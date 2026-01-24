U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc, giành vị trí thứ ba châu Á đầy cảm xúc

U23 Việt Nam đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của bóng đá trẻ nước nhà khi đánh bại U23 Hàn Quốc với tỷ số 7 - 6 trên chấm luân lưu 11m, qua đó giành huy chương đồng tại VCK (vòng chung kết) U23 châu Á 2026. Một trận đấu kịch tính đến nghẹt thở, giàu cảm xúc và là lời chia tay đầy kiêu hãnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik với giải đấu lớn nhất châu lục dành cho lứa tuổi U23.

U23 Việt Nam cán đích ở top 3 vòng chung kết U23 châu Á 2026

Bước vào trận tranh hạng ba, U23 Việt Nam không được đánh giá cao hơn đối thủ đến từ xứ sở kim chi U23 Hàn Quốc là đội bóng sở hữu nền tảng thể lực, kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu hàng đầu châu Á. Đáng chú ý, HLV Kim Sang-sik đã gây bất ngờ lớn khi thực hiện tới 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận bán kết gặp U23 Trung Quốc. Quyết định táo bạo ấy ban đầu khiến nhiều người hoài nghi, nhưng sau cùng lại trở thành dấu ấn chiến thuật đáng nhớ của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Đúng như dự đoán, U23 Hàn Quốc là đội nhập cuộc chủ động hơn, kiểm soát bóng và liên tục gây sức ép trong hiệp một. Tuy nhiên, U23 Việt Nam cho thấy sự tập trung và kỷ luật đáng nể trong khâu phòng ngự. Thủ môn Cao Văn Bình sớm trở thành chốt chặn tin cậy khi xuất sắc cản phá cú dứt điểm nguy hiểm của Kang Min-jun ở phút 29.

Chỉ một phút sau, từ một pha phản công mẫu mực, U23 Việt Nam đã khiến đối thủ choáng váng. Đình Bắc đi bóng tốc độ bên cánh trái trước khi căng ngang thuận lợi để Quốc Việt dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số 1-0 cho trận đấu. Bàn thắng không chỉ thể hiện sự sắc bén trong phản công mà còn cho thấy sự tự tin và bản lĩnh của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Hiệp hai chứng kiến sức ép ngày càng lớn từ U23 Hàn Quốc. Sau nhiều nỗ lực, Kim Tae-won đã gỡ hòa 1-1 ở phút 69 bằng một pha xử lý và dứt điểm tinh tế. Thế nhưng, niềm vui của đội bóng xứ kim chi chỉ kéo dài đúng hai phút. Phút 71, Đình Bắc thực hiện cú đá phạt đẳng cấp từ ngoài vòng cấm, bóng xuyên qua hàng rào và nằm gọn trong lưới, nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những phút cuối. Phút 86, Đình Bắc phải nhận thẻ đỏ sau một pha vào bóng quyết liệt, khiến U23 Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người. Trong thế hơn người, U23 Hàn Quốc dồn toàn lực tấn công và cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 90+7 do công của Shin Min-hae, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Dù thi đấu thiếu người, U23 Việt Nam vẫn kiên cường đứng vững trong 30 phút hiệp phụ trước sức ép không ngừng của đối thủ. Tinh thần chiến đấu quả cảm đã giúp các học trò của HLV Kim Sang-sik đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu định mệnh.

Trên chấm 11m, hai đội tiếp tục cống hiến màn rượt đuổi căng thẳng khi hòa nhau 5-5 sau 5 lượt sút đầu tiên. Ở lượt sút thứ 7, thủ môn Cao Văn Bình trở thành người hùng khi cản phá thành công cú đá của cầu thủ Hàn Quốc. Ngay sau đó, Thanh Nhàn thực hiện cú sút quyết đoán, ấn định chiến thắng 7-6 cho U23 Việt Nam.

Thủ thành Cao Văn Bình giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu

Với màn trình diễn xuất sắc, Cao Văn Bình được AFC trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận (MOTM). Chia sẻ sau trận, thủ thành sinh năm 2004 xúc động cho biết anh đã nhận được sự chỉ dẫn tận tình từ ban huấn luyện và cố gắng “bắt bài” đối thủ bằng cách quan sát ánh mắt trong loạt sút luân lưu. “Đây là lần đầu tôi được ra sân ở một giải đấu lớn như thế này. Tôi luôn trân trọng cơ hội và muốn cùng đồng đội chiến đấu đến cùng để giành chiến thắng”, Văn Bình nói.

Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc không chỉ mang về tấm huy chương đồng quý giá, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh, tinh thần và sự trưởng thành vượt bậc của U23 Việt Nam. Một cái kết đẹp, đầy cảm xúc cho hành trình tại VCK U23 châu Á 2026, nơi những chàng trai trẻ đã chiến đấu bằng tất cả niềm tin và lòng tự hào màu cờ sắc áo.

Các cầu thủ và ban huấn luyện ăn mừng sau chiến thắng lịch sử

Cầu thủ Quốc Cường nằm cạnh lá quốc kỳ sau trận đấu

Một người hâm mộ ăn mừng sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam

Người hâm mộ ăn mừng sau loạt penalty căng thẳng. Nguồn: Thông tin chính phủ

Bầu không khí và niềm vui của người hâm mộ khi đội tuyển giành chiến thắng. Nguồn: Thông tin chính phủ