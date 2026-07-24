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ABBank tăng vốn điều lệ lên gần 16.068 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu

Võ Vinh

Võ Vinh

09:45 | 24/07/2026
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Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - UPCoM: ABB) thông báo đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương án được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua. Kết quả phát hành đã được ABBank báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin theo đúng quy định pháp lý.
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Theo Báo cáo kết quả phát hành, ABBank đã phát hành thành công gần 209,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của ngân hàng. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của ABBank chính thức tăng từ 13.972 tỷ đồng lên mức tiệm cận 16.068 tỷ đồng.

ABBank tăng vốn điều lệ lên gần 16.068 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu
ABBank tiếp tục tăng cường năng lực tài chính thông qua đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Việc hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của ABBank trong việc đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, đồng thời thực hiện mục tiêu tăng cường năng lực tài chính, tạo bệ đỡ vững chắc cho chiến lược vươn tầm dài hạn. Việc gia tăng quy mô vốn điều lệ giúp ngân hàng tối ưu hóa các hệ số an toàn vốn (CAR), mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng, đầu tư mạnh mẽ vào các hệ thống số hóa nâng cao trải nghiệm khách hàng và đẩy mạnh mô hình Ngân hàng bán lẻ hiệu suất cao.

Đây là bước đi đầu tiên trong lộ trình tăng vốn của ABBank mới được ĐHĐCĐ thông qua tại tháng 4/2026. Sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, mức vốn điều lệ ABBank tiệm cận mốc 16.068 tỷ đồng.

ABBank sẽ tiếp tục triển khai lộ trình tăng vốn nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu tăng tốc phát triển trên cơ sở rà soát, đánh giá các nội dung phương án tăng vốn hiện hành, sửa đổi và bổ sung nếu cần cho phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời thực hiện việc chuyển sàn niêm yết cổ phiếu ABB tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

ABBank tăng vốn điều lệ lên gần 16.068 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu
ABBank tiếp tục đầu tư vào năng lực tài chính, chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm khách hàng theo định hướng Ngân hàng bán lẻ.

Trong bối cảnh thị trường tài chính đang bước vào chu kỳ phát triển mới với những yêu cầu khắt khe về năng lực vốn, chất lượng tài sản và quản trị rủi ro, việc ABBank hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông được xúc tiến thực hiện đúng tiến độ là một minh chứng cho sự vận hành ổn định, minh bạch.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, ABBank đang ghi nhận những kết quả kinh doanh tích cực và tiếp tục củng cố nền tảng tài chính: lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng ước tính đạt 3.016 tỷ đồng, hoàn thành hơn 67% kế hoạch cả năm; tổng tài sản đạt 260.563 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ xấu (NPL) được kiểm soát ở mức 0,71% và hệ số an toàn vốn (CAR) duy trì trên 12%.

Với nền tảng tài chính ngày càng được củng cố thông qua lộ trình tăng vốn, cùng chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và phát triển hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm, ABBank đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu, tạo ra giá trị tăng trưởng bền vững cho khách hàng, cổ đông và các bên liên quan.

ABBank

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Hà Nội - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Đà Nẵng - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Miền Tây - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Tây Nguyên - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Cập nhật: 24/07/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
NL 99.99 12,900 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,800 ▼100K
Trang sức 99.9 13,090 ▼100K 13,790 ▼100K
Trang sức 99.99 13,100 ▼100K 13,800 ▼100K
Cập nhật: 24/07/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 134 ▼1K 13,902 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 134 ▼1K 13,903 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 133 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 133 ▼1K 1,381 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 130 ▼1K 136 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 127,653 ▼991K 134,653 ▼991K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,236 ▼75K 10,216 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,839 ▼680K 92,639 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,318 ▼610K 83,118 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,646 ▼583K 79,446 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,068 ▼417K 56,868 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Cập nhật: 24/07/2026 11:00
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Cập nhật: 24/07/2026 11:00
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Cập nhật: 24/07/2026 11:00
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Cập nhật: 24/07/2026 11:00
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
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HKD 0 3355 0
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KRW 0 17.4 0
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MYR 0 6600 0
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NZD 0 15016 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
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THB 0 723 0
TWD 0 820 0
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Cập nhật: 24/07/2026 11:00

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Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy S26 Ultra: Chọn màn hình gập hay flagship truyền thống?

Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy S26 Ultra: Chọn màn hình gập hay flagship truyền thống?

Trao giải Vietnamese Student HackAIthon 2026: Vinh danh những tài năng trẻ sáng tạo bằng AI

Trao giải Vietnamese Student HackAIthon 2026: Vinh danh những tài năng trẻ sáng tạo bằng AI

Đổi mới cách đào tạo để nâng cao chất lượng hướng dẫn viên du lịch

Đổi mới cách đào tạo để nâng cao chất lượng hướng dẫn viên du lịch

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Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy S26 Ultra: Chọn màn hình gập hay flagship truyền thống?

Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy S26 Ultra: Chọn màn hình gập hay flagship truyền thống?

Galaxy Z Fold8 Ultra thành điện thoại gập cao cấp mỏng nhất nhưng lộ điểm yếu

Galaxy Z Fold8 Ultra thành điện thoại gập cao cấp mỏng nhất nhưng lộ điểm yếu

Galaxy Z Fold8 bản tiêu chuẩn đổi tỷ lệ màn hình gập, giá rẻ hơn bản Ultra

Galaxy Z Fold8 bản tiêu chuẩn đổi tỷ lệ màn hình gập, giá rẻ hơn bản Ultra

Galaxy Z Flip8: thay đổi ít, trải nghiệm nhiều

Galaxy Z Flip8: thay đổi ít, trải nghiệm nhiều

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Chuyên gia RMIT: Việt Nam nên phát triển AI chuyên biệt để xây dựng chủ quyền công nghệ

Chuyên gia RMIT: Việt Nam nên phát triển AI chuyên biệt để xây dựng chủ quyền công nghệ

OpenAI chi 20 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu AI đầu tiên, nâng quy mô đầu tư hạ tầng lên 750 tỷ USD

OpenAI chi 20 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu AI đầu tiên, nâng quy mô đầu tư hạ tầng lên 750 tỷ USD

Nhật Bản ra mắt

Nhật Bản ra mắt 'tủ lạnh cho người', làm mát cơ thể chỉ trong 5 phút

ManageEngine ra mắt hệ sinh thái nhà phát triển

ManageEngine ra mắt hệ sinh thái nhà phát triển

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Ba mẫu UAV tích hợp AI diễn tập đánh chặn đạt hiệu suất 100%

Ba mẫu UAV tích hợp AI diễn tập đánh chặn đạt hiệu suất 100%

Trung Quốc chuẩn bị tấn công tiểu hành tinh bằng tên lửa có tốc độ Mach 26

Trung Quốc chuẩn bị tấn công tiểu hành tinh bằng tên lửa có tốc độ Mach 26

Máy tính lượng tử kim cương đầu tiên vượt mốc 100 qubit ra mắt tại Đức

Máy tính lượng tử kim cương đầu tiên vượt mốc 100 qubit ra mắt tại Đức

F-35 thử nghiệm vỏ động cơ in 3D kích thước thật từ năm 2028

F-35 thử nghiệm vỏ động cơ in 3D kích thước thật từ năm 2028

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Bệnh viện Đại học Phenikaa đưa Trung tâm Mắt chuyên sâu vào hoạt động

Bệnh viện Đại học Phenikaa đưa Trung tâm Mắt chuyên sâu vào hoạt động

Bệnh viện Thanh Nhàn: Nghĩa cử hiến tạng sau chết não mang hy vọng cho 3 bệnh nhân

Bệnh viện Thanh Nhàn: Nghĩa cử hiến tạng sau chết não mang hy vọng cho 3 bệnh nhân

Trao giải Vietnamese Student HackAIthon 2026: Vinh danh những tài năng trẻ sáng tạo bằng AI

Trao giải Vietnamese Student HackAIthon 2026: Vinh danh những tài năng trẻ sáng tạo bằng AI

Bộ Y tế đề xuất khóa học tiền hôn nhân và ứng dụng nền tảng số

Bộ Y tế đề xuất khóa học tiền hôn nhân và ứng dụng nền tảng số

Doanh nghiệp số

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Lợi nhuận 6 tháng của ACB vượt 10.700 tỷ đồng, tín dụng tăng cao hơn toàn ngành

Lợi nhuận 6 tháng của ACB vượt 10.700 tỷ đồng, tín dụng tăng cao hơn toàn ngành

Bệnh viện Đại học Phenikaa đưa Trung tâm Mắt chuyên sâu vào hoạt động

Bệnh viện Đại học Phenikaa đưa Trung tâm Mắt chuyên sâu vào hoạt động

ABBank tăng vốn điều lệ lên gần 16.068 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu

ABBank tăng vốn điều lệ lên gần 16.068 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu

Phạt 200 triệu đồng hành vi mua bán trái phép dữ liệu tài khoản tài sản mã hóa

Phạt 200 triệu đồng hành vi mua bán trái phép dữ liệu tài khoản tài sản mã hóa

Xe và phương tiện

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Thử nghiệm về độ bền pin xe điện: Không xuống cấp sau 100.000 km

Thử nghiệm về độ bền pin xe điện: Không xuống cấp sau 100.000 km

VinFast trình làng hai mẫu xe điện mới: Vinfast Kinet và Vinfast Kyo

VinFast trình làng hai mẫu xe điện mới: Vinfast Kinet và Vinfast Kyo

BYD Fest 102 Mùa 2: BYD bắt tay Grab, ưu đãi xe điện tới 125 triệu đồng

BYD Fest 102 Mùa 2: BYD bắt tay Grab, ưu đãi xe điện tới 125 triệu đồng

Range Rover GT lộ diện, chuyển hướng thuần điện, không thay thế Velar

Range Rover GT lộ diện, chuyển hướng thuần điện, không thay thế Velar

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Thị trường game cũ đối mặt cú sốc sau khi Sony khai tử đĩa game PlayStation

Thị trường game cũ đối mặt cú sốc sau khi Sony khai tử đĩa game PlayStation

Bin tạm dừng thi đấu, BLG vắng tuyển thủ đường trên số một của LMHT Trung Quốc

Bin tạm dừng thi đấu, BLG vắng tuyển thủ đường trên số một của LMHT Trung Quốc

Hậu bản của Phở Anh Hai - Bánh Mì Bách Khoa chính thức ra mắt

Hậu bản của Phở Anh Hai - Bánh Mì Bách Khoa chính thức ra mắt

Chung kết APL 2026: DCG vượt qua Bacon Time để đăng quang

Chung kết APL 2026: DCG vượt qua Bacon Time để đăng quang