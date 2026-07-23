Bạn đã sẵn sàng để cùng "Galaxy Z Fold8 - Đặc quyền trải nghiệm sớm"

Với thiết kế gập hoàn toàn mới, Galaxy Z Fold8 có mà hình kích thước lớn 7.6 inch, với tỷ lệ khung hình 4:3 khi xem ngang và 3:4 khi xem dọc. Đây là tỷ lệ màn hình được thiết kế đặc biệt, hướng tới cách người dùng tương tác với nội dung mỗi ngày. Không chỉ mang đến không gian hiển thị rộng mở hơn, giúp việc thưởng thức nội dung, sáng tạo và khám phá trở nên tự nhiên, liền mạch hơn, thiết kế màn hình mới trên Galaxy Z Fold8 còn được kết hợp phần cứng để tối ưu cùng Galaxy AI, mang đến sự liền mạch đáng tin cậy.

Đặc biệt, khi đi cùng hệ thống camera 50MP đa năng, cùng các tính năng Galaxy AI như My FanCam, Photo Assist và Document Scan phối hợp để mang đến trải nghiệm xem, ghi lại, chỉnh sửa và quản lý nội dung trực quan hơn trong suốt cả ngày.

Chương trình “Đặc quyền trải nghiệm sớm Galaxy Z Fold8” sẽ diễn ra từ ngày 22/07/2026 đến hết ngày 14/08/2026, bằng cách đăng ký thông tin tại biểu mẫu đăng ký https://www.samsung.com/vn/offer/galaxy-unpacked-exclusive-experience.

Người dùng có thể lựa chọn một trong hai hình thức tham gia, tương ứng với nhu cầu trải nghiệm và quyền lợi khác nhau:

Trải nghiệm sớm trong 10 ngày: Người dùng có cơ hội trực tiếp khám phá Galaxy Z Fold8 trước khi đưa ra quyết định sở hữu. Khách hàng đăng ký và được lựa chọn tham gia chương trình sẽ được áp dụng gói ưu đãi trị giá lên tới 5,9 triệu đồng. Trường hợp không tiếp tục sở hữu, chương trình áp dụng chính sách hoàn tiền lên đến 100% giá trị sản phẩm khi thiết bị được hoàn trả theo đúng thời gian và điều kiện quy định

Sở hữu sớm với nhiều đặc quyền hấp dẫn: Người dùng được hưởng gói ưu đãi có tổng giá trị lên đến 8,9 triệu đồng, bao gồm hỗ trợ thu cũ đổi mới hoặc phiếu giảm giá trực tiếp, điểm Samsung Rewards quy đổi thành quyền lợi mua sắm, ưu đãi thanh toán trước cùng nhiều quà tặng.

Chi tiết xem thêm tại https://www.samsung.com/vn/offer/galaxy-unpacked-exclusive-experience và tham khảo đầy đủ thể lệ cũng như điều kiện áp dụng tại đường dẫn đính kèm.