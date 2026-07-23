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Bộ GD&ĐT đề xuất cấm dạy trước chương trình dưới danh nghĩa tăng cường

Quỳnh Anh

Quỳnh Anh

14:07 | 23/07/2026
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Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất không được sử dụng hoạt động giáo dục tăng cường và giáo dục theo nhu cầu người học để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức các nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định về dạy thêm, học thêm. Nội dung được đưa vào dự thảo Thông tư đang lấy ý kiến nhằm hoàn thiện cơ chế tổ chức các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông.
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Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Điểm mới nhận được nhiều sự quan tâm là quy định không tổ chức dạy trước chương trình, luyện thi dưới danh nghĩa giáo dục tăng cường.

Dự thảo Thông tư được xây dựng nhằm cụ thể hóa Luật Giáo dục, đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trong điều kiện dạy học hai buổi mỗi ngày, đồng thời đưa các nội dung về năng lực số và trí tuệ nhân tạo vào trường học theo định hướng của Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Làm rõ hai nhóm hoạt động giáo dục

Theo dự thảo, hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức trong khung thời gian hoạt động của nhà trường nhằm củng cố, mở rộng kiến thức, kỹ năng, phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Đây là những nội dung hỗ trợ thực hiện mục tiêu giáo dục nhưng không thuộc chương trình học bắt buộc.

Hoạt động giáo dục tăng cường gồm ba nhóm nội dung chính. Nhóm thứ nhất là giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống lịch sử, pháp luật, quốc phòng và an ninh. Nhóm thứ hai tập trung vào giáo dục thể chất, nghệ thuật, hướng nghiệp, khởi nghiệp, kỹ năng mềm, kỹ năng sinh tồn, phòng chống thiên tai và bảo vệ trẻ em. Nhóm thứ ba bổ sung nhiều nội dung mới như phát triển năng lực số, kiến thức về trí tuệ nhân tạo, an toàn không gian mạng, STEM, STEAM, khoa học, công nghệ, tin học và ngoại ngữ.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học do sở giáo dục và đào tạo tổ chức, quản lý trên cơ sở học sinh và cha mẹ học sinh tự nguyện đăng ký. Hoạt động này được triển khai ngoài thời gian học chính khóa.

Nội dung chủ yếu gồm bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, thể thao, chương trình ngoại ngữ nâng cao, câu lạc bộ sở thích, dự án học tập, giao lưu văn hóa, trải nghiệm sáng tạo và các kỹ năng bổ trợ theo nguyện vọng cá nhân. Việc tham gia hoàn toàn dựa trên nhu cầu, sở thích và định hướng nghề nghiệp của học sinh.

Bộ GD&ĐT đề xuất cấm dạy trước chương trình dưới danh nghĩa tăng cường
Bổ sung nội dung phát triển năng lực số và kiến thức về trí tuệ nhân tạo trong hoạt động giáo dục tăng cường. Ảnh: Trường THPT Lý Thái Tổ (Hà Nội).

Đưa AI và năng lực số vào trường học

Một trong những điểm mới của dự thảo là bổ sung nội dung phát triển năng lực số và kiến thức về trí tuệ nhân tạo trong hoạt động giáo dục tăng cường.

Đây được xem là bước chuẩn bị để học sinh sớm tiếp cận những kỹ năng cần thiết trong môi trường số, đồng thời nâng cao nhận thức về an toàn trên không gian mạng và ứng dụng công nghệ trong học tập.

Việc đưa AI, STEM và các nội dung công nghệ vào trường học cũng phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Quy định chặt chẽ về đội ngũ và học liệu

Dự thảo yêu cầu người trực tiếp giảng dạy phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức và vị trí việc làm.

Đối với người không phải giáo viên của nhà trường, hồ sơ phải có văn bằng, chứng chỉ hoặc minh chứng năng lực chuyên môn được cơ sở giáo dục thẩm định. Đồng thời, người tham gia giảng dạy phải có lý lịch tư pháp rõ ràng hoặc cam kết không vi phạm các quy định liên quan đến trẻ em và được tập huấn về quy tắc ứng xử trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Riêng nghệ nhân hoặc người có uy tín trong cộng đồng không có bằng sư phạm, hiệu trưởng sẽ chịu trách nhiệm thẩm định năng lực và kinh nghiệm thực tế trước khi bố trí tham gia giảng dạy.

Đối với học liệu, dự thảo phân định rõ trách nhiệm thẩm định giữa cơ sở giáo dục và sở giáo dục và đào tạo. Các tài liệu chưa được thẩm định, phê duyệt sẽ không được sử dụng trong hoạt động giáo dục.

Bảo đảm minh bạch về kinh phí và an toàn

Theo dự thảo, các hoạt động giáo dục có thể tổ chức tại doanh nghiệp, làng nghề, nông trại hoặc các không gian trải nghiệm nếu phù hợp với nội dung giáo dục.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục phải trực tiếp đánh giá điều kiện an toàn tại địa điểm tổ chức và báo cáo cơ quan quản lý giáo dục phê duyệt trong kế hoạch trước khi triển khai.

Về kinh phí, mức thu phải tuân thủ trần học phí hoặc mức thu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định, đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định hiện hành.

Góc nhìn

Đề xuất không cho phép dạy trước chương trình và luyện thi dưới danh nghĩa giáo dục tăng cường cho thấy định hướng tách bạch giữa hoạt động bổ trợ với chương trình học chính khóa. Nếu được ban hành, quy định này sẽ góp phần hạn chế tình trạng biến các lớp tăng cường thành hình thức học trước chương trình, đồng thời tạo điều kiện để học sinh tiếp cận nhiều hơn các kỹ năng mới như năng lực số, trí tuệ nhân tạo, STEM và kỹ năng sống, phù hợp mục tiêu phát triển toàn diện theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 23/07/2026 16:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Hà Nội - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Đà Nẵng - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Miền Tây - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Tây Nguyên - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Đông Nam Bộ - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Cập nhật: 23/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
Miếng SJC Nghệ An 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
Miếng SJC Thái Bình 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
NL 99.99 13,000 ▼200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▼200K
Trang sức 99.9 13,190 ▼600K 13,890 ▼600K
Trang sức 99.99 13,200 ▼600K 13,900 ▼600K
Cập nhật: 23/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 135 ▼7K 14,002 ▼600K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135 ▼7K 14,003 ▼600K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 134 ▼7K 139 ▼6K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 134 ▼7K 1,391 ▼60K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 131 ▼7K 137 ▼6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,644 ▼5940K 135,644 ▼5940K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,311 ▼88300K 10,291 ▼97120K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,519 ▲82643K 93,319 ▲92345K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,928 ▼3661K 83,728 ▼3661K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,229 ▼3498K 80,029 ▼3498K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,485 ▼2502K 57,285 ▼2502K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Cập nhật: 23/07/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
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Ngân hàng TCB
AUD 17881 18155 18730
CAD 18163 18439 19052
CHF 31643 32023 32661
CNY 0 3845 3938
EUR 29409 29629 30705
GBP 34361 34752 35694
HKD 0 3225 3427
JPY 154 158 164
KRW 0 16 18
NZD 0 14945 15530
SGD 19844 20126 20703
THB 693 756 810
USD (1,2) 26048 0 0
USD (5,10,20) 26089 0 0
USD (50,100) 26118 26132 26492
Cập nhật: 23/07/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,120 26,120 26,500
USD(1-2-5) 25,076 - -
USD(10-20) 25,076 - -
EUR 29,549 29,573 30,984
JPY 156.85 157.13 166.6
GBP 34,561 34,655 35,845
AUD 18,096 18,161 18,847
CAD 18,364 18,423 19,099
CHF 31,906 32,005 32,938
SGD 19,977 20,039 20,822
CNY - 3,812 3,957
HKD 3,287 3,297 3,435
KRW 16.51 17.22 18.73
THB 741.98 751.14 803.88
NZD 14,953 15,092 15,545
SEK - 2,669 2,763
DKK - 3,953 4,092
NOK - 2,703 2,799
LAK - 0.89 1.23
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