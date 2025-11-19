Nhà đàm phán Hội nghị Paris Nguyễn Thị Bình nhận giải cao quý từ Ấn Độ

Giải thưởng được mang tên ông Romesh Chandra, một nhà hoạt động hòa bình nổi tiếng của Ấn Độ, nguyên Chủ tịch danh dự Hội đồng Hòa bình thế giới, người bạn lớn đã dành cả cuộc đời đấu tranh chống đế quốc, bảo vệ hòa bình và tích cực ủng hộ sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam. Mục đích của giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra được Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ trao hàng năm nhằm tôn vinh những cá nhân, tổ chức có đóng góp xuất sắc cho hòa bình, đoàn kết và hữu nghị giữa các dân tộc.

Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình. Nguồn: Vietnamnet

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Bình xúc động ôn lại kỷ niệm làm việc cùng ông Romesh Chandra và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới nhân dân, Chính phủ, Đảng Cộng sản Ấn Độ. Bà đặc biệt nhớ lại chuyến thăm Ấn Độ năm 1971 giữa lúc Hội nghị Paris căng thẳng, khi Thủ tướng Indira Gandhi kiên quyết mời và bảo vệ phái đoàn Việt Nam bất chấp phản đối từ chính quyền Sài Gòn. “Anh là Việt Nam, tôi là Việt Nam, chúng ta là Việt Nam” là câu khẩu hiệu của phong trào đoàn kết Ấn Độ vẫn khiến bà xúc động đến hôm nay.

Ông Pallab Sengupta, Bí thư Hội đồng quốc gia Đảng Cộng sản Ấn Độ, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới, nhấn mạnh: “Bà Nguyễn Thị Bình là biểu tượng sáng ngời của cuộc đấu tranh chống đế quốc, là nhà đàm phán tài ba tại Hội nghị Paris, đồng thời là người suốt đời cống hiến cho hòa bình, giáo dục và giải phóng phụ nữ, những giá trị mà ông Romesh Chandra theo đuổi”.

Cùng nhận giải năm nay còn có ông Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam và ông Trần Đắc Lợi, nguyên Phó Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ Hòa bình và phát triển Việt Nam (nay là Hội đồng Hòa bình và phát triển Việt Nam).

Buổi lễ còn có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương, cùng đại diện Đảng Cộng sản Ấn Độ (Marxist), Ủy ban Hòa bình Lào và nhiều khách quốc tế.

Nguồn: Vietnamnet

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình vinh dự đón nhận Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng dành cho một nhà ngoại giao xuất sắc, một biểu tượng của ý chí Việt Nam, mà còn là minh chứng sống động cho tình hữu nghị Việt - Ấn sâu sắc, keo sơn.

Hơn nửa thế kỷ qua, từ những ngày đàm phán gian khổ tại Hội nghị Paris đến hôm nay, bà vẫn là ngọn lửa truyền cảm hứng cho các thế hệ về lòng kiên định vì độc lập, tự do và hòa bình. Giải thưởng mang tên người bạn lớn Romesh Chandra trao tay bà Nguyễn Thị Bình chính là lời khẳng định rằng sức mạnh của chính nghĩa, của đoàn kết quốc tế sẽ mãi trường tồn, vượt qua mọi thử thách thời gian.