AI giúp thị trường điện toán đám mây tăng gần 94 tỷ USD trong quý I/2025

Báo cáo chỉ ra rằng, mức tăng trưởng này tương đương với việc thị trường đã tăng thêm 17,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường điện toán đám mây toàn cầu tăng trưởng gần 94 tỷ USD trong quý I/2025. Nguồn: Synergy Research Group

Nếu tính theo tỷ giá hối đoái ổn định, mức tăng trưởng thực tế còn cao hơn, lên đến 25%. Kể từ khi ChatGPT ra mắt và trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) bắt đầu ảnh hưởng sâu rộng đến hệ sinh thái công nghệ thông tin, tốc độ tăng trưởng thị trường đám mây đã tăng thêm khoảng bảy điểm phần trăm. Tổng giá trị thị trường này đã tăng 52% kể từ cuối năm 2022.

Ông John Dinsdale, Chuyên gia phân tích trưởng tại Synergy Research Group cho biết: "Chúng tôi tiếp tục thấy doanh thu và mức tăng trưởng mạnh mẽ từ thị trường đám mây, với sự đẩy nhanh đáng chú ý trong sáu quý vừa qua. Tất cả các nhà cung cấp đám mây hàng đầu đều đạt được những con số ấn tượng".

Ông John Dinsdale nhấn mạnh thêm: "Mặc dù tăng trưởng diễn ra rộng khắp trên nhiều khu vực địa lý và dịch vụ, AI rõ ràng tạo ra sự khác biệt lớn. Chúng tôi ghi nhận mức tăng trưởng 140-160% trong các dịch vụ đặc thù về GenAI, với AI cũng góp phần nâng cao dịch vụ và tăng trưởng thêm trên danh mục đầu tư rộng hơn. Chi phí đầu tư rất lớn, nhưng doanh thu tăng thêm cũng vậy".

Về vị thế cạnh tranh, Amazon vẫn duy trì vị trí dẫn đầu thị trường với 29% thị phần, trong khi Microsoft và Google lần lượt chiếm 22% và 12%. Ba công ty này chiếm đến 68% thị trường đám mây công cộng.

Trong nhóm nhà cung cấp đám mây hạng hai, những công ty có tốc độ tăng trưởng cao nhất bao gồm CoreWeave, Oracle, Databricks, Snowflake, Cloudflare và Huawei. Điểm đặc biệt, công ty CoreWeave mới nổi lên từ hai năm trước nhờ các dịch vụ AI và GPU, hiện đã sắp lọt vào top 12 nhà cung cấp đám mây hàng đầu.

Dịch vụ cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS) và nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS) công cộng chiếm phần lớn thị trường và tăng trưởng 24% trong quý I, hoặc 26% nếu tính theo tỷ giá hối đoái ổn định. Tổng doanh thu 12 tháng tính đến hết tháng 3/2025 đạt 348,1 tỷ USD.

Về mặt địa lý, thị trường đám mây tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ ở tất cả các khu vực trên thế giới. Khi đo lường bằng tiền tệ địa phương, các quốc gia lớn có mức tăng trưởng mạnh nhất bao gồm Brazil, Tây Ban Nha, Ý, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc và Indonesia, tất cả đều tăng trưởng ở mức cao hơn trung bình toàn cầu.

Hoa Kỳ vẫn là thị trường đám mây lớn nhất, với quy mô vượt xa toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thị trường Hoa Kỳ tăng trưởng 24% trong quý I. Ở châu Âu, các thị trường đám mây lớn nhất là Anh và Đức, nhưng các thị trường lớn có tốc độ tăng trưởng cao nhất là Ireland, Tây Ban Nha và Ý.