảo đảm ý tưởng, nội dung và công việc luôn được đồng bộ trong hệ sinh thái Galaxy.

“Galaxy Tab S10 Lite mang đến những tính năng thiết thực và hữu ích cho đông đảo người dùng trên toàn cầu. Chúng tôi tạo ra thiết bị này như một người bạn đồng hành tin cậy, giúp người dùng tận dụng tối đa từng khoảnh khắc với những tính năng thông minh và thiết kế linh hoạt, phù hợp với nhịp sống hiện đại – từ lớp học đến giải trí, từ công việc đến sáng tạo.” Ông Changtae Kim, Phó Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển Điện toán Mới, Ngành hàng Trải nghiệm Di động tại Samsung Electronics, chia sẻ.

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày
Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Galaxy Tab S10 Lite màn hình rộng 10.9 inch, lý tưởng cho việc xem phim, lướt web cũng như học tập

Để đáp ứng được mọi tác vụ thường ngày, Samsung đã trang bị cho Galaxy Tab S10 Lite màn hình rộng 10.9 inch, lý tưởng cho việc xem phim, lướt web cũng như học tập. Việc thưởng thức nội dung yêu thích trên màn hình rộng, sống động, mượt mà, thích ứng với cả các hoạt động dù là trong nhà hay ngoài trời nhờ công nghệ Vision Booster và độ sáng tối đa 600 nits.

Máy cũng được trang bị công nghệ để giảm ánh sáng xanh, giúp tăng cường sự thoải mái khi xem trong thời gian dài.

Được trang bị vi xử lý nâng cấp cùng dung lượng bộ nhớ mở rộng, Galaxy Tab S10 Lite mang đến hiệu năng mượt mà cho mọi tác vụ thường ngày, từ chuyển đổi linh hoạt giữa nhiều tab khi nghiên cứu đến xử lý công việc đa nhiệm.

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày
Galaxy Tab S10 Lite sở hữu viên pin dung lượng lớn 8.000mAh kết hợp khả năng sạc siêu nhanh

Viên pin dung lượng lớn 8.000mAh kết hợp khả năng sạc siêu nhanh giúp thiết bị có thể đồng hành cùng người dùng, sẵn sàng cho mọi chuyến đi hay những phiên giải trí kéo dài và học tập nhiều giờ mà không bị gián đoạn.

Một trong những ‘tâm điểm’ đáng chú ý của Galaxy Tab S10 Lite đó chính là các tính năng thông minh cho khả năng sáng tạo và bứt phá hiệu năng hiệu quả. Cụ thể, với bộ công cụ trực quan, cùng bút S Pen đi kèm, Galaxy Tab S10 Lite mang đến trải nghiệm sáng tạo theo thời gian thực, với tốc độ phản hồi nhanh và độ chính xác cao. Từ việc ghi chú nhanh trong cuộc gọi cho đến phác thảo bố cục trên đường đến lớp, người dùng có thể dễ dàng nắm bắt và phát triển ý tưởng ngay khi chúng xuất hiện.

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày
Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Tính năng Thông minh trên Samsung Notes hỗ trợ người dùng tổ chức và xử lý thông tin hàng ngày một cách hiệu quả

Các Tính năng Thông minh trên Samsung Notes hỗ trợ người dùng tổ chức và xử lý thông tin hàng ngày một cách hiệu quả. Trợ giúp viết tay giúp sắp xếp và chuyển đổi ghi chú viết tay gọn gàng, trong khi tính năng Giải toán mang đến khả năng giải toán tức thì. Với bút S Pen người dùng cũng có thể chú thích nhanh hoặc biên tập toàn diện trực tiếp trên file PDF, sau đó xuất ra bản hoàn chỉnh mà không cần chuyển đổi ứng dụng. Với tính năng chia đôi màn hình, việc vừa theo dõi slide bài giảng vừa ghi chú hoặc tham chiếu hình ảnh trở nên liền mạch, tối ưu trải nghiệm đa nhiệm và sắp xếp nội dung.

Galaxy Tab S10 Lite cũng đóng vai trò như một trợ lý AI thông minh, với tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm, cho phép dịch thuật hoặc tra cứu nội dung ngay lập tức tại bất kỳ vị trí nào trên màn hình. Hay truy cập thông tin kịp thời mà không bị gián đoạn khỏi tác vụ đang thực hiện. Cũng như phím tắt Galaxy AI trên bao da kèm bàn phím để mang đến khả năng truy cập nhanh vào các công cụ AI để hỗ trợ sáng tạo ý tưởng, giải quyết công việc hoặc tìm kiếm thông tin.

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày
Galaxy Tab S10 Lite cũng cho phép truy cập vào hệ sinh thái ứng dụng bên thứ ba

Galaxy Tab S10 Lite cũng cho phép truy cập vào hệ sinh thái ứng dụng bên thứ ba giúp người dùng tìm thấy công cụ phù hợp với phong cách làm việc và sáng tạo riêng. Bên cạnh những ứng dụng phổ biến được cài sẵn như Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion và Notion…, bên cạnh nhiều lựa chọn khác như Noteshelf 3, ArcSite, Sketchbook và Picsart… đảm bảo ý tưởng được phát triển trọn vẹn, từ phác thảo ban đầu đến hiện thực hóa hoàn chỉnh.

Samsung còn mang đến ưu đãi độc quyền cho người dùng Galaxy Tab S10 Lite như Goodnotes cung cấp 1 năm sử dụng miễn phí phiên bản đầy đủ; Clip Studio Paint tặng 6 tháng dùng thử kèm ưu đãi 20% cho lần đăng ký đầu tiên; LumaFusion ưu đãi 66% cùng 1 tháng Creator Pass miễn phí; và Notion mang đến 1 tháng trải nghiệm gói Plus tích hợp AI.

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày
Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày
Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày
Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Galaxy Tab S10 Lite cũng đóng vai trò như một trợ lý AI thông minh

Galaxy Tab S10 Lite chính thức lên kệ từ ngày 5 tháng 9 với hai màu: Xám và Bạc cùng giá bán lẻ đề nghị: 8.990.000 đồng cho Tab S10 Lite Wi-Fi phiên bản 6GB+128GB; giá 10.490.000 đồng cho Tab S10 Lite 5G phiên bản 6GB+128GB.

Đặc biệt, từ ngày 05/09 đến 30/9/2025 khi mua Tab S10 Lite người dùng sẽ nhận được:

- Phiếu mua hàng 500.000 đồng hoặc ưu đãi dành cho ngành giáo dục đến 1 triệu đồng

- Ưu đãi trả góp 3 không (không trả trước, không lãi suất, không phụ phí trong vòng 12 tháng).

- Bộ quà dịch vụ đặc quyền đến 4.5 triệu đồng bao gồm:

GoodNotes Premium 1 năm

Clip Studio Paint Expert 6 tháng

Adobe Lightroom 2 tháng

Luma Fusion ưu đãi giảm 66% gói trọn đời

Arcsite miễn phí dùng thử 30 ngày

Noteshelf 3 ưu đãi giảm 30% gói trọn đời

Notion miễn phí dùng thử gói Plus + Notion AI 30 ngày

- Ưu đãi 50% dành cho phụ kiên mua kèm

- Mua kèm Buds Core với giá 990.000 đồng

Chi tiết xem thêm tại: Samsung Newsroom hoặc Samsung.com.

Samsung Tablet Galaxy Tab S10 Lite tablet cho học sinh sinh viên

