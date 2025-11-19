Chuyển động số
Cuộc sống số

Nhà đàm phán Hội nghị Paris Nguyễn Thị Bình nhận giải cao quý từ Ấn Độ

Hoàng Anh

Hoàng Anh

16:37 | 19/11/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Ngày 18/11/2025 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) phối hợp với Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) đã long trọng tổ chức lễ trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Bình.
Khởi động cuộc thi Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2025 Khởi động cuộc thi Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2025
Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025: Tôn vinh 52 cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân xuất sắc Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025: Tôn vinh 52 cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân xuất sắc
Trao Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025 Trao Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025

Giải thưởng được mang tên ông Romesh Chandra, một nhà hoạt động hòa bình nổi tiếng của Ấn Độ, nguyên Chủ tịch danh dự Hội đồng Hòa bình thế giới, người bạn lớn đã dành cả cuộc đời đấu tranh chống đế quốc, bảo vệ hòa bình và tích cực ủng hộ sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam. Mục đích của giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra được Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ trao hàng năm nhằm tôn vinh những cá nhân, tổ chức có đóng góp xuất sắc cho hòa bình, đoàn kết và hữu nghị giữa các dân tộc.

Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình. (Nguồn: Vietnamnet)
Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình. Nguồn: Vietnamnet

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Bình xúc động ôn lại kỷ niệm làm việc cùng ông Romesh Chandra và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới nhân dân, Chính phủ, Đảng Cộng sản Ấn Độ. Bà đặc biệt nhớ lại chuyến thăm Ấn Độ năm 1971 giữa lúc Hội nghị Paris căng thẳng, khi Thủ tướng Indira Gandhi kiên quyết mời và bảo vệ phái đoàn Việt Nam bất chấp phản đối từ chính quyền Sài Gòn. “Anh là Việt Nam, tôi là Việt Nam, chúng ta là Việt Nam” là câu khẩu hiệu của phong trào đoàn kết Ấn Độ vẫn khiến bà xúc động đến hôm nay.

Ông Pallab Sengupta, Bí thư Hội đồng quốc gia Đảng Cộng sản Ấn Độ, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới, nhấn mạnh: “Bà Nguyễn Thị Bình là biểu tượng sáng ngời của cuộc đấu tranh chống đế quốc, là nhà đàm phán tài ba tại Hội nghị Paris, đồng thời là người suốt đời cống hiến cho hòa bình, giáo dục và giải phóng phụ nữ, những giá trị mà ông Romesh Chandra theo đuổi”.

Cùng nhận giải năm nay còn có ông Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam và ông Trần Đắc Lợi, nguyên Phó Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ Hòa bình và phát triển Việt Nam (nay là Hội đồng Hòa bình và phát triển Việt Nam).

Buổi lễ còn có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương, cùng đại diện Đảng Cộng sản Ấn Độ (Marxist), Ủy ban Hòa bình Lào và nhiều khách quốc tế.

Nhà đàm phán Hội nghị Paris Nguyễn Thị Bình nhận giải cao quý từ Ấn Độ
Nguồn: Vietnamnet

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình vinh dự đón nhận Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng dành cho một nhà ngoại giao xuất sắc, một biểu tượng của ý chí Việt Nam, mà còn là minh chứng sống động cho tình hữu nghị Việt - Ấn sâu sắc, keo sơn.

Hơn nửa thế kỷ qua, từ những ngày đàm phán gian khổ tại Hội nghị Paris đến hôm nay, bà vẫn là ngọn lửa truyền cảm hứng cho các thế hệ về lòng kiên định vì độc lập, tự do và hòa bình. Giải thưởng mang tên người bạn lớn Romesh Chandra trao tay bà Nguyễn Thị Bình chính là lời khẳng định rằng sức mạnh của chính nghĩa, của đoàn kết quốc tế sẽ mãi trường tồn, vượt qua mọi thử thách thời gian.

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình Giải thưởng Romesh Chandra Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ Đại đoàn kết dân tộc Hội nghị Paris Uông Chu Lưu Trần Đắc Lợi

Bài liên quan

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

Có thể bạn quan tâm

LocknLock triển khai chương trình

LocknLock triển khai chương trình 'Cùng Huế vững vàng sau bão lũ' tại AEON Mall Huế

Cuộc sống số
Từ 19–23/11, LocknLock phối hợp AEON Mall Huế tổ chức chương trình “LocknLock cùng Huế vững vàng sau bão lũ”, mang đến hơn 3.000 sản phẩm gia dụng giảm đến 50% và nhiều hoạt động sẻ chia nhằm hỗ trợ người dân Thừa Thiên Huế sớm ổn định cuộc sống sau bão Kalmaegi.
Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Cuộc sống số
Tối 17/11 tại Hà Nội, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 đã chính thức khai mạc tại rạp Kim Mã (Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, Hà Nội). Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tổ chức.
Người giàu đang cho thuê vàng thỏi để kiếm thu nhập

Người giàu đang cho thuê vàng thỏi để kiếm thu nhập

Cuộc sống số
Giá vàng liên tục lập đỉnh mới trong năm nay khiến một xu hướng đầu tư nổi bật xuất hiện trong giới tài sản lớn. Thay vì để vàng thỏi nằm im trong két, nhiều nhà đầu tư giàu có và các công ty quản lý tài sản gia đình bắt đầu cho thuê số vàng nhàn rỗi để hưởng lợi suất định kỳ.
Tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Văn Cao qua tác phẩm

Tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Văn Cao qua tác phẩm 'Người viết Quốc ca'

Cuộc sống số
Ngày 15/11, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương đã công chiếu bộ phim tài liệu “Người viết Quốc ca”. Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 102 năm Ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao.
Việt Nam cần ứng phó kịp thời với thách thức già hóa dân số

Việt Nam cần ứng phó kịp thời với thách thức già hóa dân số

Cuộc sống số
Đây không chỉ là thách thức đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe người dân, an sinh xã hội mà còn là cơ hội để khai thông “nguồn lực nội sinh”, khai thác “sức mạnh nội tại” của thế hệ đi trước. Vì vậy người cao tuổi không phải là “gánh nặng” mà là nguồn lực chiến lược.
Xem thêm

Đọc nhiều

Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

Cách tải và cài đặt game Brother Hai

Cách tải và cài đặt game Brother Hai's Pho Restaurant

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

16°C

Cảm giác: 16°C
bầu trời quang đãng
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
14°C
Thứ năm, 20/11/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 09:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 12:00
18°C
Thứ năm, 20/11/2025 15:00
16°C
Thứ năm, 20/11/2025 18:00
16°C
Thứ năm, 20/11/2025 21:00
15°C
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
16°C
Thứ sáu, 21/11/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 21/11/2025 06:00
23°C
Thứ sáu, 21/11/2025 09:00
23°C
Thứ sáu, 21/11/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 21/11/2025 15:00
18°C
Thứ sáu, 21/11/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 21/11/2025 21:00
15°C
Thứ bảy, 22/11/2025 00:00
15°C
Thứ bảy, 22/11/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 22/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 22/11/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 22/11/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 22/11/2025 15:00
18°C
Thứ bảy, 22/11/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 22/11/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 23/11/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 23/11/2025 03:00
21°C
Chủ nhật, 23/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 23/11/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 23/11/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 15:00
20°C
Chủ nhật, 23/11/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 23/11/2025 21:00
17°C
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
17°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
20°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
21°C
TP Hồ Chí Minh

28°C

Cảm giác: 31°C
mây cụm
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 20/11/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 20/11/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 20/11/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 21/11/2025 03:00
26°C
Thứ sáu, 21/11/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 21/11/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 21/11/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 21/11/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 21/11/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 21/11/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 22/11/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 22/11/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 22/11/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 22/11/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 22/11/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 22/11/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 22/11/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 22/11/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 23/11/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 23/11/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 23/11/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 23/11/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 23/11/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 23/11/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 23/11/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
25°C
Đà Nẵng

21°C

Cảm giác: 21°C
mây cụm
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
21°C
Thứ năm, 20/11/2025 03:00
21°C
Thứ năm, 20/11/2025 06:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 09:00
21°C
Thứ năm, 20/11/2025 12:00
21°C
Thứ năm, 20/11/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 21/11/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 21/11/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 21/11/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 21/11/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 21/11/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 21/11/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 21/11/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 22/11/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 22/11/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 22/11/2025 06:00
21°C
Thứ bảy, 22/11/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 22/11/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 22/11/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 22/11/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 22/11/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 23/11/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 23/11/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
23°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
22°C
Hà Giang

14°C

Cảm giác: 14°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
13°C
Thứ năm, 20/11/2025 03:00
17°C
Thứ năm, 20/11/2025 06:00
19°C
Thứ năm, 20/11/2025 09:00
19°C
Thứ năm, 20/11/2025 12:00
14°C
Thứ năm, 20/11/2025 15:00
15°C
Thứ năm, 20/11/2025 18:00
15°C
Thứ năm, 20/11/2025 21:00
15°C
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
16°C
Thứ sáu, 21/11/2025 03:00
18°C
Thứ sáu, 21/11/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 21/11/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 21/11/2025 12:00
15°C
Thứ sáu, 21/11/2025 15:00
14°C
Thứ sáu, 21/11/2025 18:00
13°C
Thứ sáu, 21/11/2025 21:00
12°C
Thứ bảy, 22/11/2025 00:00
13°C
Thứ bảy, 22/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 22/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 22/11/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 22/11/2025 12:00
16°C
Thứ bảy, 22/11/2025 15:00
15°C
Thứ bảy, 22/11/2025 18:00
14°C
Thứ bảy, 22/11/2025 21:00
13°C
Chủ nhật, 23/11/2025 00:00
14°C
Chủ nhật, 23/11/2025 03:00
21°C
Chủ nhật, 23/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 23/11/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 23/11/2025 12:00
16°C
Chủ nhật, 23/11/2025 15:00
15°C
Chủ nhật, 23/11/2025 18:00
14°C
Chủ nhật, 23/11/2025 21:00
14°C
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
14°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
18°C
Hải Phòng

15°C

Cảm giác: 14°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
13°C
Thứ năm, 20/11/2025 03:00
19°C
Thứ năm, 20/11/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 20/11/2025 09:00
21°C
Thứ năm, 20/11/2025 12:00
17°C
Thứ năm, 20/11/2025 15:00
16°C
Thứ năm, 20/11/2025 18:00
15°C
Thứ năm, 20/11/2025 21:00
14°C
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
14°C
Thứ sáu, 21/11/2025 03:00
20°C
Thứ sáu, 21/11/2025 06:00
23°C
Thứ sáu, 21/11/2025 09:00
23°C
Thứ sáu, 21/11/2025 12:00
18°C
Thứ sáu, 21/11/2025 15:00
17°C
Thứ sáu, 21/11/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 21/11/2025 21:00
15°C
Thứ bảy, 22/11/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 22/11/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 22/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 22/11/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 22/11/2025 12:00
18°C
Thứ bảy, 22/11/2025 15:00
18°C
Thứ bảy, 22/11/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 22/11/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 23/11/2025 00:00
17°C
Chủ nhật, 23/11/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 23/11/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 23/11/2025 12:00
19°C
Chủ nhật, 23/11/2025 15:00
19°C
Chủ nhật, 23/11/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 23/11/2025 21:00
18°C
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
21°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
21°C
Khánh Hòa

23°C

Cảm giác: 24°C
mưa vừa
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 21/11/2025 03:00
23°C
Thứ sáu, 21/11/2025 06:00
25°C
Thứ sáu, 21/11/2025 09:00
24°C
Thứ sáu, 21/11/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 21/11/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 21/11/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 21/11/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 22/11/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 22/11/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 22/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 22/11/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 22/11/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 22/11/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 22/11/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 22/11/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 23/11/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 23/11/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 23/11/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 23/11/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 23/11/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 23/11/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
23°C
Nghệ An

12°C

Cảm giác: 12°C
mây đen u ám
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
12°C
Thứ năm, 20/11/2025 03:00
18°C
Thứ năm, 20/11/2025 06:00
21°C
Thứ năm, 20/11/2025 09:00
19°C
Thứ năm, 20/11/2025 12:00
13°C
Thứ năm, 20/11/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 20/11/2025 18:00
13°C
Thứ năm, 20/11/2025 21:00
14°C
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
14°C
Thứ sáu, 21/11/2025 03:00
17°C
Thứ sáu, 21/11/2025 06:00
22°C
Thứ sáu, 21/11/2025 09:00
20°C
Thứ sáu, 21/11/2025 12:00
13°C
Thứ sáu, 21/11/2025 15:00
12°C
Thứ sáu, 21/11/2025 18:00
12°C
Thứ sáu, 21/11/2025 21:00
11°C
Thứ bảy, 22/11/2025 00:00
12°C
Thứ bảy, 22/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 22/11/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 22/11/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 22/11/2025 12:00
14°C
Thứ bảy, 22/11/2025 15:00
13°C
Thứ bảy, 22/11/2025 18:00
13°C
Thứ bảy, 22/11/2025 21:00
12°C
Chủ nhật, 23/11/2025 00:00
13°C
Chủ nhật, 23/11/2025 03:00
20°C
Chủ nhật, 23/11/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 23/11/2025 09:00
21°C
Chủ nhật, 23/11/2025 12:00
16°C
Chủ nhật, 23/11/2025 15:00
15°C
Chủ nhật, 23/11/2025 18:00
14°C
Chủ nhật, 23/11/2025 21:00
15°C
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
21°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
16°C
Phan Thiết

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 20/11/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 20/11/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 20/11/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 20/11/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 21/11/2025 03:00
24°C
Thứ sáu, 21/11/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 21/11/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 21/11/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 21/11/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 21/11/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 21/11/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 22/11/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 22/11/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 22/11/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 22/11/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 22/11/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 22/11/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 22/11/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 22/11/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 23/11/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 23/11/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 23/11/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 23/11/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 23/11/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 23/11/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 23/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 23/11/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
25°C
Quảng Bình

11°C

Cảm giác: 11°C
mây đen u ám
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
11°C
Thứ năm, 20/11/2025 03:00
13°C
Thứ năm, 20/11/2025 06:00
13°C
Thứ năm, 20/11/2025 09:00
13°C
Thứ năm, 20/11/2025 12:00
13°C
Thứ năm, 20/11/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 20/11/2025 18:00
13°C
Thứ năm, 20/11/2025 21:00
13°C
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
13°C
Thứ sáu, 21/11/2025 03:00
14°C
Thứ sáu, 21/11/2025 06:00
15°C
Thứ sáu, 21/11/2025 09:00
15°C
Thứ sáu, 21/11/2025 12:00
14°C
Thứ sáu, 21/11/2025 15:00
14°C
Thứ sáu, 21/11/2025 18:00
14°C
Thứ sáu, 21/11/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 22/11/2025 00:00
14°C
Thứ bảy, 22/11/2025 03:00
16°C
Thứ bảy, 22/11/2025 06:00
16°C
Thứ bảy, 22/11/2025 09:00
16°C
Thứ bảy, 22/11/2025 12:00
15°C
Thứ bảy, 22/11/2025 15:00
15°C
Thứ bảy, 22/11/2025 18:00
15°C
Thứ bảy, 22/11/2025 21:00
15°C
Chủ nhật, 23/11/2025 00:00
15°C
Chủ nhật, 23/11/2025 03:00
16°C
Chủ nhật, 23/11/2025 06:00
16°C
Chủ nhật, 23/11/2025 09:00
16°C
Chủ nhật, 23/11/2025 12:00
15°C
Chủ nhật, 23/11/2025 15:00
15°C
Chủ nhật, 23/11/2025 18:00
15°C
Chủ nhật, 23/11/2025 21:00
15°C
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
18°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
18°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
16°C
Thừa Thiên Huế

20°C

Cảm giác: 20°C
mây cụm
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
17°C
Thứ năm, 20/11/2025 03:00
18°C
Thứ năm, 20/11/2025 06:00
18°C
Thứ năm, 20/11/2025 09:00
18°C
Thứ năm, 20/11/2025 12:00
18°C
Thứ năm, 20/11/2025 15:00
18°C
Thứ năm, 20/11/2025 18:00
18°C
Thứ năm, 20/11/2025 21:00
18°C
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
18°C
Thứ sáu, 21/11/2025 03:00
18°C
Thứ sáu, 21/11/2025 06:00
18°C
Thứ sáu, 21/11/2025 09:00
18°C
Thứ sáu, 21/11/2025 12:00
18°C
Thứ sáu, 21/11/2025 15:00
18°C
Thứ sáu, 21/11/2025 18:00
17°C
Thứ sáu, 21/11/2025 21:00
17°C
Thứ bảy, 22/11/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 22/11/2025 03:00
19°C
Thứ bảy, 22/11/2025 06:00
19°C
Thứ bảy, 22/11/2025 09:00
19°C
Thứ bảy, 22/11/2025 12:00
18°C
Thứ bảy, 22/11/2025 15:00
18°C
Thứ bảy, 22/11/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 22/11/2025 21:00
18°C
Chủ nhật, 23/11/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 23/11/2025 03:00
19°C
Chủ nhật, 23/11/2025 06:00
19°C
Chủ nhật, 23/11/2025 09:00
19°C
Chủ nhật, 23/11/2025 12:00
19°C
Chủ nhật, 23/11/2025 15:00
19°C
Chủ nhật, 23/11/2025 18:00
19°C
Chủ nhật, 23/11/2025 21:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
19°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16572 16841 17418
CAD 18304 18580 19193
CHF 32237 32620 33267
CNY 0 3470 3830
EUR 29880 30152 31180
GBP 33796 34185 35122
HKD 0 3256 3458
JPY 162 166 172
KRW 0 17 19
NZD 0 14541 15123
SGD 19679 19960 20482
THB 728 792 845
USD (1,2) 26110 0 0
USD (5,10,20) 26152 0 0
USD (50,100) 26180 26200 26388
Cập nhật: 19/11/2025 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,186 26,186 26,388
USD(1-2-5) 25,139 - -
USD(10-20) 25,139 - -
EUR 30,158 30,182 31,305
JPY 166.92 167.22 174.1
GBP 34,286 34,379 35,162
AUD 16,882 16,943 17,373
CAD 18,552 18,612 19,128
CHF 32,681 32,783 33,443
SGD 19,889 19,951 20,555
CNY - 3,664 3,758
HKD 3,336 3,346 3,427
KRW 16.67 17.38 18.64
THB 778.52 788.14 838.83
NZD 14,588 14,723 15,057
SEK - 2,744 2,821
DKK - 4,034 4,148
NOK - 2,568 2,645
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,962.14 - 6,682.82
TWD 765.71 - 920.69
SAR - 6,936.13 7,255.64
KWD - 83,899 88,656
Cập nhật: 19/11/2025 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,165 26,168 26,388
EUR 29,937 30,057 31,189
GBP 34,000 34,137 35,106
HKD 3,314 3,327 3,434
CHF 32,357 32,487 33,390
JPY 165.59 166.25 173.25
AUD 16,792 16,859 17,396
SGD 19,884 19,964 20,505
THB 791 794 830
CAD 18,497 18,571 19,110
NZD 14,621 15,129
KRW 17.28 18.88
Cập nhật: 19/11/2025 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26112 26112 26388
AUD 16759 16859 17784
CAD 18490 18590 19604
CHF 32515 32545 34131
CNY 0 3674.7 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4080 0
EUR 30080 30110 31833
GBP 34124 34174 35934
HKD 0 3390 0
JPY 165.63 166.13 176.68
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6520 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 14656 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2780 0
SGD 19844 19974 20702
THB 0 758.9 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 14900000 14900000 15100000
SBJ 13000000 13000000 15100000
Cập nhật: 19/11/2025 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,210 26,260 26,388
USD20 26,210 26,260 26,388
USD1 26,210 26,260 26,388
AUD 16,823 16,923 18,034
EUR 30,245 30,245 31,500
CAD 18,448 18,548 19,859
SGD 19,950 20,100 20,666
JPY 166.78 168.28 172.87
GBP 34,250 34,400 35,171
XAU 14,868,000 0 15,072,000
CNY 0 3,561 0
THB 0 794 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 19/11/2025 19:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 146,500 ▲500K 149,500 ▲500K
Hà Nội - PNJ 146,500 ▲500K 149,500 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ 146,500 ▲500K 149,500 ▲500K
Miền Tây - PNJ 146,500 ▲500K 149,500 ▲500K
Tây Nguyên - PNJ 146,500 ▲500K 149,500 ▲500K
Đông Nam Bộ - PNJ 146,500 ▲500K 149,500 ▲500K
Cập nhật: 19/11/2025 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,900 ▲170K 15,100 ▲170K
Miếng SJC Nghệ An 14,900 ▲170K 15,100 ▲170K
Miếng SJC Thái Bình 14,900 ▲170K 15,100 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,800 ▲170K 15,100 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,800 ▲170K 15,100 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,800 ▲170K 15,100 ▲170K
NL 99.99 14,100 ▲270K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,100 ▲270K
Trang sức 99.9 14,360 ▲270K 14,990 ▲170K
Trang sức 99.99 14,370 ▲270K 15,000 ▲170K
Cập nhật: 19/11/2025 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1324K 151 ▼1342K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 149 ▼1324K 15,102 ▲170K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 149 ▼1324K 15,103 ▲170K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,465 ▲12K 149 ▼1329K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,465 ▲12K 1,491 ▲12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 145 ▼1293K 148 ▼1320K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 142,035 ▲1188K 146,535 ▲1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,661 ▲900K 111,161 ▲900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 933 ▼91551K 1,008 ▼98976K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,939 ▲732K 90,439 ▲732K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 78,943 ▲700K 86,443 ▲700K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 54,372 ▲500K 61,872 ▲500K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1324K 151 ▼1342K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1324K 151 ▼1342K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1324K 151 ▼1342K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1324K 151 ▼1342K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1324K 151 ▼1342K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1324K 151 ▼1342K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1324K 151 ▼1342K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1324K 151 ▼1342K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1324K 151 ▼1342K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1324K 151 ▼1342K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1324K 151 ▼1342K
Cập nhật: 19/11/2025 19:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Xiaomi giữ vững vị trí Top 2 thị trường smartphone tại Việt Nam

Xiaomi giữ vững vị trí Top 2 thị trường smartphone tại Việt Nam

Cùng ‘soi’ tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L của Xiaomi

Cùng ‘soi’ tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L của Xiaomi

Cùng cộng đồng công nghệ giải mã siêu máy tính ASUS ASCENT XG10

Cùng cộng đồng công nghệ giải mã siêu máy tính ASUS ASCENT XG10

Bowers & Wilkins Px8 S2 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Bowers & Wilkins Px8 S2 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Sự cố Cloudflare ngày 18/11/2025: Internet toàn cầu tê liệt

Sự cố Cloudflare ngày 18/11/2025: Internet toàn cầu tê liệt

Internet toàn cầu tê liệt vì Cloudflare gặp sự cố nghiêm trọng

Internet toàn cầu tê liệt vì Cloudflare gặp sự cố nghiêm trọng

Gia tăng lừa đảo giao dịch tiền ảo

Gia tăng lừa đảo giao dịch tiền ảo

TikTok triển khai hệ thống cảnh báo lừa đảo trực tiếp trong ứng dụng

TikTok triển khai hệ thống cảnh báo lừa đảo trực tiếp trong ứng dụng

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Phát triển nguồn nhân lực nhân văn chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập

Phát triển nguồn nhân lực nhân văn chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Tám thập kỷ tâm huyết vì nền tảng trí tuệ quốc gia

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Tám thập kỷ tâm huyết vì nền tảng trí tuệ quốc gia

Khoa Khoa học Chính trị - Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội kỷ niệm 30 năm thành lập

Khoa Khoa học Chính trị - Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội kỷ niệm 30 năm thành lập

Khoa Môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) kỷ niệm 30 năm thành lập

Khoa Môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) kỷ niệm 30 năm thành lập

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Phát triển xăng sinh học E10, thúc đẩy thương mại quốc tế

Phát triển xăng sinh học E10, thúc đẩy thương mại quốc tế

Xiaomi giữ vững vị trí Top 2 thị trường smartphone tại Việt Nam

Xiaomi giữ vững vị trí Top 2 thị trường smartphone tại Việt Nam

'Deal shock Quà xinh': LocknLock ưu đãi kép cùng Điện Máy Xanh

Cổ phần công nghệ mới đáng ngạc nhiên của Berkshire Hathaway

Cổ phần công nghệ mới đáng ngạc nhiên của Berkshire Hathaway

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
FPT thúc đẩy tăng trưởng số tại Trung Đông

FPT thúc đẩy tăng trưởng số tại Trung Đông

UNIQLO trao tặng 10.000 trang phục giữ nhiệt cho người dân các tỉnh miền núi

UNIQLO trao tặng 10.000 trang phục giữ nhiệt cho người dân các tỉnh miền núi

Chung khảo cuộc thi

Chung khảo cuộc thi 'Sinh viên với An ninh mạng 2025'

Tập đoàn OSB phủ sóng vùng lõm, kết nối hạ tầng số cho điểm trường vùng cao Điện Biên

Tập đoàn OSB phủ sóng vùng lõm, kết nối hạ tầng số cho điểm trường vùng cao Điện Biên

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Ford Focus chính thức bị khai tử sau 27 năm: Tạm biệt huyền thoại hatchback

Ford Focus chính thức bị khai tử sau 27 năm: Tạm biệt huyền thoại hatchback

Chọn mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: 7 tiêu chí cha mẹ cần biết

Chọn mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: 7 tiêu chí cha mẹ cần biết

Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC giá 4,669 tỷ đồng - mẫu SUV PHEV đầu tiên tại Việt Nam

Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC giá 4,669 tỷ đồng - mẫu SUV PHEV đầu tiên tại Việt Nam

Toyota Land Cruiser sắp có bán tải và SUV khung liền: phá vỡ truyền thống lâu đời

Toyota Land Cruiser sắp có bán tải và SUV khung liền: phá vỡ truyền thống lâu đời

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi

T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi

Ba Đội tuyển Việt Nam tham dự Giải vô địch thế giới PUBG Mobile 2025 PMGC

Ba Đội tuyển Việt Nam tham dự Giải vô địch thế giới PUBG Mobile 2025 PMGC

Danh sách đội tuyển LMHT Việt Nam tham dự Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á - ECA 2025

Danh sách đội tuyển LMHT Việt Nam tham dự Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á - ECA 2025

Chốt danh sách đội tuyển Đột kích Việt Nam tham gia Giải đấu Esports Championship Asia 2025

Chốt danh sách đội tuyển Đột kích Việt Nam tham gia Giải đấu Esports Championship Asia 2025