LocknLock công bố tầm nhìn 2026 tại 'Hội nghị Toàn cầu 2025' diễn ra ở Bangkok

Thương hiệu gia dụng toàn cầu LocknLock (CEO Young-Sang Yi) vừa thông báo tổ chức thành công “Hội nghị Toàn cầu 2025”, diễn ra trong 3 ngày từ 19–21/10 tại khách sạn Sheraton Grande Sukhumvit, Bangkok, Thái Lan.

Kể từ năm 2010, LocknLock đã tổ chức Hội nghị Toàn cầu tại nhiều quốc gia như Đức, Việt Nam và Trung Quốc, mời các đối tác quốc tế chia sẻ thành tựu kinh doanh và chiến lược phát triển. Năm nay, sự kiện quy tụ sự tham dự của các đối tác lớn đến từ 24 quốc gia trên thế giới, trong đó có Đài Loan, Malaysia, Hà Lan và Mexico.

Hội nghị chính thức khai mạc với bài phát biểu chào mừng của CEO Young-Sang Yi, tiếp đó là các báo cáo về tầm nhìn 2026, chiến lược phát triển toàn cầu, cùng kế hoạch ra mắt sản phẩm mới mới, chiến lược marketing của LocknLock. Bên cạnh đó, các đối tác hàng đầu như CP Group (Thái Lan), C&J Forest (Đài Loan) và Misbah (Trung Đông) cũng chia sẻ những câu chuyện thành công trong bán hàng và marketing, nhận được sự quan tâm lớn từ người tham dự.

Ngoài ra, khách mời còn trực tiếp tham quan cửa hàng mới khai trương của LocknLock tại Makro – chuỗi bán lẻ thuộc CP Group, tập đoàn đa ngành hàng đầu Thái Lan. Với chương trình được chuẩn bị chu đáo và đặc sắc, hội nghị đã nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Ông Young Kim, đại diện Bộ phận Kinh doanh Toàn cầu của LocknLock, chia sẻ: “Hội nghị này là cơ hội ý nghĩa để củng cố quan hệ hợp tác và cùng nhau hoạch định tăng trưởng trong tương lai. Dựa trên đà này, chúng tôi sẽ đẩy mạnh mở rộng mạng lưới đối tác, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao thị phần của LocknLock trên toàn cầu.”

LocknLock tiếp tục mở rộng kênh bán hàng toàn cầu với danh mục sản phẩm đa dạng, nổi bật về cả thiết kế lẫn tính năng, bao gồm hộp đựng thực phẩm, bình giữ nhiệt và bình nước, sản phẩm nhà bếp và thiết bị gia dụng nhỏ. Trong năm 2025, thương hiệu đã ký Biên bản Ghi nhớ (MOU) với CP Axtra – tập đoàn bán lẻ lớn nhất Thái Lan, củng cố hiện diện tại thị trường này, đồng thời hợp tác với COSWAY – công ty MLM hàng đầu Malaysia. LocknLock cũng đồng thời thành lập chi nhánh tại Ấn Độ, nhằm mở rộng mạng lưới toàn cầu.

Năm 2026, LocknLock dự kiến thâm nhập các thị trường mới như Mỹ Latinh và khu vực CIS, tăng cường kênh bán hàng trực tuyến tại các thị trường trọng điểm bao gồm Mỹ, khai thác các cơ hội kinh doanh B2B, hướng tới bước phát triển đột phá tiếp theo.