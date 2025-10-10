Được biết, Việt Nam hiện nằm trong top 5 quốc gia có lượng người dùng hoạt động hàng tuần cao nhất của ChatGPT tại châu Á, tăng gấp 3 lần chỉ trong vòng một năm qua, phản ánh sự quan tâm lớn đến việc ứng dụng AI vào đời sống hàng ngày. Và gói ChatGPT Go được ra mắt trong bối cảnh công cụ của OpenAI đang tăng trưởng mạnh mẽ tại Việt Nam.

Với mức giá 132.000 đồng mỗi tháng (đã bao gồm VAT), người dùng ChatGPT Go sẽ được sử dụng các tính năng phổ biến nhất của ChatGPT, bao gồm giới hạn tin nhắn cao hơn, tạo ảnh, tải tệp lên và ghi nhớ hội thoại, ất cả đều được vận hành bởi GPT-5, mô hình tiên tiến nhất của OpenAI.

OpenAI ra mắt ChatGPT Go tại Việt Nam

Cụ thể, khi đăng ký ChatGPT Go, người dùng sẽ được:

● Giới hạn tin nhắn với GPT-5 cao gấp 10 lần

● Tạo ảnh mỗi ngày nhiều hơn gấp 10 lần

● Tải lên tệp hoặc hình ảnh mỗi ngày nhiều hơn gấp 10 lần

● Bộ nhớ dài gấp 2 lần cho câu trả lời cá nhân hóa hơn

Những cải tiến này giúp người dùng dễ dàng sử dụng ChatGPT cho các nhu cầu hàng ngày, từ việc học tập, chỉnh sửa văn bản, viết lách cá nhân, cung cấp hướng dẫn thực hành cho đến khơi gợi ý tưởng sáng tạo.

Hiện tại người dùng có thể đăng ký nhiều gói dịch vụ với nhiều mức giá khác nhau, bên cạnh gói ChatGPT Go vừa ra mắt, đó là gói Go dành cho người dùng hàng ngày muốn tiếp cận nhiều tính năng hơn với giá phải chăng hơn. Gói Plus có hiệu suất cao cấp với tốc độ phản hồi nhanh hơn và quyền truy cập ưu tiên (522.500 đồng/tháng). Và gói Pro, là công cụ chuyên nghiệp với quy mô gần như không giới hạn và khả năng tùy chỉnh (5.225.000 đồng/tháng)

Việc triển khai gói dịch vụ mới nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của từng nhóm người dùng cụ thể. Chia sẻ về gói ChatGPT Go, ông Nick Turley, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc ChatGPT cho biết: “Hàng triệu người trên khắp Việt Nam đang tìm đến ChatGPT để hỗ trợ việc học tập, sáng tạo và giải quyết các vấn đề hàng ngày. Chúng tôi muốn mang công nghệ AI tiên tiến đến với tất cả mọi người. Gói ChatGPT Go dễ tiếp cận và hợp túi tiền hơn, sẽ giúp thêm nhiều người có cơ hội tận dụng những lợi ích từ từ ChatGPT.”

Với gói ChatGPT Go người dùng có thể sử dụng trên cả web và ứng dụng di động (iOS và Android). Khi đăng ký gói sẽ áp dụng cho cùng một tài khoản trên mọi thiết bị. Tuy nhiên ChatGPT Go cũng có thể giới hạn sử dụng hợp lý tùy theo tải hệ thống.