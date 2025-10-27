Tận dụng GPT-5 thúc đẩy hệ sinh thái AI Việt Nam

Sự xuất hiện của GPT-5 từ OpenAI đang tạo nên làn sóng chú ý trên toàn cầu. Với khả năng suy luận sâu, hiểu đa phương thức và tương tác gần gũi hơn, mô hình này không chỉ cho thấy sự phát triển về công nghệ mà còn mở ra cơ hội mới cho Việt Nam trong tự động hóa, sáng tạo nội dung và đổi mới sản phẩm.

GPT-5 được giới công nghệ đánh giá là phiên bản mạnh mẽ nhất của OpenAI. Mô hình có thể lập trình, xử lý toán học, hiểu hình ảnh, tư vấn y tế và tạo ra nội dung chuyên sâu ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo công bố của OpenAI, tỷ lệ sai lệch thông tin của GPT-5 giảm đáng kể so với GPT-4, đồng thời khả năng xử lý ngữ cảnh dài giúp hệ thống hiểu vấn đề gần với con người hơn. Những cải tiến này mở ra tiềm năng lớn cho doanh nghiệp Việt trong việc tự động hóa quy trình, giảm chi phí và nâng cao năng suất.

PhởGPT tại sự kiện ra mắt của VinAI. Ảnh: Newtechshop.

Lợi ích của GPT-5 thể hiện rõ ở ba phương diện: tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm trí tuệ và rút ngắn thời gian phát triển phần mềm.

Trong lĩnh vực tài chính, các ngân hàng có thể ứng dụng GPT-5 để xử lý dữ liệu khách hàng, gợi ý giải pháp đầu tư và phát hiện rủi ro.

Trong y tế, GPT-5 hỗ trợ bác sĩ đọc phim X-quang, phân tích hồ sơ bệnh án và tư vấn điều trị sơ bộ. Ở lĩnh vực sáng tạo nội dung, các tòa soạn báo và công ty truyền thông có thể tận dụng GPT-5 để biên tập, gợi ý chủ đề và kiểm chứng thông tin nhanh hơn, chính xác hơn.

Việt Nam trong làn sóng GPT-5 toàn cầu

Ngay sau khi ra mắt, GPT-5 được tích hợp vào nền tảng ChatGPT toàn cầu. Người dùng Việt nhanh chóng trải nghiệm và đưa ra phản hồi đa chiều.

Một số người cho rằng GPT-5 mạnh hơn về chuyên môn, nhưng đôi khi “thiếu cảm xúc” so với các phiên bản trước. Trước phản hồi này, CEO Sam Altman thừa nhận trên Business Insider rằng OpenAI “đã đánh giá thấp mức độ gắn bó của người dùng với phong cách cũ của GPT-4o” và cam kết sẽ “điều chỉnh để GPT-5 phản ánh tốt hơn kỳ vọng của cộng đồng”. Cách phản ứng này cho thấy công nghệ chỉ phát huy giá trị thật khi lắng nghe và thích nghi với con người.

Những doanh nghiệp tại Việt Nam đã tiên phong bắt đầu đưa GPT-5 vào thực tế. VinBigData tiếp tục tối ưu ViGPT để kết hợp dữ liệu tiếng Việt; VinAI mở rộng thử nghiệm PhởGPT cho trường đại học và viện nghiên cứu; Viettel thử nghiệm ứng dụng GPT-5 trong hệ thống chăm sóc khách hàng thông minh; FPT đang tích hợp mô hình này vào sản phẩm giáo dục và dịch vụ doanh nghiệp. Những hoạt động đó cho thấy, GPT-5 đang trở thành động lực thực sự của làn sóng chuyển đổi số Việt Nam.

Tiến sĩ Lê Viết Quốc trả lời phỏng vấn trong sự kiện AISC 2025, tháng 3/2025. Ảnh: Lưu Quý

Tiến sĩ Lê Viết Quốc – nhà nghiên cứu AI tại Google Brain – nhận định trong buổi phỏng vấn với VnExpress rằng: “Việt Nam không nên chạy theo công nghệ nước ngoài một cách vội vã. Quan trọng hơn, cần tận dụng mã nguồn mở và dữ liệu tiếng Việt để phát triển năng lực nghiên cứu nội địa.” Nhận định ấy cho thấy hướng đi bền vững: kết hợp công nghệ toàn cầu cùng tri thức bản địa để tạo nên giá trị riêng.

Ở góc độ quốc tế, CEO Sam Altman cũng khẳng định GPT-5 không chỉ nhằm mục tiêu kỹ thuật, mà hướng đến “xây dựng mô hình AI có khả năng hiểu và phục vụ người dùng trong nhiều ngữ cảnh văn hóa khác nhau”.

Từ thực tế cho thấy, sự hiện diện của GPT-5 tại Việt Nam diễn ra theo hai hướng rõ rệt. Thứ nhất, doanh nghiệp công nghệ và viện nghiên cứu đang củng cố hạ tầng dữ liệu, đào tạo kỹ sư, phát triển sản phẩm thử nghiệm – những yếu tố cần thiết để AI đi vào đời sống. Thứ hai, người dùng Việt ngày càng cởi mở hơn với công nghệ, sẵn sàng thử nghiệm và đóng góp phản hồi giúp cải thiện mô hình. Cả hai hướng phát triển này bổ trợ lẫn nhau, tạo nên sức bật cho thị trường trí tuệ nhân tạo trong nước.

GPT-5 không chỉ là bước tiến công nghệ của thế giới, mà còn mở ra cơ hội cho Việt Nam và các quốc gia trên thế thế giới tham gia sâu hơn vào kỷ nguyên AI mới. Từ các trung tâm nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ lớp học đến cơ quan báo chí, công nghệ này đang mở ra cách thức làm việc, học tập và sáng tạo hoàn toàn khác trước. Khi tri thức toàn cầu kết hợp cùng bản sắc Việt, trí tuệ nhân tạo không còn xa vời – nó đang hiện diện trong từng thao tác, từng sản phẩm và từng ý tưởng đang được ươm mầm mỗi ngày.