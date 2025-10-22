Việt Nam hút khách Đông Âu

Chính sách miễn thị thực mới cho công dân của 12 quốc gia châu Âu có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2025. Trong đó, sự quan tâm của du khách Đông Âu đối với Việt Nam có lượng tìm kiếm tăng lần lượt là Slovenia tăng 77%, Ba Lan 74%, Bulgaria 72%, Romania 69% và Slovakia 61%.

Phú Quốc dẫn đầu danh sách điểm đến được du khách Đông Âu yêu thích. Nguồn: Unsplash

Dữ liệu được tổng hợp từ các lượt tìm kiếm trên Agoda được thống kê trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9, với thời gian nhận phòng từ tháng 10 đến tháng 11 và được so sánh so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Việt Nam của Agoda, nhận định: “Dữ liệu cho thấy rõ việc đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh và nâng cao khả năng tiếp cận đã góp phần thúc đẩy lượng du khách từ châu Âu và các thị trường xa khác gia tăng khi đến Việt Nam.”

Du khách Đông Âu thể hiện sở thích khám phá Việt Nam ngày càng đa dạng, tập trung vào năm điểm đến nổi bật. Dẫn đầu là đảo Phú Quốc với số lượt tìm kiếm tăng trưởng ấn tượng, 113% so với cùng kỳ năm trước. Xếp sau đảo ngọc là hai đô thị sầm uất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, lần lượt giữ vị trí thứ hai và ba, với mức tăng tương ứng 77% và 56%. Góp mặt trong danh sách top 5 của khách Đông Âu là hai thành phố biển Đà Nẵng và Nha Trang. Cả hai đều ghi nhận mức tăng tìm kiếm lần lượt là 36% và 35%.

Mức độ quan tâm từ du khách châu Âu được Agoda ghi nhận tương đồng với số liệu Cục Thống kê Việt Nam. Theo đó, số liệu Cục cho thấy lượng khách đến từ khu vực này đã tăng gần 35% trong 9 tháng đầu năm 2025. Chỉ riêng trong quý 3, Việt Nam đã đón 568.370 lượt khách châu Âu, tăng 38% so với quý trước và tăng mạnh 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Chính sách miễn thị thực mở rộng tạo điều kiện để Việt Nam trở nên dễ tiếp cận và hấp dẫn du khách châu Âu hơn. Chúng tôi rất vui mừng được góp phần vào sự tăng trưởng này, đồng thời hỗ trợ thu hút thêm khách quốc tế đến Việt Nam thông qua nền tảng thân thiện, tích hợp các công cụ hỗ trợ kèm ưu đãi tốt nhất từ đặt chỗ lưu trú, vé máy bay cho đến hoạt động trải nghiệm. Với Agoda, việc lên kế hoạch và tận hưởng hành trình khám phá Việt Nam dễ dàng hơn bao giờ hết”, ông Lâm chia sẻ thêm.