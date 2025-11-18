Kinh tế số
'Deal shock Quà xinh': LocknLock ưu đãi kép cùng Điện Máy Xanh

Võ Vinh

Võ Vinh

14:19 | 18/11/2025
Chương trình khuyến mãi kép “Deal shock Quà xinh” của LocknLock mang đến trải nghiệm mua sắm hấp dẫn nhất tháng 11, với mức giảm sâu cho nhiều sản phẩm gia dụng.
Từ ngày 15/11 đến 30/11, LocknLock phối hợp cùng Điện Máy Xanh triển khai chương trình ưu đãi kép lớn nhất năm, giảm giá đến 50%++ cho hàng loạt sản phẩm gia dụng.

Sự kết hợp giữa LocknLock – thương hiệu gia dụng hàng đầu Hàn Quốc – và Điện Máy Xanh, chuỗi bán lẻ điện máy lớn nhất Việt Nam mở ra không gian mua sắm chính hãng uy tín, minh bạch và dễ tiếp cận cho người tiêu dùng.

LocknLock ưu đãi kép cùng Điện Máy Xanh: Giảm giá 50%++ và tặng vali cao cấp khi mua máy hút bụi

Tại gian hàng chính hãng trên Điện Máy Xanh, khách hàng có thể tìm thấy đầy đủ dòng sản phẩm LocknLock từ thiết bị nhà bếp, đồ gia dụng, bình giữ nhiệt đến phụ kiện du lịch. Tất cả đều được phân phối chính thức, đảm bảo chất lượng và chính sách hậu mãi rõ ràng.

Sự kết hợp này cũng thể hiện cam kết của hai thương hiệu trong việc mang đến trải nghiệm sống tiện nghi, thông minh và hiện đại cho người dùng Việt.

Nâng tầm phong cách với bộ sản phẩm chăm sóc tóc LocknLock Beauty Hair

Tiếp nối hành trình mở rộng từ thương hiệu gia dụng sang biểu tượng phong cách sống toàn diện, LocknLock chính thức đưa bộ sưu tập thiết bị làm tóc LocknLock Beauty Hair vào chương trình ưu đãi lần này.

LocknLock ưu đãi kép cùng Điện Máy Xanh: Giảm giá 50%++ và tặng vali cao cấp khi mua máy hút bụi

Bộ sản phẩm bao gồm Máy sấy tóc tốc độ cao, Máy duỗi tóc Ceramic và Máy uốn tóc xoay tự động sẽ được giảm giá lên đến 45%. Đặc biệt hơn, khi mua nhóm sản phẩm này, khách hàng còn được tặng kèm Máy vắt cam xoay ép 2 chiều tiện dụng trị giá 485.000đ.

LocknLock Beauty Hair được LocknLock ưu tiên phát triển trên nền tảng công nghệ, nổi bật với tính năng Ion âm kết hợp lớp phủ Ceramic tiên tiến, giúp tạo kiểu nhanh chóng mà vẫn bảo vệ tóc tối ưu, giảm xơ rối và tĩnh điện. Với thông điệp “Everyday is your fashion stage”, LocknLock Beauty Hair khơi dậy phong thái tự tin, sang trọng và tinh giản, đậm dấu ấn phong cách Hàn Quốc.

Hàng loạt ưu đãi 0 đồng và deal giảm đến 50%++

Sự kiện khuyến mãi kép của LocknLock và Điện Máy Xanh bùng nổ với loạt ưu đãi toàn diện, mang đến loạt sản phẩm chính hãng giảm giá sâu đến 50%++, áp dụng cho nhiều mặt hàng gia dụng thiết yếu và được ưa chuộng như bếp điện, nồi chảo, máy xay sinh tố, máy xay thịt, bình giữ nhiệt… Đây là thời điểm vàng để khách hàng sở hữu sản phẩm chất lượng cao với giá cực tốt, đồng thời tận hưởng hàng loạt ưu đãi độc quyền: Mua 1 Tặng 1 – Mua 1 Tặng 2 – Nhận quà 0Đ siêu hời.

LocknLock ưu đãi kép cùng Điện Máy Xanh: Giảm giá 50%++ và tặng vali cao cấp khi mua máy hút bụi

Cụ thể, người tiêu dùng có thể săn các deal giảm giá cực sâu cho dòng nồi chiên không dầu và bàn ủi – những sản phẩm được yêu thích nhất mùa cuối năm. Song song đó, các dòng điện gia dụng, bình giữ nhiệt và máy làm đồ uống cũng được tặng kèm quà tặng thiết thực như bộ dao nhà bếp 5 món, bình nước 1.5L, combo móc khóa thời trang hay máy xay sinh tố cầm tay – tất cả đều trị giá 0Đ.

Điểm nhấn làm nên sức hút không thể bỏ qua là Combo khuyến mãi độc quyền: “Mua máy hút bụi – Tặng vali thời trang”. Khi mua máy hút bụi LocknLock tại website Điện Máy Xanh, khách hàng sẽ nhận ngay vali cao cấp LocknLock - món quà thiết thực cho mùa du lịch cuối năm. Combo quà tặng trị giá 10.000.000 VNĐ nay chỉ còn 5.700.000 VNĐ.

Chương trình được áp dụng trong hai đợt vàng: từ 15–23/11 (Tri ân Nhà giáo) và 25–30/11/2025 (Black Friday), với số lượng giới hạn – hứa hẹn trở thành tâm điểm săn sale không thể bỏ lỡ.

LocknLock ưu đãi kép cùng Điện Máy Xanh: Giảm giá 50%++ và tặng vali cao cấp khi mua máy hút bụi

Không chỉ dừng lại ở ưu đãi mua sắm, chương trình còn hướng đến việc nâng cấp trải nghiệm sống tiện nghi, giúp người tiêu dùng vừa chăm sóc bản thân, vừa chăm chút không gian sống.

Chương trình ưu đãi kép Deal shock Quà xinh – Tri ân nhà giáo & Black Friday của LocknLock và Điện Máy Xanh diễn ra trong hai đợt vàng: từ 15–23/11 và 25–30/11/2025.

Các ưu đãi được áp dụng tại gian hàng chính hãng LocknLock trên website Điện Máy Xanh, mang đến mức giảm giá lên đến 50%++ cho nhiều sản phẩm.

Đặc biệt, Key Deal “Mua Máy hút bụi – Tặng Vali cao cấp” với giá trị combo 10 triệu nay chỉ còn 5.7 triệu là cơ hội không thể bỏ qua.

Người tiêu dùng có thể truy cập https://bit.ly/LNL-DMX để săn ngay ưu đãi giới hạn.
Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương mở cửa đầu tuần với diễn biến trái chiều, trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá loạt dữ liệu kinh tế mới công bố, đặc biệt là tình hình tăng trưởng của Nhật Bản.
Động lực tăng trưởng của vùng đô thị vệ tinh phía Đông TP. HCM

Động lực tăng trưởng của vùng đô thị vệ tinh phía Đông TP. HCM

Thị trường bất động sản giáp ranh phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn chuyển động rõ nét. Chu kỳ đầu tư mới với tầm nhìn dài hạn đang mở ra ở các khu vực như Biên Hòa, Long Thành,… nhờ quỹ đất rộng, hạ tầng đồng bộ và lợi suất cho thuê tốt.
Hà Nội khởi công Dự án An Khánh Ecomony, mở điểm nhấn đô thị mới tại cửa ngõ phía Tây

Hà Nội khởi công Dự án An Khánh Ecomony, mở điểm nhấn đô thị mới tại cửa ngõ phía Tây

Sáng 16/11 tại xã Sơn Đồng (TP Hà Nội), Công ty CP Đầu tư Reatimes Holding phối hợp CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị mới Hà Nội (HANDI) tổ chức Lễ khởi công Dự án An Khánh Ecomony.
Hoa Kỳ và Thụy Sĩ ký thỏa thuận giảm thuế, thu hút vốn đầu tư vào Mỹ

Hoa Kỳ và Thụy Sĩ ký thỏa thuận giảm thuế, thu hút vốn đầu tư vào Mỹ

Hoa Kỳ và Thụy Sĩ đã đạt được một thỏa thuận thương mại quan trọng với mục tiêu giảm thuế quan xuống 15 phần trăm, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư trị giá hàng trăm tỉ đô la vào nền kinh tế Mỹ. Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer xác nhận thông tin này trong cuộc trao đổi với CNBC vào sáng thứ sáu 14/11.
Cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương giảm mạnh theo đà bán tháo cổ phiếu công nghệ

Cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương giảm mạnh theo đà bán tháo cổ phiếu công nghệ

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu 14/11, khi làn sóng bán tháo nhóm cổ phiếu công nghệ tại Phố Wall tiếp tục lan rộng và làm gia tăng lo ngại về triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.
