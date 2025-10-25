Chuyển động số
Đổi mới sáng tạo

Công ước Hà Nội chống tội phạm mạng: Việt Nam khẳng định vị thế quốc tế

Đạt Xanh

Đạt Xanh

15:58 | 25/10/2025

Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ký và đăng cai Lễ mở ký Công ước chống tội phạm mạng của Liên hợp quốc, tạo dấu ấn quan trọng trong ngoại giao đa phương và khẳng định cam kết xây dựng không gian số an toàn toàn cầu.

Sáng 25/10/2025, Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) chứng kiến sự kiện ngoại giao mang tầm vóc lịch sử. Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, hay còn gọi là Công ước Hà Nội.

Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thư ký Liên hợp quốc và lãnh đạo, đại diện các nước tham dự lễ mở ký
Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thư ký Liên hợp quốc và lãnh đạo, đại diện các nước tham dự lễ mở ký. Ảnh: Nhandan

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cùng lãnh đạo cấp cao từ 110 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế tham dự. Đặc biệt, gần 70 nước cử đại diện được ủy quyền ký công ước ngay trong ngày đầu tiên.

Công ước Hà Nội được Liên hợp quốc khởi xướng từ năm 2019, xuất phát từ thực tế cấp bách: thế giới cần khuôn khổ pháp lý toàn diện để giải quyết các thách thức về an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trong môi trường số.

Sau 5 năm đàm phán với hàng chục phiên thảo luận và hàng nghìn lượt ý kiến đóng góp, Đại hội đồng Liên hợp quốc chính thức thông qua toàn văn công ước vào ngày 24/12/2024. Văn kiện gồm 9 chương, 71 điều khoản này đưa ra cách tiếp cận toàn diện nhằm ngăn ngừa và đấu tranh với tội phạm mạng toàn cầu. Đồng thời, công ước bảo đảm các nguyên tắc về quyền con người, điểm cân bằng tinh tế giữa an ninh và tự do.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi lễ.
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nhandan

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Công ước Hà Nội gửi đi ba thông điệp rõ ràng cho thế giới.

Thứ nhất, công ước khẳng định cam kết định hình trật tự, bảo đảm an toàn trong không gian mạng trên cơ sở luật pháp quốc tế. Không gian số không phải vùng đất vô luật, mà phải tuân thủ các chuẩn mực chung mà cộng đồng quốc tế thống nhất.

Thứ hai, văn kiện đề cao tinh thần chia sẻ, đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau giữa các quốc gia. Tội phạm mạng không biên giới, nên việc chống lại chúng cũng đòi hỏi sự phối hợp xuyên quốc gia.

Thứ ba, công ước nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của mọi nỗ lực là vì người dân. Công nghệ phải phục vụ đời sống, phát triển phải mang lại cơ hội cho tất cả mọi người. Không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình số hóa toàn cầu - đây là cam kết về công bằng số.

Chủ tịch nước Lương Cường chỉ rõ thực trạng, cùng với những tiến bộ vượt bậc của công nghệ số, các hoạt động tội phạm mạng đang gia tăng nhanh chóng về quy mô, mức độ và hậu quả. Không gian mạng trở thành mảnh đất màu mỡ cho tội phạm, từ gian lận trực tuyến, tấn công mạng, đến lạm dụng tình dục trẻ em và tài trợ cho các hoạt động phi pháp.

Tổng Thư ký Antonio Guterres cũng nhấn mạnh, nhân loại đang sống trong thời kỳ chuyển đổi công nghệ chưa từng có. Những tiến bộ giúp thế giới gần nhau hơn nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro ngày càng lớn. Bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia trong không gian mạng không chỉ là yêu cầu của thời đại, mà còn là điều kiện tiên quyết để mỗi quốc gia phát triển nhanh và bền vững.

Việc Việt Nam đăng cai Lễ mở ký và trở thành quốc gia đầu tiên ký Công ước Hà Nội không phải ngẫu nhiên. Đây là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với thượng tôn pháp luật và thực thi đầy đủ nghĩa vụ quốc tế.

Với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, Việt Nam đã thể hiện vai trò là thành viên chủ động, tích cực, đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang đại diện Việt Nam ký công ước ngay sau phiên khai mạc, tạo dấu mốc lịch sử cho ngoại giao đa phương của đất nước.

Tổng Thư ký Guterres gửi lời cảm ơn Việt Nam vì vai trò lãnh đạo, tinh thần kết nối và năng lực tổ chức mang tầm vóc quốc tế. Ông khẳng định Hà Nội là thành phố thể hiện tinh thần của thời đại kỹ thuật số: đổi mới, năng động và kết nối.

ổng Thư ký Liên hợp quốc phát biểu tại buổi lễ.
ổng Thư ký Liên hợp quốc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nhandan

Giám đốc điều hành Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm Ghada Waly nhấn mạnh, việc thông qua và ký Công ước Hà Nội là thành tựu mang tính bước ngoặt. Đây là hiệp ước tư pháp hình sự toàn cầu đầu tiên sau hơn hai thập kỷ, tạo khuôn khổ pháp lý chung để các quốc gia phối hợp chống tội phạm mạng.

Công ước sẽ tạo ra khuôn khổ pháp lý toàn cầu, thống nhất các tiêu chuẩn, chia sẻ và sử dụng bằng chứng điện tử, thúc đẩy hợp tác tư pháp và bảo vệ quyền con người. Văn phòng Liên hợp quốc về phòng chống ma túy và tội phạm cùng Văn phòng Pháp lý Liên hợp quốc sẽ đồng hành hỗ trợ các nước xây dựng năng lực và hợp tác xuyên biên giới.

Cả Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Guterres đều kêu gọi các quốc gia thành viên sớm phê chuẩn công ước. Mục tiêu: để văn kiện này sớm có hiệu lực, thiết lập vững chắc một trật tự số công bằng, bao trùm và dựa trên luật lệ.

Bà Ghada Waly kêu gọi các quốc gia nhanh chóng ký, phê chuẩn và thực thi công ước, đầu tư mạnh vào xây dựng năng lực, khuôn khổ pháp lý và hợp tác quốc tế. Các nước đang phát triển cần được hỗ trợ đặc biệt để không bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu.

Công ước Hà Nội đặt nền móng cho một không gian mạng an toàn, tôn trọng nhân quyền và phục vụ hòa bình, an ninh, thịnh vượng cho tất cả. Đây không chỉ là văn kiện pháp lý, mà còn là cam kết chính trị và hành động cụ thể của cộng đồng quốc tế trong việc định hình tương lai số.

