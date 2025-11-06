FPT ra mắt AI Notebook

Nền tảng lập trình AI trực tuyến, giúp các nhà phát triển tăng tốc nghiên cứu và triển khai mô hình AI.

AI Notebook giúp đơn giản hóa việc triển khai và quản lý hạ tầng so với JupyterLab truyền thống, rút ngắn chu trình thử nghiệm, huấn luyện AI với chi phí tối ưu. Đối với các trường Đại học và Viện nghiên cứu, nền tảng mở ra môi trường đào tạo AI hiện đại, hỗ trợ quản lý tập trung và phân bổ tài nguyên linh hoạt theo từng dự án, qua đó thúc đẩy xây dựng các mô hình và giải pháp AI mới.

FPT AI Notebook

Bên cạnh đó, AI Notebook còn giúp:

Nâng cao hiệu quả nghiên cứu và phát triển: Giao diện trực quan, được tối ưu sẵn để người dùng dễ dàng viết và kiểm thử các đoạn mã, khai phá dữ liệu, xây dựng và tinh chỉnh mô hình AI. Quy trình làm việc đơn giản và thuận tiện hơn, giúp nhanh chóng hiện thực hóa ý tưởng thành mô hình AI hoàn chỉnh.

Mở rộng dễ dàng, thanh toán linh hoạt: Tùy chọn cấu hình với NVIDIA H100 và NVIDIA H200 Tensor Core GPU, đáp ứng nhu cầu ở mọi giai đoạn phát triển mô hình AI, đảm bảo hiệu suất ổn định khi mở rộng quy mô. Người dùng có thể quản lý chi phí hiệu quả nhờ cơ chế kiểm soát tài nguyên tự động và mô hình giá pay-as-you-go linh hoạt, minh bạch.

Cộng tác và quản lý hiệu quả: Thiết lập không gian làm việc cộng tác theo mô hình AI Lab với các tính năng nâng cao, cho phép triển khai nhiều dự án song song. Toàn bộ tiến trình và kết quả được quản lý tập trung, dễ dàng đối chiếu, tái sử dụng và chuyển tiếp nhanh từ nghiên cứu đến ứng dụng thực tế.

Phát triển an toàn, bảo mật cao: Vận hành trên hạ tầng mạnh mẽ theo chuẩn của NVIDIA, nền tảng đảm bảo quá trình nghiên cứu, phát triển diễn ra an toàn, tuân thủ và hiệu quả. Người dùng có thể tự do sáng tạo trong khi dữ liệu và khối lượng công việc luôn được bảo vệ toàn diện.

“Với AI Notebook, chúng tôi cung cấp công cụ cần thiết cho các nhà nghiên cứu, kỹ sư, giảng viên, sinh viên trong việc thử nghiệm huấn luyện và tinh chỉnh mô hình AI. Việc loại bỏ rào cản hạ tầng và ngân sách giúp các tổ chức giáo dục, viện nghiên cứu phát triển AI hiệu quả, tiết kiệm hơn, từ đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ theo chiến lược quốc gia về AI." Ông Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT, nhấn mạnh.

Người dùng có thể đăng ký sử dụng AI Notebook, cũng như khám phá các dịch vụ phát triển AI trên hạ tầng GPU mạnh mẽ của FPT AI Factory. Tạo tài khoản miễn phí và trải nghiệm dịch vụ với ưu đãi lên tới 100 đô la tại https://ai.fptcloud.com/.