Công an phường Thanh Liệt mở Hội nghị lắng nghe dân góp ý

Hội nghị diễn ra sau 4 tháng triển khai mô hình mới

Ngày 19/11, Công an phường Thanh Liệt tổ chức hội nghị để nhân dân đánh giá tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trung tá Nguyễn Hoài Sơn, Trưởng Công an phường, cho biết từ ngày 1/7, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp triển khai, đơn vị phấn đấu xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, sát dân, gần dân, vì lợi ích nhân dân.

Trung tá Sơn nhấn mạnh quá trình làm việc vẫn tồn tại hạn chế cần khắc phục. Ông khẳng định Công an phường lắng nghe và tiếp thu ý kiến đánh giá của nhân dân về thái độ ứng xử đến tác phong khi tiếp xúc, giải quyết công việc. Đơn vị nhìn nhận tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ để rút kinh nghiệm, xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ chiến sỹ trong lòng dân.

Người dân góp ý trực tiếp về cách làm việc

Công an phường báo cáo tình hình an ninh trật tự thời gian qua, kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý cư trú, bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông. Đại biểu và người dân góp ý liên quan đến thái độ, trách nhiệm, phương pháp làm việc của cảnh sát khu vực.

Phần lớn người dân ghi nhận tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ của lực lượng cảnh sát khu vực. Các đại biểu, người dân phản ánh vấn đề nổi lên tại khu dân cư, đưa giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trưởng Công an phường Thanh Liệt Nguyễn Hoài Sơn giải đáp nội dung đại biểu quan tâm, ghi nhận ý kiến để hoàn thiện quy trình công tác, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND phường đưa yêu cầu cụ thể

Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu Công an phường chủ động nắm tình hình, phát hiện, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết vấn đề liên quan an ninh trật tự. Đơn vị thực hiện biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh trật tự.

Ông Tuấn đề nghị xây dựng và triển khai phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh trong dịp lễ, sự kiện, hoạt động chính trị xã hội trên địa bàn. Công an phường tăng cường quản lý cư trú, nhân khẩu, kiểm tra cơ sở kinh doanh có điều kiện, đặc biệt cơ sở karaoke. Đơn vị rà soát đối tượng nghiện ma túy, thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng.

Phó Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh cán bộ Công an phường phải có thái độ phục vụ nhân dân, ứng xử văn minh, tận tình hướng dẫn. Lực lượng tránh gây phiền hà hoặc hình thức trong tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính.