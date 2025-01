AI tái thiết thực tại

Lần đầu tiên đến với Tp HCM, sự kiện sẽ mang tới những tiến bộ mới nhất về công nghệ trí tuệ nhân lạo tạo sinh (Generative Al), đặc biệt có sự tham gia trực tuyến của tên tuổi hàng đầu thế giới - Mr. Sam Altman, CEO của OpenA], "cha đẻ chatGPT".

Cụ thể, Al Day 2023 sẽ tập trung vào 4 chủ đề lớn, có tính ứng dụng cao bao gồm:

Tương lai của mô hình ngôn ngữ lớn" (Large Language Models - LLMs),

"Tác động không tưởng của trí tuệ tạo sinh GenAl vào cuộc sống",

“Những thách thức trong phát triển trí tuệ nhân tạo thế hệ mới",

Và “Cơ hội phát triển kinh tế kinh doanh với GenAI".

Tại chủ đề về "Tương lai của mô hình ngôn ngữ lớn", các diễn gả sẽ chia sẻ những phát triển tiên tiến nhất của LLMs trong khía cạnh học thuật, cũng như khả năng thay đổi cách thức con người sản xuất và tiêu thụ nội dung số trên khắp các nền tảng. Các phiên thảo luận chủ đề Tác động của GenAl vào đời sống sẽ đi sâu hơn về các thay đổi khó có thể dự báo trước trong triển khai và phát triên các ngành di chuyển thông minh (Smart Mobility), Thành phố thông minh (Smart City) và Internet vạn vật (loT). Nội dung các thảo luận cũng nói đến những thách thức lớn, cản trở việc triển khai hệ thống Al trong thực tiễn từ chuyên gia tại các trường đại học uy tín như Stanford, CMU, NYU, NUS. Đồng thời, các diễn giả cũng sẽ bàn luận về thách thức của các mô hình ngôn ngữ có ứng dụng GenAl trong đàm thoại thay thế con người trong chăm sóc khách hàng, giải trí và giáo dục.

Chủ đề "Cơ hội phát triển kinh doanh với GenAI" sẽ giúp xóa đi biên giới giữa nghiên cứu và ứng dụng. Trong đó, các diễn giả sẽ bàn về những tiềm năng mà GenAl có thể mang lại trong các ngành công nghiệp chế tạo và dịch vụ.

Điểm đặc biệt của Al Day 2023 là sự tham gia trực tuyến của Mr. Sam Altman, CEO của OpenAl, người đã rất thành công trong việc biến ChatGPT trở thành một biểu tượng của GenAI 2023.

Chương trình còn có sự tham gia trực tiếp của các tên tuổi hàng đầu trong giới trí tuệ nhân tạo thế giới như: Giáo Sư Christopher Manning (Giám đốc Phòng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Stanford (SAIL), Giáo Sư Martial Hebert (Trưởng khoa Robot và Khoa học máy tính tại Đại học Carnegie Mellon (CMU Mỹ), Giáo sư Simon Lucey (Giám đốc Học Viện Nghiên cứu học máy Úc), Tiến Sĩ Angela Yao (Phó Giáo sư tại đại học Quốc gia Singapore -NUS), Tiến Sĩ He He (Phó Giáo sư về khoa học máy tính và khoa học dữ liệu tại Đại học New York Mỹ), Giáo sư Anton Van den Hengel (Giám đốc khối Khoa Học Ứng Dụng tại Amazon), Giáo Sư Định Phùng (Giám đốc Nghiên cứu khoa học dữ liệu tại đại học Monash Úc), Tiến sĩ Vũ Duy Thức (nhà sáng lập và Giám đốc điều hành OhmniLabs, đồng sáng lập New Turing Institute (NTl), Tiến sĩ Lương Minh Thắng (Nhà nghiên cứu cấp cao và Quản lý cấp cao tại Google DeepMind, Đồng sáng lập của NTI)...

Chia sẻ về sự kiện AI Day 2023, Tiến sĩ Bùi Hải Hưng - Tổng Giám đốc của VinAl - cho biết: "VinAl vô cùng tự hào được kết nối những bậc thầy trong lĩnh vực công nghệ Al toàn cầu cùng gặp gỡ, trao đồi. Thành công của sự kiện góp phần đưa khoa học thế giới đến gần với Việt Nam, đồng thời mang những tiến bộ về AI tạo sinh, ứng dụng AI trong học máy, thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và robot tự động hóa… trở nên thiết thực hơn nữa với cuộc sống.”

Tiến sĩ Thắng Lương, đồng sáng lập NTI, “LLMs nói riêng và GenAI nói chung đang phát triển vượt bật về mặt công nghệ cùng những ứng dụng rộng khắp trong các ngành nghề, len lỏi đến cuộc sống hằng ngày của mỗi người trong chúng ta. Hy vọng ngày hội Trí tuệ Nhân tạo 2023 sẽ đem đến những kiến thức bổ ích cùng những trải nghiệm về công nghệ cho tất cả mọi người”.

AI Day là sự kiện thường niên do Công ty VinAI tổ chức bắt đầu từ năm 2019 nhằm tạo nền tảng kết nối cộng đồng trí tuệ nhân tạo trong nước với các chuyên gia trên toàn thế giới. Năm nay, sự kiện có thêm sự đồng hành của VietAI (tiền thân của New Turing Institute), Trung tâm Đổi mới và Sáng tạo Quốc gia (NIC) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với các nhà tài trợ là các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu như AWS, Elsa Speak, Google, VinFuture Prize và đông đảo các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ, sản xuất và chế tạo trong nước và quốc tế. Sau 4 năm liên tiếp tổ chức thành công, AI Day đã trở thành một sự kiện khoa học công nghệ ý nghĩa, có vị thế nổi bật tại Đông Nam Á.

Ngày hội Trí tuệ Nhân tạo 2023 dự kiến sẽ thu hút 1.500 khách tham dự trực tiếp, hơn 3.000 người theo dõi qua internet, hơn 100 doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia. Sự kiện được kỳ vọng sẽ vượt qua giới hạn về học thuật, mang lại những nội dung thiết thực về ứng dụng AI trong kinh doanh và đời sống, hướng tới tạo cầu nối giao lưu hợp tác giữa các doanh nghiệp, doanh nhân và nhà đầu tư.

AI Day 2023 bao gồm 4 loại vé khác nhau như vé dành cho sinh viên, cho nhà sáng lập, vé vào cửa chung và vé dành cho nhà đầu tư. Giá vé từ 999.000 đồng cho đến 5 triệu đồng tùy vào từng loại vé.

Để mua vé và tìm hiểu thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại đây Để tìm hiểu thêm thông tin về sự kiện AI Day 2023, vui lòng tham khảo tại đây.