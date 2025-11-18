'Deal shock Quà xinh': LocknLock ưu đãi kép cùng Điện Máy Xanh

Từ ngày 15/11 đến 30/11, LocknLock phối hợp cùng Điện Máy Xanh triển khai chương trình ưu đãi kép lớn nhất năm, giảm giá đến 50%++ cho hàng loạt sản phẩm gia dụng.

Sự kết hợp giữa LocknLock – thương hiệu gia dụng hàng đầu Hàn Quốc – và Điện Máy Xanh, chuỗi bán lẻ điện máy lớn nhất Việt Nam mở ra không gian mua sắm chính hãng uy tín, minh bạch và dễ tiếp cận cho người tiêu dùng.

Tại gian hàng chính hãng trên Điện Máy Xanh, khách hàng có thể tìm thấy đầy đủ dòng sản phẩm LocknLock từ thiết bị nhà bếp, đồ gia dụng, bình giữ nhiệt đến phụ kiện du lịch. Tất cả đều được phân phối chính thức, đảm bảo chất lượng và chính sách hậu mãi rõ ràng.

Sự kết hợp này cũng thể hiện cam kết của hai thương hiệu trong việc mang đến trải nghiệm sống tiện nghi, thông minh và hiện đại cho người dùng Việt.

Nâng tầm phong cách với bộ sản phẩm chăm sóc tóc LocknLock Beauty Hair

Tiếp nối hành trình mở rộng từ thương hiệu gia dụng sang biểu tượng phong cách sống toàn diện, LocknLock chính thức đưa bộ sưu tập thiết bị làm tóc LocknLock Beauty Hair vào chương trình ưu đãi lần này.

Bộ sản phẩm bao gồm Máy sấy tóc tốc độ cao, Máy duỗi tóc Ceramic và Máy uốn tóc xoay tự động sẽ được giảm giá lên đến 45%. Đặc biệt hơn, khi mua nhóm sản phẩm này, khách hàng còn được tặng kèm Máy vắt cam xoay ép 2 chiều tiện dụng trị giá 485.000đ.

LocknLock Beauty Hair được LocknLock ưu tiên phát triển trên nền tảng công nghệ, nổi bật với tính năng Ion âm kết hợp lớp phủ Ceramic tiên tiến, giúp tạo kiểu nhanh chóng mà vẫn bảo vệ tóc tối ưu, giảm xơ rối và tĩnh điện. Với thông điệp “Everyday is your fashion stage”, LocknLock Beauty Hair khơi dậy phong thái tự tin, sang trọng và tinh giản, đậm dấu ấn phong cách Hàn Quốc.

Hàng loạt ưu đãi 0 đồng và deal giảm đến 50%++

Sự kiện khuyến mãi kép của LocknLock và Điện Máy Xanh bùng nổ với loạt ưu đãi toàn diện, mang đến loạt sản phẩm chính hãng giảm giá sâu đến 50%++, áp dụng cho nhiều mặt hàng gia dụng thiết yếu và được ưa chuộng như bếp điện, nồi chảo, máy xay sinh tố, máy xay thịt, bình giữ nhiệt… Đây là thời điểm vàng để khách hàng sở hữu sản phẩm chất lượng cao với giá cực tốt, đồng thời tận hưởng hàng loạt ưu đãi độc quyền: Mua 1 Tặng 1 – Mua 1 Tặng 2 – Nhận quà 0Đ siêu hời.

Cụ thể, người tiêu dùng có thể săn các deal giảm giá cực sâu cho dòng nồi chiên không dầu và bàn ủi – những sản phẩm được yêu thích nhất mùa cuối năm. Song song đó, các dòng điện gia dụng, bình giữ nhiệt và máy làm đồ uống cũng được tặng kèm quà tặng thiết thực như bộ dao nhà bếp 5 món, bình nước 1.5L, combo móc khóa thời trang hay máy xay sinh tố cầm tay – tất cả đều trị giá 0Đ.

Điểm nhấn làm nên sức hút không thể bỏ qua là Combo khuyến mãi độc quyền: “Mua máy hút bụi – Tặng vali thời trang”. Khi mua máy hút bụi LocknLock tại website Điện Máy Xanh, khách hàng sẽ nhận ngay vali cao cấp LocknLock - món quà thiết thực cho mùa du lịch cuối năm. Combo quà tặng trị giá 10.000.000 VNĐ nay chỉ còn 5.700.000 VNĐ.

Chương trình được áp dụng trong hai đợt vàng: từ 15–23/11 (Tri ân Nhà giáo) và 25–30/11/2025 (Black Friday), với số lượng giới hạn – hứa hẹn trở thành tâm điểm săn sale không thể bỏ lỡ.

Không chỉ dừng lại ở ưu đãi mua sắm, chương trình còn hướng đến việc nâng cấp trải nghiệm sống tiện nghi, giúp người tiêu dùng vừa chăm sóc bản thân, vừa chăm chút không gian sống.