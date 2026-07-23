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Bạn đã sẵn sàng để cùng 'Galaxy Z Fold8 - Đặc quyền trải nghiệm sớm'

Hồng Anh

Hồng Anh

14:50 | 23/07/2026
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Theo đó, khách hàng sẽ nhận máy từ ngày 1/8/2026, sớm hơn hai tuần so với thời điểm giao hàng chính thức trên toàn thị trường, đồng thời nhận nhiều ưu đãi với tổng giá trị lên đến 8,9 triệu đồng.
Samsung Galaxy Z Series thế hệ thứ 8 chính thức trình làng với 3 phiên bản Galaxy Z Fold 8 Ultra ra mắt với chip mới, camera 200MP, giá từ 52,99 triệu đồng Đặt trước Galaxy Z8 Series tại Di Động Việt, nhận ưu đãi đến 5 triệu đồng
Bạn đã sẵn sàng để cùng 'Galaxy Z Fold8 - Đặc quyền trải nghiệm sớm'
Bạn đã sẵn sàng để cùng "Galaxy Z Fold8 - Đặc quyền trải nghiệm sớm"

Với thiết kế gập hoàn toàn mới, Galaxy Z Fold8 có mà hình kích thước lớn 7.6 inch, với tỷ lệ khung hình 4:3 khi xem ngang và 3:4 khi xem dọc. Đây là tỷ lệ màn hình được thiết kế đặc biệt, hướng tới cách người dùng tương tác với nội dung mỗi ngày. Không chỉ mang đến không gian hiển thị rộng mở hơn, giúp việc thưởng thức nội dung, sáng tạo và khám phá trở nên tự nhiên, liền mạch hơn, thiết kế màn hình mới trên Galaxy Z Fold8 còn được kết hợp phần cứng để tối ưu cùng Galaxy AI, mang đến sự liền mạch đáng tin cậy.

Đặc biệt, khi đi cùng hệ thống camera 50MP đa năng, cùng các tính năng Galaxy AI như My FanCam, Photo Assist và Document Scan phối hợp để mang đến trải nghiệm xem, ghi lại, chỉnh sửa và quản lý nội dung trực quan hơn trong suốt cả ngày.

Chương trình “Đặc quyền trải nghiệm sớm Galaxy Z Fold8” sẽ diễn ra từ ngày 22/07/2026 đến hết ngày 14/08/2026, bằng cách đăng ký thông tin tại biểu mẫu đăng ký https://www.samsung.com/vn/offer/galaxy-unpacked-exclusive-experience.

Người dùng có thể lựa chọn một trong hai hình thức tham gia, tương ứng với nhu cầu trải nghiệm và quyền lợi khác nhau:

Trải nghiệm sớm trong 10 ngày: Người dùng có cơ hội trực tiếp khám phá Galaxy Z Fold8 trước khi đưa ra quyết định sở hữu. Khách hàng đăng ký và được lựa chọn tham gia chương trình sẽ được áp dụng gói ưu đãi trị giá lên tới 5,9 triệu đồng. Trường hợp không tiếp tục sở hữu, chương trình áp dụng chính sách hoàn tiền lên đến 100% giá trị sản phẩm khi thiết bị được hoàn trả theo đúng thời gian và điều kiện quy định

Sở hữu sớm với nhiều đặc quyền hấp dẫn: Người dùng được hưởng gói ưu đãi có tổng giá trị lên đến 8,9 triệu đồng, bao gồm hỗ trợ thu cũ đổi mới hoặc phiếu giảm giá trực tiếp, điểm Samsung Rewards quy đổi thành quyền lợi mua sắm, ưu đãi thanh toán trước cùng nhiều quà tặng.

Chi tiết xem thêm tại https://www.samsung.com/vn/offer/galaxy-unpacked-exclusive-experience và tham khảo đầy đủ thể lệ cũng như điều kiện áp dụng tại đường dẫn đính kèm.

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 23/07/2026 17:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Hà Nội - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Đà Nẵng - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Miền Tây - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Tây Nguyên - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Đông Nam Bộ - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Cập nhật: 23/07/2026 17:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
Miếng SJC Nghệ An 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
Miếng SJC Thái Bình 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
NL 99.99 13,000 ▼200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▼200K
Trang sức 99.9 13,190 ▼600K 13,890 ▼600K
Trang sức 99.99 13,200 ▼600K 13,900 ▼600K
Cập nhật: 23/07/2026 17:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 135 ▼7K 14,002 ▼600K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135 ▼7K 14,003 ▼600K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 134 ▼7K 139 ▼6K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 134 ▼7K 1,391 ▼60K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 131 ▼7K 137 ▼6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,644 ▼5940K 135,644 ▼5940K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,311 ▼88300K 10,291 ▼97120K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,519 ▲82643K 93,319 ▲92345K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,928 ▼3661K 83,728 ▼3661K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,229 ▼3498K 80,029 ▼3498K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,485 ▼2502K 57,285 ▼2502K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Cập nhật: 23/07/2026 17:45
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AUD 17879 18153 18730
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Cập nhật: 23/07/2026 17:45
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
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NZD 0 15057 0
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